Супрун признала эпидемию туберкулеза в Украине. Каждый четвертый случай не поддается лечению

И.о. главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун признала страшную ситуацию с заболеванием туберкулезом в нашей стране. Как выяснили журналисты «Фразы», чиновница признала и проблему с лечением болезни.

У себя в «Фейсбуке» Ульяна Супрун написала, что Украина сейчас находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.

При этом по ее словам, почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине — это мультирезистентный туберкулез. Ульяна Супрун признала, что такая форма болезни практически не поддается лечению, и по количеству больных по этому показателю наша страна — мировой лидер.

Как писала «Фраза», каждый пятый больной туберкулезом в мире приходится на Украину.

Ранее в Минздраве говорили о бесполезности флюорографии в борьбе с туберкулезом.