Главные новости за 23-24 июня 2018 года

При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США. Поздно вечером в субботу, 23 июня, группа неизвестных лиц в масках разгромила лагерь ромов на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Львовской области. Утверждается, что полицейским удалось задержать cемерых злоумышленников, причастных к этому нападению.

Карпаты завалило июньским снегом. В ГСЧС рассказали, что еще ждать от погоды. В ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег, утром температура опустилась до 1 градуса Цельсия. Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его данным, там находился палаточный городок с 27 детьми. В этом месте слой снега достиг несколько сантиметров. Туда пришлось отправлять спасателей с теплыми одеялами и горячим чаем, они должны доставить детей в низинные населенные пункты.

В Кривом Роге участник боевых действий пытался себя сжечь возле стелы героев АТО. Ветеран антитеррористической операции устроил самосожжение в центре Кривого Рога. По данным СМИ, очевидцы успели потушить огонь. Сначала мужчина около 40 лет зашел в магазин детских товаров на 95-м квартале и поинтересовался наличием жидкости для разжигания костра. Когда в магазине такой не оказалось, он купил жидкость в другом месте.

В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста. Правоохранители задержали в Кривом Роге сексуального маньяка, на счету которого несколько нападений на девушек и женщин, в том числе два убийства. Об этом сообщил начальник уголовной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, в течение последних двух месяцев на территории Кривого Рога произошло шесть нападений на женщин. Злоумышленник насиловал их и забирал личные вещи. В результате две потерпевшие погибли.

«Шахтер» остался без капитана, а «Заря» — без голкипера. Донецкий «Шахтер» не стал продлевать контракт со своим капитаном Дарио Срной. Теперь игрок будет выступать за итальянскую «Кальяри». Как сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер», в знак уважения к капитану клуб впервые в своей истории вывел из обращения 33-й номер и навечно закрепил его за Срной, который провел в составе клуба 15 лет, и более 10 лет был капитаном команды.

Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше. В драматическом матче Чемпионата мира по футболу в группе F, победила сборная Германии, несмотря на игру в меньшинстве. Решающий гол на последних секундах игры забил полузащитник Тони Кроос. После поражения в первом туре сборной Мексики, германцы не имели права на поражение, так как оно лишило бы их любого шанса на выхода в плей-офф турнира. Однако именно они первыми пропустили мяч на 32-й минуте, когда счет открыл Ола Тойвонен.

Отныне в мире не осталось стран, где женщинам не разрешалось бы садиться за руль. Сегодня, 24 июня, в Саудовской Аравии вступил в силу закон, разрешающий женщинам управлять автомобилем. Уже с начала месяца в стране открыли курсы обучения вождению для женщин и начали выдавать соответствующие водительские удостоверения. Таким образом в мире исчезла последняя страна, где действовал запрет на вождение для женщин. В Саудовской Аравии подобное ограничение существовало с 1957 года, из-за чего семьи были вынуждены нанимать водителей для перемещения членов семьи женского пола по городу.

В детской библиотеке в Туле появилась «икона» с Владимиром Путиным. В детской библиотеке в Туле (РФ) появилась картина, на которой президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев представлены в виде православных святых. Центральное место в произведении под названием «Под мирным небом» занимает Путин в золотых доспехах и в колеснице, запряженной тремя лошадьми. Компанию Путину и Медведеву составили Богородица с младенцем, царь Николай II, патриарх Кирилл и флаг «Единой России».

В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы. В древней китайской гробнице были обнаружены останки неизвестной науке обезьяны. По мнению ученых, находка указывает на то, что люди уничтожали популяции приматов задолго до современной эпохи. Исследователи из Зоологического общества Лондона считают, что новый гиббон, названный Junzi imperialis, мог быть результатом человеческого вмешательства в окружающую среду.