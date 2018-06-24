В Китае обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы

В древней китайской гробнице были обнаружены останки неизвестной науке обезьяны. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению ученых, находка указывает на то, что люди уничтожали популяции приматов задолго до современной эпохи.

Как сообщает ВВС, исследователи из Зоологического общества Лондона считают, что новый гиббон, названный Junzi imperialis, мог быть результатом человеческого вмешательства в окружающую среду.

Куски черепа неизвестного гиббона возрастом около 2300 лет были найдены в погребальной камере в провинции Шэньси, в центральном Китае, вместе с костями других животных, таких как рыси, леопарды и черный медведь.

Могила, как и обезьяна, возможно, принадлежали бабушке первого императора Китая Цинь Шихуанди, создавшего Великую китайскую стену и знаменитых терракотовых воинов. В те времена гиббоны чрезвычайно ценились в китайской культуре и содержались в качестве элитных домашних животных.

Высокотехнологичное компьютерное моделирование показало, что найденная обезьяна может быть новым видом гиббонов, который, вероятно, исчез несколько сотен лет назад. Профессор Хелен Чаттерджи убеждена, что это случилось из-за действий и влияния человека. «Наши данные указывают на то, что эти факторы заставили гиббонов мигрировать на юг, к их нынешнему ареалу обитания, а в случае с Junzi, полным вымиранием», — рассказала она.

По данным издания, большинство видов гиббонов сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения лесов, охоты и незаконной торговли. За последнее время в Китае уже исчезли два вида гиббонов, а все сохранившиеся виды классифицируются Международным союзом охраны природы как исчезающие. Например, гиббон Хайнань, получившие название от китайской провинции, судя по всему, является самым редким млекопитающим видом в мире, насчитывая всего 26 особей.

Отметим, что гиббоновые иначе еще называются «малыми человекообразными обезьянами» и являются наиболее близким к гоминидам семейством приматов. Как и люди, гиббоны предпочитают жить моногамно. Характерной особенностью этих животных является и то, что они оповещают окружающих о том, что территория занята семейством, громкими песнями, разносящимися в радиусе до 3–4 км.

Как сообщала «Фраза», осенью 2007 года энтузиасты обнаружили на снимках с Марса, переданных самоходным роботом Spirit, видны странные объекты, возможно, достойные внимания палеонтологов. В частности, возможные останки неизвестных животных.

В августе 2017 года ученые заявили о том, что массовая гибель динозавров Мадагаскара, которая стала причиной образования гигантского кладбища останков, была вызвана цветением токсичных водорослей. Эти водоросли отравлявли воду, которую пили животные.