Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы

В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы

В древней китайской гробнице были обнаружены останки неизвестной науке обезьяны. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению ученых, находка указывает на то, что люди уничтожали популяции приматов задолго до современной эпохи.

Как сообщает ВВС, исследователи из Зоологического общества Лондона считают, что новый гиббон, названный Junzi imperialis, мог быть результатом человеческого вмешательства в окружающую среду.

Куски черепа неизвестного гиббона возрастом около 2300 лет были найдены в погребальной камере в провинции Шэньси, в центральном Китае, вместе с костями других животных, таких как рыси, леопарды и черный медведь.

Могила, как и обезьяна, возможно, принадлежали бабушке первого императора Китая Цинь Шихуанди, создавшего Великую китайскую стену и знаменитых терракотовых воинов. В те времена гиббоны чрезвычайно ценились в китайской культуре и содержались в качестве элитных домашних животных.

Высокотехнологичное компьютерное моделирование показало, что найденная обезьяна может быть новым видом гиббонов, который, вероятно, исчез несколько сотен лет назад. Профессор Хелен Чаттерджи убеждена, что это случилось из-за действий и влияния человека. «Наши данные указывают на то, что эти факторы заставили гиббонов мигрировать на юг, к их нынешнему ареалу обитания, а в случае с Junzi, полным вымиранием», — рассказала она.

По данным издания, большинство видов гиббонов сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения лесов, охоты и незаконной торговли. За последнее время в Китае уже исчезли два вида гиббонов, а все сохранившиеся виды классифицируются Международным союзом охраны природы как исчезающие. Например, гиббон Хайнань, получившие название от китайской провинции, судя по всему, является самым редким млекопитающим видом в мире, насчитывая всего 26 особей.

Отметим, что гиббоновые иначе еще называются «малыми человекообразными обезьянами» и являются наиболее близким к гоминидам семейством приматов. Как и люди, гиббоны предпочитают жить моногамно. Характерной особенностью этих животных является и то, что они оповещают окружающих о том, что территория занята семейством, громкими песнями, разносящимися в радиусе до 3–4 км.

Как сообщала «Фраза», осенью 2007 года энтузиасты обнаружили на снимках с Марса, переданных самоходным роботом Spirit, видны странные объекты, возможно, достойные внимания палеонтологов. В частности, возможные останки неизвестных животных.

В августе 2017 года ученые заявили о том, что массовая гибель динозавров Мадагаскара, которая стала причиной образования гигантского кладбища останков, была вызвана цветением токсичных водорослей. Эти водоросли отравлявли воду, которую пили животные.

Тэги: Китай, археология, наука, гробница, обезьяна, раскопки

Комментарии

Колонка автора
23.06.18 18:21

Что ждет Андрея Лунина в «Реале»?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

24.06.18 10:07

Фильм «В плену стихии»: гораздо лучше, чем его название

Автор: Анастасия Лях

Главная новость дня

При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США

При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США
24.06.18 13:08
1210
Последние новости
24.06.18 15:26

В Кривом Роге участник боевых действий пытался себя сжечь возле стелы героев АТО
24.06.18 14:27

В Киеве на Оболони хозяин кафе хладнокровно расстрелял своего клиента
24.06.18 14:16

Нардеп: Вселенский Патриарх считает, что ни о каком признании раскольников речи быть не может
24.06.18 13:08

При погроме лагеря ромов во Львове один из них погиб. На масштабы проблемы обратили внимание в США
24.06.18 11:54

Отныне в мире не осталось стран, где женщинам не разрешалось бы садиться за руль
24.06.18 11:33

В ходе конвоирования из-под стражи загадочным образом сбежал брачный аферист-рецидивист
24.06.18 09:04

В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы
24.06.18 00:47

Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
23.06.18 17:09

На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
23.06.18 15:36

Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина

Интервью

22.06.18 09:00

Ольга Кортунова: Я не Ванга, но на смену Путину вполне может прийти еще более опасный тип

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
Возле Верховной Рады деревом придавило три автомобиля
Возле Верховной Рады деревом придавило три автомобиля
Менее, чем за сутки, в разных районах Киева сгорели несколько торговых киосков
Менее, чем за сутки, в разных районах Киева сгорели несколько торговых киосков
Жесть в одном из сел Винницкой области: два малолетних отморозка решили из любопытства выпотрошить своего приятеля
Жесть в одном из сел Винницкой области: два малолетних отморозка решили из любопытства выпотрошить своего приятеля
В киевском спальнике загадочным образом загорелось и потухло отделение банка
В киевском спальнике загадочным образом загорелось и потухло отделение банка
В ночном клубе Турции застрелили известную поп-певицу
В ночном клубе Турции застрелили известную поп-певицу
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.