Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Для шестерых мексиканцев радость от победы своей сборной на ЧМ-2018 стала последней в жизни

Для шестерых мексиканцев радость от победы своей сборной на ЧМ-2018 стала последней в жизни

Шестеро болельщиков были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время празднования очередной победы сборной Мексики на чемпионате мира по футболу в России. Как выяснили журналисты «Фразы», шестеро друзей собрались в гараже, чтобы посмотреть матч по телевизору, когда в помещение ворвались неизвестные люди и открыли по ним огонь.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, услышав выстрелы, соседи вызвали полицию, но задержать злоумышленников ей не удалось. Они объявлены в розыск.

При этом, как указывается издание, Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных городов страны. За текущий месяц здесь зарегистрировано 116 преднамеренных убийств. В мае — 124.

Напомним, 23 июня сборная Мексики одержала вторую победу на Чемпионате мира по футболу подряд, выиграв у Южной Кореи со счетом 2:1.

Как сообщали СМИ, в мае 2016 года трое боевиков «Исламского государства» ворвались в один из баров столицы Ирака и расстреляли во время просмотра матча болельщиков мадридского «Реала». По данным газеты, погибли 16 человек и еще 20 получили ранения.

В ночь на 18 июня во время матча группового этапа Чемпионата мира по футболу против сборной Германии в столице Мексики было зафиксировано искусственное землетрясение. Эту игру мексиканцы выиграли у действующих чемпионов мира с минимальным счетом 0:1.

Тэги: убийство, футбол, мир, расстрел, Мексика, криминал, ЧМ-2018

Комментарии

Колонка автора
23.06.18 18:21

Что ждет Андрея Лунина в «Реале»?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

24.06.18 10:07

Фильм «В плену стихии»: гораздо лучше, чем его название

Автор: Анастасия Лях

Главная новость дня

Главные новости за 23-24 июня 2018 года

Главные новости за 23-24 июня 2018 года
24.06.18 18:59
499
Последние новости
24.06.18 18:59

Главные новости за 23-24 июня 2018 года
24.06.18 18:14

Для шестерых мексиканцев радость от победы своей сборной на ЧМ-2018 стала последней в жизни
24.06.18 15:26

В Кривом Роге участник боевых действий пытался себя сжечь возле стелы героев АТО
24.06.18 14:27

В Киеве на Оболони хозяин кафе хладнокровно расстрелял своего клиента
24.06.18 14:16

Нардеп: Вселенский Патриарх считает, что ни о каком признании раскольников речи быть не может
24.06.18 13:08

При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США
24.06.18 11:54

Отныне в мире не осталось стран, где женщинам не разрешалось бы садиться за руль
24.06.18 11:33

В ходе конвоирования из-под стражи загадочным образом сбежал брачный аферист-рецидивист
24.06.18 09:04

В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы
24.06.18 00:47

Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты

Интервью

22.06.18 09:00

Ольга Кортунова: Я не Ванга, но на смену Путину вполне может прийти еще более опасный тип

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
Возле Верховной Рады деревом придавило три автомобиля
Возле Верховной Рады деревом придавило три автомобиля
Менее, чем за сутки, в разных районах Киева сгорели несколько торговых киосков
Менее, чем за сутки, в разных районах Киева сгорели несколько торговых киосков
Жесть в одном из сел Винницкой области: два малолетних отморозка решили из любопытства выпотрошить своего приятеля
Жесть в одном из сел Винницкой области: два малолетних отморозка решили из любопытства выпотрошить своего приятеля
В киевском спальнике загадочным образом загорелось и потухло отделение банка
В киевском спальнике загадочным образом загорелось и потухло отделение банка
В ночном клубе Турции застрелили известную поп-певицу
В ночном клубе Турции застрелили известную поп-певицу
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.