В Кривом Роге участник боевых действий пытался себя сжечь возле стелы героев АТО

Ветеран антитеррористической операции устроил самосожжение в центре Кривого Рога. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, очевидцы успели потушить огонь.

Как сообщает «Первый криворожский», сначала мужчина около 40 лет зашел в магазин детских товаров на 95-м квартале и поинтересовался наличием жидкости для разжигания костра. Когда в магазине такой не оказалось, он купил жидкость в другом месте.

После этого он подошел к стеле с фотографиями погибших в АТО солдат в Саксаганском районе, облил себя жидкостью и поджег. Продавщицы из близлежащего магазина бросились обливать его водой, и сумели сорвать горящую футболку. Они также вызвали медиков и правоохранителей. Мужчину госпитализировали во вторую городскую больницу.

Как утверждают очевидцы, у мужчины при себе была обложка удостоверения участника боевых действий, он был изрядно пьян, ругал власти и жаловался на жизненные обстоятельства. В частности, обмолвился, что у него шестеро детей.

Как сообщала «Фраза», весной 2009 года в Луганске работник фирмы поджег себя и директора, требуя у него зарплату.

10 октября 2013 года в Киеве 45-летний мужчина поджег себя из-за безответной любви.

Несколько дней спустя на Львовщине мужчина подошел к входу в здание городского совета Червонограда, облил себя бензином и поджег, обвинив в чем-то местных представителей «Свободы».

В конце 2016 года в Кривом Роге 11-летний школьник облил себя горючим веществом и поджег ради популярности в интернете.

13 мая 2018 года в ходе концерта по случаю Дня матери в Луцке немолодой человек начал хулиганить так, что на него обратила внимание ведущая мероприятия. Она позвала полицию, однако когда правоохранители направились в его сторону, мужчина что-то вылил на себя и поджег.