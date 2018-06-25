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ЧМ-2018: испанец Диего Коста повторил «подвиг» Матерацци, за который тот получил знаменитый удар от Зидана

ЧМ-2018: испанец Диего Коста повторил «подвиг» Матерацци, за который тот получил знаменитый удар от Зидана

Защитник сборной Ирана Мортеза Пурлиганджи утверждает, что во время матча группового этапа Чемпионата мира по футболу против сборной Испании его мать и сестру оскорбил нападающий Диего Коста. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter написал футбольный журналист и блогер Сина Сэмиан.

«Диего Коста оскорблял всех, кто есть в моей жизни, на протяжении всей игры. То, что он говорил мне с самого начала и до своего ухода, было отвратительно. Он постоянно оскорблял всю мою семью. Он просто поворачивался и прямо глядя мне в глаза оскорблял мою сестру и мать», — рассказал Пурлиганджи.

Футболист также подчеркнул, что несмотря ни на что пытался не поддаваться на провокации и контролировать ситуацию, а также подчеркнул, что Коста замолкал, завидев только приближение рефери.

Игра группового этапа Чемпионата мира по футболу в группе В между Ираном и Испанией состоялась 20 июня 2018 года. Минимальную победу со счетом 0:1 одержали испанцы. Единственный гол на 59- минуте матча забил Диего Коста. На 89 минуте он был заменен.

При этом Ирану удалось сравнять счет на 62-й минуте, однако после пересмотра момента судья принял решение об отмене взятия ворот.

Как известно, в финале Чемпионата мира по футболу 2006 года, который проходил в Германии, капитан сборной Франции Зинедин Зидан ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерации, за что был удален.

Как сообщала «Фраза», позже Зидан заявил, что итальянец неоднократно оскорбил его мать и сестру.

При этом существует несколько вариантов того, что на самом деле произнес Матерацци.

Тэги: футбол, Иран, Испания, спорт, оскорбление, курьезы, ЧМ-2018

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