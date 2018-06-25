Для шестерых мексиканцев радость от победы своей сборной на ЧМ-2018 стала последней в жизни

Шестеро болельщиков были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время празднования очередной победы сборной Мексики на чемпионате мира по футболу в России. Как выяснили журналисты «Фразы», шестеро друзей собрались в гараже, чтобы посмотреть матч по телевизору, когда в помещение ворвались неизвестные люди и открыли по ним огонь.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, услышав выстрелы, соседи вызвали полицию, но задержать злоумышленников ей не удалось. Они объявлены в розыск.

При этом, как указывается издание, Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных городов страны. За текущий месяц здесь зарегистрировано 116 преднамеренных убийств. В мае — 124.

Напомним, 23 июня сборная Мексики одержала вторую победу на Чемпионате мира по футболу подряд, выиграв у Южной Кореи со счетом 2:1.

Как сообщали СМИ, в мае 2016 года трое боевиков «Исламского государства» ворвались в один из баров столицы Ирака и расстреляли во время просмотра матча болельщиков мадридского «Реала». По данным газеты, погибли 16 человек и еще 20 получили ранения.

В ночь на 18 июня во время матча группового этапа Чемпионата мира по футболу против сборной Германии в столице Мексики было зафиксировано искусственное землетрясение. Эту игру мексиканцы выиграли у действующих чемпионов мира с минимальным счетом 0:1.