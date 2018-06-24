В ходе конвоирования из-под стражи загадочным образом сбежал брачный аферист-рецидивист

В субботу, 23 июня, в Киеве из-под стражи во время конвоирования сбежал мошенник-рецидивист. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, Александр Бурлаку, ранее судимый на Волыни за совершение мошенничества и подделку документов, сейчас проходит по делу о брачном аферизме — он знакомился с женщинами и обманом завладевал их денежными средствами. В частности, у одной из жертв ему удалось выманить $60 тыс. За совершение данного преступления ему грозит до 12 лет лишения свобод с конфискацией имущества.

Каким образом преступнику удалось скрыться, не уточняется. Однако в воскресенье, 24 июня, Отдел коммуникации полиции Киева сообщил о задержании беглеца, «благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям». Выяснилось, что он скрывался на Троещине, в арендованной на сутки квартире.

Таким образом, помимо уголовных дел о мошенничестве, ему теперь придется отвечать и за побег из-под стражи.

Как сообщала «Фраза», в конце 2009 года СМИ сообщали о том, что киевские брачные агентства придумали дополнительный вид заработка: ведя переписку и выманивая деньги на мнимые учебу, поездки или лечение от имени девушек.

Осенью 2016 года сотрудники Малиновского отдела полиции Одесской области доказали вину мошенника, который ухаживаниями и обещаниями жениться обманул около 20 женщин.