Водитель «Газели» пытался вывезти из ОРДЛО коллекцию картин на 3,5 млн гривен

В ходе осмотра автомобиля на пункте пропуска «Новотроицкое» в Донецкой области правоохранители обнаружили две сотни картин общей стоимостью в 3,5 млн грн. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, как сообщается, во время осмотра было установлено, что водитель автомобиля «Газель» пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного луганского художника Василия Кикинева в количестве 210 штук. Они изъяты, составлен административный протокол.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, 32-летний водитель заявил, что везет картины из Донецка для своей дочери, которой они перешли по наследству. При этом никаких документов, подтверждающих это, а также какие-либо права собственности, он не предоставил.

Василий Кикинев — заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины. Живет и работает в Луганске. Работает в области станковой живописи, автор масштабных тематических картин, посвященных шахтерскому труду, красочных, колоритных натюрмортов, лирических пейзажей. Его произведения хранятся в частных коллекциях, Луганском областном художественном музее.

Как сообщала «Фраза», весной 2011 года в Киеве прошла выставка работ Василия Кикинева «Художественный пантеизм».