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«Приватбанк» предупредил своих клиентов об активизации мошенников

«Приватбанк» предупредил своих клиентов об активизации мошенников

В Украине активизировались банковские мошенники, рассылающие людям фейковые смс-сообщения о блокировке их карт. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом своих клиентов предупредили в «Приватбанке».

В банке сообщили, что его служба безопасности зафиксировала случаи мошеннических рассылок смс-сообщений с частных мобильных номеров о блокировке карт. После этого клиентам банка предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов.

Как сообщили в «Приватбанке», они не рассылают своим клиентам сообщения с обычных мобильных номеров. Подчеркивается, что вся связь банка с клиентами происходит «исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700».

Номера мошенников уже заблокированы мобильными операторами.

Также сообщается, что, по предварительным данным, мошенники действовали из Запорожья.

Как писала «Фраза», в Украине заработала Apple Pay: теперь расплатиться за покупки можно даже часами.

Тэги: общество, банк, мошенничество, мошенники

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