Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Главные новости за 23-24 июня 2018 года

Главные новости за 23-24 июня 2018 года

При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США. Поздно вечером в субботу, 23 июня, группа неизвестных лиц в масках разгромила лагерь ромов на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Львовской области. Утверждается, что полицейским удалось задержать cемерых злоумышленников, причастных к этому нападению.

Карпаты завалило июньским снегом. В ГСЧС рассказали, что еще ждать от погоды. В ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег, утром температура опустилась до 1 градуса Цельсия. Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его данным, там находился палаточный городок с 27 детьми. В этом месте слой снега достиг несколько сантиметров. Туда пришлось отправлять спасателей с теплыми одеялами и горячим чаем, они должны доставить детей в низинные населенные пункты.

В Кривом Роге участник боевых действий пытался себя сжечь возле стелы героев АТО. Ветеран антитеррористической операции устроил самосожжение в центре Кривого Рога. По данным СМИ, очевидцы успели потушить огонь. Сначала мужчина около 40 лет зашел в магазин детских товаров на 95-м квартале и поинтересовался наличием жидкости для разжигания костра. Когда в магазине такой не оказалось, он купил жидкость в другом месте.

В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста. Правоохранители задержали в Кривом Роге сексуального маньяка, на счету которого несколько нападений на девушек и женщин, в том числе два убийства. Об этом сообщил начальник уголовной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, в течение последних двух месяцев на территории Кривого Рога произошло шесть нападений на женщин. Злоумышленник насиловал их и забирал личные вещи. В результате две потерпевшие погибли.

«Шахтер» остался без капитана, а «Заря» — без голкипера. Донецкий «Шахтер» не стал продлевать контракт со своим капитаном Дарио Срной. Теперь игрок будет выступать за итальянскую «Кальяри». Как сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер», в знак уважения к капитану клуб впервые в своей истории вывел из обращения 33-й номер и навечно закрепил его за Срной, который провел в составе клуба 15 лет, и более 10 лет был капитаном команды.

Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше. В драматическом матче Чемпионата мира по футболу в группе F, победила сборная Германии, несмотря на игру в меньшинстве. Решающий гол на последних секундах игры забил полузащитник Тони Кроос. После поражения в первом туре сборной Мексики, германцы не имели права на поражение, так как оно лишило бы их любого шанса на выхода в плей-офф турнира. Однако именно они первыми пропустили мяч на 32-й минуте, когда счет открыл Ола Тойвонен.

Отныне в мире не осталось стран, где женщинам не разрешалось бы садиться за руль. Сегодня, 24 июня, в Саудовской Аравии вступил в силу закон, разрешающий женщинам управлять автомобилем. Уже с начала месяца в стране открыли курсы обучения вождению для женщин и начали выдавать соответствующие водительские удостоверения. Таким образом в мире исчезла последняя страна, где действовал запрет на вождение для женщин. В Саудовской Аравии подобное ограничение существовало с 1957 года, из-за чего семьи были вынуждены нанимать водителей для перемещения членов семьи женского пола по городу.

В детской библиотеке в Туле появилась «икона» с Владимиром Путиным. В детской библиотеке в Туле (РФ) появилась картина, на которой президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев представлены в виде православных святых. Центральное место в произведении под названием «Под мирным небом» занимает Путин в золотых доспехах и в колеснице, запряженной тремя лошадьми. Компанию Путину и Медведеву составили Богородица с младенцем, царь Николай II, патриарх Кирилл и флаг «Единой России».

В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы. В древней китайской гробнице были обнаружены останки неизвестной науке обезьяны. По мнению ученых, находка указывает на то, что люди уничтожали популяции приматов задолго до современной эпохи. Исследователи из Зоологического общества Лондона считают, что новый гиббон, названный Junzi imperialis, мог быть результатом человеческого вмешательства в окружающую среду.

Тэги: Германия, ФК Шахтер, снег, Львов, футбол, Саудовская Аравия, поджог, Карпаты, Кривой Рог, спорт, непогода, криминал, цыганские погромы, Дарио Срна, женщины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция Украины, ЧМ-2018

Комментарии

Колонка автора
23.06.18 18:21

Что ждет Андрея Лунина в «Реале»?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

24.06.18 10:07

Фильм «В плену стихии»: гораздо лучше, чем его название

Автор: Анастасия Лях

Главная новость дня

Главные новости за 23-24 июня 2018 года

Главные новости за 23-24 июня 2018 года
24.06.18 18:59
499
Последние новости
24.06.18 18:59

Главные новости за 23-24 июня 2018 года
24.06.18 18:14

Для шестерых мексиканцев радость от победы своей сборной на ЧМ-2018 стала последней в жизни
24.06.18 15:26

В Кривом Роге участник боевых действий пытался себя сжечь возле стелы героев АТО
24.06.18 14:27

В Киеве на Оболони хозяин кафе хладнокровно расстрелял своего клиента
24.06.18 14:16

Нардеп: Вселенский Патриарх считает, что ни о каком признании раскольников речи быть не может
24.06.18 13:08

При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США
24.06.18 11:54

Отныне в мире не осталось стран, где женщинам не разрешалось бы садиться за руль
24.06.18 11:33

В ходе конвоирования из-под стражи загадочным образом сбежал брачный аферист-рецидивист
24.06.18 09:04

В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы
24.06.18 00:47

Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты

Интервью

22.06.18 09:00

Ольга Кортунова: Я не Ванга, но на смену Путину вполне может прийти еще более опасный тип

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
Возле Верховной Рады деревом придавило три автомобиля
Возле Верховной Рады деревом придавило три автомобиля
Менее, чем за сутки, в разных районах Киева сгорели несколько торговых киосков
Менее, чем за сутки, в разных районах Киева сгорели несколько торговых киосков
Жесть в одном из сел Винницкой области: два малолетних отморозка решили из любопытства выпотрошить своего приятеля
Жесть в одном из сел Винницкой области: два малолетних отморозка решили из любопытства выпотрошить своего приятеля
В киевском спальнике загадочным образом загорелось и потухло отделение банка
В киевском спальнике загадочным образом загорелось и потухло отделение банка
В ночном клубе Турции застрелили известную поп-певицу
В ночном клубе Турции застрелили известную поп-певицу
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.