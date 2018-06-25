Помимо красивого футбола ЧМ-2018 ознаменовался рядом оскорбительных скандалов

Чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в Российской Федерации ознаменовался целым рядом скандалов, связанных с оскорблениями игроков. Как выяснили журналисты «Фразы», футболист сборной Швеции Джимми Дурмаз утверждает, что стал жертвой нападок по национальному признаку.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции, Дурмаз заявил, что после обидного поражения его команды от сборной Германии на последних секундах матча он получал угрозы в адрес семьи и детей. «Когда вы мне угрожаете, когда называете арабским „дьяволом“, „террористом“ или талибом — вы переходите черту, — заявил футболист болельщикам. — Кто так поступает? Это совершенно неприемлимо».

Гневную реакцию болельщиков вызвало нарушение Дурмаза, родители которого являются выходцами из Турции, в концовке встречи, после чего немцы забили победный гол. Как сообщает «Спорт-экспресс», сразу после игры в Instagram появились более трех тысяч оскорбительных комментариев, в основном расистского характера.

Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА начал рассмотрение дела о «политических жестах» со стороны футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири. Как сообщает ВВС, оба игрока являются выходцами из Косово, и празднуя забитые в ворота сборной Сербии мячи, скрещивали руки, что может символизировать герб Косово и Албании, на котором изображен двуглавый орел. Хотя сам Шакири утверждает, что просто радовался забитому мячу и не хотел никого провоцировать.

Сообщается также, что сербские болельщики в ответ освистали швейцарских футболистов, за что ФИФА также возбудила дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Сербии.

При этом, по данным Lenta.ru. генеральный секретарь Футбольного союза Сербии выразил возмущение тем, что на матч против Сербии полузащитник швейцарцев Джердан Шакири вышел в бутсах с флагом Косово.

Как сообщает РБК, еще один скандал разгорелся после того, как нападающий сборной Бразилии Неймар оскорбил капитана своей же команды Тьяго Силву в матче против сборной Коста-Рики. «Он был недоволен тем, что я вернул мяч костариканцам, и оскорбил меня. Но я считаю, что был прав, я вернул мяч по правилам fair play. Меня очень расстроило поведение Неймара, но он просто очень нервничал», — рассказал Силва.

Как сообщала «Фраза», защитник сборной Ирана Мортеза Пурлиганджи заявил, что во время матча группового этапа Чемпионата мира по футболу против сборной Испании его мать и сестру оскорбил нападающий испанцев Диего Коста.