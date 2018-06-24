Отныне в мире не осталось стран, где женщинам не разрешалось бы садиться за руль

Сегодня, 24 июня, в Саудовской Аравии вступил в силу закон, разрешающий женщинам управлять автомобилем. Как выяснили журналисты «Фразы», уже с начала месяца в стране открыли курсы обучения вождению для женщин и начали выдавать соответствующие водительские удостоверения.

Как сообщает BBC, таким образом в мире исчезла последняя страна, где действовал запрет на вождение для женщин. В Саудовской Аравии подобное ограничение существовало с 1957 года, из-за чего семьи были вынуждены нанимать водителей для перемещения членов семьи женского пола по городу.

В 90-х годах прошлого столетия в стране появилось движение за предоставление женщинам права на самостоятельное управление автомобилем. Многие его представители были арестованы и осуждены.

По данным издания, отмена запрета на вождение является частью программы наследного принца Мохаммеда бен Салмана по модернизации саудовского общества.