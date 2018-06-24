При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США

Поздно вечером в субботу, 23 июня, группа неизвестных лиц в масках разгромила лагерь ромов на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Главного управления Национальной полиции в Львовской области в Facebook.

Утверждается, что полицейским удалось задержать cемерых злоумышленников, причастных к этому нападению.

По данным Zаxid.net, в результате нападения, которое произошло на улице Трускавецкой Франковского района, погиб 24-летний ром, который является жителем села Ровно Закарпатской области. Кроме того, с ножевыми ранениями были госпитализированы 19-летний житель Мукачево, 30-летняя жительница с. Буркатов Закарпатской области и 10-летний мальчик из того же села.

Информацию о пострадавших на своей странице в Facebook подтвердила Патрульная полиция Львовской области, сообщившая, что в ночь на воскресенье, 24 июня, группа лиц в масках и с битами зашли на территорию лагеря, где временно проживало ромское население и начали избивать жителей.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Департаменте коммуникации полиции Киева, подозреваемыми в нападении являются несовершеннолетние парни 16-17 лет. Подозреваемому в организации преступления — 20 лет.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, с места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности, орудие убийства и другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. «Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь цыган — нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения. уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — заявил Князев.

При этом в полиции подчеркнули, что согласно действующему законодательству задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По данным «Громадського радио», по состоянию на 11 часов воскресенья на месте разгромленного лагеря никого нет, везде разбросаны вещи.

Между тем, по данным журналистки Вики Балицкой, за нападением стоят представители молодежной группировки «Трезвая и злая молодежь», под прицелом которой оказываются ромы и наркозависимые граждане. «Это проявление нацизма. И, по моему мнению, является результатом терпимости просачивания этого яда в наше общество со стороны отдельных представителей власти различных уровней. А также поддержки частью граждан таких методов», — написала Балицкая, опубликовав один из видеороликов с официального канала упомянутой организации в YouTube, на котором зафиксирована как группа молодых людей избивает прохожих.

Отметим, что 20 июня на официальном сайте влиятельной американской неправительственной организации Atlantic Council появилась статья бывшего сотрудника Агентства США по международному развитию (USAID) Джоша Коэна под названием «У Украины реальные проблемы с ультраправым насилием (и нет, этот заголовок писала не „Раша тудэй“)». В ней эксперт указывает на разгул насилия со стороны ультраправых группировок на Украине по отношению к ромам, участникам антифашистских, феминистических и ЛГБТ маршей и даже местным органам власти.

При этом, подчеркивает Коэн, полиция и власть никак не вмешиваются в происходящее. Более того, Министерство молодежи и спорта финансирует неонацистскую группировку С14 и «Образовательную ассамблею Голосеево».

По мнению американца, утрата властями монополии на насилие может иметь катастрофические последствия для украинской государственности. Кроме того, Украина может потерять поддержку Запада, если продолжит спустя рукава реагировать на подобные проявления ультраправых организаций.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2018 года в Киеве радикалы из С14 заставили цыган покинуть палаточный городок, установленный в Голосеевском районе на Лысой горе. Тогда обошлось без жертв.

В июне конкурсная комиссия по определению проектов национально-патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта выделила из Государственного бюджета Украины более миллиона гривен организациям «С14» и «Свобода» на «национально-патриотическое воспитание».

В ноябре 2017 года «C14 наряду» с «Аль-Каидой» и ИГИЛ была включена международным ресурсом trackingterrorism.org в перечень террористических организаций.

Напомним, в январе 2009 года в промышленной зоне Киева недалеко от улицы Здолбуновской неизвестные подожгли ромский табор, простоявший там около трех лет.

Летом 2011 года руководитель отдела по связям с общественностью ГУМВД Киева Владимир Полищук рассказал о масштабах циганской преступности в столице Украины.