В Киеве на Оболони хозяин кафе хладнокровно расстрелял своего клиента

В ночь на 24 июня в Киеве на Оболонской набережной владелец кафе застрелил одного посетителя и ранил другого. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, по предварительным данным, между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого он застрелил обидчика и ранил его друга.

Стрелка задержали. Им оказался уроженец другой страны, 1958 г. р., ранее в поле зрения правохранителей не попадавший. Погибший — уроженец Запорожской области, 1989 г. р., раненый — уроженец Донецка, 1987 г. р.

С места происшествия изъяли боевой пистолет Макарова со спиленными номерами и стреляные гильзы.

На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В соответствии со статьей ему угрожает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщала «Фраза», летом 2009 года оскорбленный мужчина застрелил своего обидчика прямо в кафе из ружья немецкого производства. Двое детей остались сиротами.

Ночью 8 сентября 2017 года в Киеве между посетителями кафе на ул. Мечникова возник конфликт, в результате которого один из гостей заведения ранил полицейского ножом в ногу.

8 января 2018 года в Киеве в стриптиз-бар «Доллз» ворвались неизвестные и открыли стрельбу. После этого налетчики скрылись на белом внедорожнике Мерседес GL.