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Требуя создать Музей на Почтовой площади, в Киеве пятый день голодает активистка

Требуя создать Музей на Почтовой площади, в Киеве пятый день голодает активистка

В Киеве продолжается борьба за создание Музея на Почтовой площади. Как выяснили журналисты «Фразы», одна из столичных активисток, требуя ответа от властей, уже объявила голодовку.

Активистка Анабелла Морина голодает уже пятый день. О своей акции она сообщила в «Фейсбуке».

Еще 3,5 года назад на месте строительства ТРЦ археологи нашли улицу времен Киевской Руси (XI-ХII веков) — основание сруба и частокол возле городских усадеб. Активистка добавила, что, несмотря на нежелание властей Киева создавать на Почтовой площади музей, сюда постоянно приходят люди — проводятся экскурсии.

Она сообщила, что прекратит голодовку, когда будет решен вопрос с созданием Музея на Почтовой площади.

На прошлой неделе Киевский совет отказался разрывать договор на строительство тут ТРЦ.

Как писала «Фраза», из-за этого в Киевсовете случилась потасовка.

Ранее Виталий Кличко обещал сохранить уникальную находку.

Тэги: Киев, общество, музей, Почтовая площадь

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