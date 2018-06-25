Растет количество задержанных по подозрению в погроме ромского лагеря школьников

По подозрению в совершении погрома в ромском таборе на Львовщине задержаны 12 учеников различных учебных заведений города. Как выяснили журналисты «Фразы», официальные данные о количестве задержанных и месте преступления разнятся.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на главу Нацполиции Львовской области Валерия Середу, пятеро подростков учатся в школе № 83, четверо — в школе № 36, еще один — № 34. Еще двое задержанных учатся в профтехучилище № 57 и лицее им. Героев Крут. Три из указанных учебных заведений находятся в Франковском районе Львова, в котором, согласно первоначальной информации, и было совершено это преступление.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе прокуратуры Львовской области, на данный момент установлена причастность к нападению одиннадцатерых жителей Львова и окрестных сел.

При этом в качестве места преступления указывается с. Сокольники Пустомытовского района Львовской области, хотя изначально указывалось, что это произошло на ул. Тростянецкой Франковского района Львова.

В прокуратуре подчеркивают, что задержанным угрожает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

«Радио Свобода» удалось пообщаться с одним из пострадавших в ходе резни — 19-летним ромом Давидом Попом из Мукачево. Он получил колотые раны грудной клетки и правого плеча. По словам парня во время нападения он спал в сооруженном из подручных материалов временном жилье. У погромщиков были ножи и молотки, они кричали, чтобы ромы убирались из этого места.

По словам охранника фирмы, находящейся неподалеку от места преступления, ромы разбили здесь свой табор примерно две недели назад и вело себя тихо.

Между тем, возмущение произошедшим уже выразили в Совете Европы. В частности, пресс-секретарь Генерального секретаря СЕ Даниэль Гольтген написал на своей странице в Twitter: «Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления».

В свою очередь, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мишель Николетти назвал случившееся «расистской атакой». В сообщении, опубликованном на официальном сайте организации он призвал власти Украины «дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении цыган».

Как сообщала «Фраза», поздно вечером в субботу, 23 июня, группа неизвестных лиц в масках разгромила лагерь ромов на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены. Позже стало известно о задержании семерых подозреваемых — ими оказались несовершеннолетние парни 16-17 лет. Подозреваемому в организации преступления — 20 лет.

Позже старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская сообщила, что полицией задержаны восемь юношей, которым объявили о подозрении в совершении этого преступления. Все они признали себя членами группировки «Трезвая и злая молодежь».