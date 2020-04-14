Динамовец Денис Попов: о карантине, книгах и футбольных баталиях

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов считается одним из самых перспективных молодых футболистов нашей страны. По слухам, глаз на него положили даже некоторые европейские гранды (СМИ писали об итальянском «Наполи»).

Денис Попов хорошо знаком киевским болельщикам, которые следят не только за первой командой, но и за динамовским «дублем».

А прошлым летом футболист стал настоящей звездой юниорского чемпионата мира, который выиграла сборная Украины: защитник запомнился не только цепкой игрой в обороне, но и забитыми мячами.

В прошлом же сезоне молодой футболист застолбил за собой место в основе «Динамо» и уже готовился дебютировать в национальной сборной страны, чтобы поехать на Евро-2020…

Сегодня футбол вынужденно встал «на паузу» из-за пандемии коронавируса. Ушли на «самоизоляцию» и футболисты киевского клуба.

Денис Попов поведал, как для него проходит карантин, ответив на вопросы для читателей «Фразы».

– Денис, мы уже больше месяца находимся на карантине, поэтому стандартный вопрос для начала: сильно соскучился по футболу?

– Соскучился – не то слово! Мы не можем заниматься своим любимым делом, не можем тренироваться, играть…

– Сейчас футболисту без мяча – как писателю без музы?

– Да, без мяча очень тяжело. Трудный период для всего народа, хочется, чтобы он закончился, как можно быстрее. Искренне надеюсь, что так и случится.

– Удалось ли за этот месяц заменить футбол каким-то новым хобби, или же заняться теми вещами, которым не мог уделить время раньше?

– Да уж, времени вагон сейчас! Немного читаю, смотрю кино, тренируюсь. Но все равно о мяче не забываю. Он есть дома, так что при любой возможности пойду, понабиваю его.

– Что читаешь?

– Очень интересную книгу о психологии спорта. Называется она «Разум чемпиона». Людям, любящим спорт, могу рекомендовать ее. Автор Джим Афремов. Я только начал ее читать, но чувствую, что скоро прочту очень быстро, так как воспринимается на одном дыхании! Там, кстати, есть интервью олимпийских чемпионов. Они рассказывают о психологии спорта, о достижении результатов. В общем, то, что нужно на карантине! Очень интересно.

– Да уж, заинтриговал. Возьму прочитать! А что смотришь, какое кино порекомендуешь?

– Посмотрел очень много фильмов, стараюсь смотреть лишь проверенное кино…

– То есть, по рекомендациям товарищей?

– Не только, читаю отзывы, иногда рецензии, смотрю трейлеры. Часто обращаюсь с советом к Гио Цитаишвили, он у нас известный кинокритик! (смеется).

– Ден, футбол – футболом, но по друзьям ведь тоже скучаешь… Не очень тоскливо без них?

– У нас есть своя группа в WhatsApp, там сейчас всё общение. Кидаем какие-то новости, что-то обсуждаем. С Цитаишвили общаемся каждый день. Разок даже виделись. Однако все равно не подходили друг к другу, держались на расстоянии. Не здоровались за руку, не обнимались, как обычно… В масках разговаривали.

– Прессу читаешь?

– Иногда читаю. Новости страны, новости про «Динамо».

– Интересно, а вот вводишь свою фамилию в запрос Google, читаешь новости конкретно о себе?

– Нет! Такого не бывает! У меня мама любитель заниматься подобным. Все мои поиски ограничиваются случайным постом в ленте Instagram или Facebook.

– Но в этих постах ты наверняка прочел, что тобой и Миколенко, вроде как, заинтересовалось «Наполи»?

– Да, это видел. Приятно, что о нас говорят, приятно, если интересен. Но конкретики пока никакой не было. По крайней мере, я об этом не слышал.

– Тренируешься дома или на улице?

– И дома, и на улице, на свежем воздухе, где нет людей.

– В маске?

– Если людей рядом нет, тренируюсь без нее. Но если захожу в магазин, или в любое другое помещение, где есть люди, всегда надеваю и её, и перчатки. Всегда!

– Де Пена рассказывал, что вы каждый день сообщаете докторам свою температуру… Это единственные рамки контроля с их стороны?

– С докторами связываемся каждый день. Они обзванивают каждого футболиста, интересуются здоровьем, спрашивают температуру. Говорят, что если чувствуем какие-то недомогания, сразу звонить им, в любое время дня и ночи.

– И как, все здоровы?

– Тьфу-тьфу-тьфу! Все прекрасно понимают, насколько это серьезная проблема. Всё-таки не маленькие дети. Каждый соблюдает нормы карантина.

– Если верить СМИ, Фран Соль сперва говорил, что проблема преувеличена…

– Так поначалу многие говорили. Многие люди по всему миру уже поплатились за это.

– Ты с первых дней поверил в происходящее?

– Да, буквально сразу. И семью свою настроил, чтобы они придерживались норм безопасности. Главное, чтобы постоянно мыли руки. Я, например, это делаю долго и под горячей водой.

– А как часто выходишь на улицу?

– Нечасто, лишь по необходимости. В магазин, например…

– Сложно будет набирать форму после карантина?

– Нужно будет недели две минимум, так как работа на карантине – это не те нагрузки, это понимает каждый. Нужно снова набирать форму, кондиции. Будет очень тяжело, так как повышается риск получить травму. Есть кому принимать решение: нам дадут команду, а мы выполним свою работу!

– Ты согласен с тем, что последний год стал самым незабываемым в твоей футбольной жизни?

– Получается, так. Чемпионат мира, «Динамо» Киев… Этот карантин уж очень не вовремя!

– Победа на чемпионате мира повлияла каким-то образом на то, что ты начал играть за «Динамо»?

– Думаю, что нет. Я ведь не сразу после него играть начал. Значит, не повлияла.

– Как у тебя сложились отношения с партнерами по команде? Особенно интересно, не чувствуется ли напряжения из-за конкуренции на одной позиции с Бурдой.

– Мы с ним не особо близки в жизни, однако, я думаю, что конкуренция никак на них не повлияет. Мы плывем в одной лодке, играем за одну команду, так что, все должно быть в порядке.

– Матч с «Шахтером» в Кубке – самый важный в твоей карьере?

– Да, пока да. Если бы сыграл в финале чемпионата мира, смог бы сравнить. Кстати, дебют за «Динамо» в матче с «Александрией» тоже очень важен. Хотя… Что тут говорить, для меня каждый матч за «Динамо» важен.

– Сильно коленки дрожали в первых матчах?

– Если бы они дрожали, я бы не смог играть (смеется). Конечно, волнение было, но вскоре оно прошло. Ты думаешь лишь об игре!

– Денис, тебя по характеру уже называют «вторым Лужным», слыхал об этом?

– Нет, честно, а чего?

– Мол, авторитетен, можешь где-то надавить, где-то накричать, сыграть жестко против соперника.

– У меня еще нет таких полномочий, какие были о Романовича. Я не сыграл столько матчей, я молодой еще, где-то неопытен. У нашей команды есть лидеры, они ведут за собой. Подсказывает на поле каждый, но чтобы прям надавить… А на кого мне давить? Я ведь там один из самых молодых. Конечно, иногда хочется на эмоциях «напихать», клинит так, что Боже мой… (смеется). Но это лишь эмоции. Я буду постепенно набираться лидерских качеств и становиться лучше,

– Тяжело с ними справиться на поле?

– Конечно, очень тяжело. Но потом тебя переключает, ты понимаешь, что можешь подвести команду, удалиться… В общем, они сразу тухнут.

– В «Динамо» был человек на твоей позиции, на которого ты ровнялся в детстве?

– Хачериди мне и моему отцу очень нравился. Также Драгович и Вида. Как футболист мне очень нравится Ярмоленко.

– С Евгением знаком?

– Я когда играл за дубль «Динамо», мы пару раз с ним общались, жили ведь на одной базе.

– Защитник должен быть таким же агрессивным и эмоциональным?

– Защитник должен быть агрессивным и эмоциональным, но не мешать команде своими эмоциями. О чем я и говорю – нужно думать, чтобы не подвести её. Не получить карточку, не удалиться, не дай Бог!

– Если бы не карантин, у тебя была надежда, что Андрей Шевченко вызовет тебя на Евро-2020?

– Знаешь, если честно, надежда такая была. Но, видишь, этот карантин все испортил.

– Возможно, если посмотреть с другой стороны, перенос Евро на год – неплохой шанс попасть для таких молодых ребят, как ты?

– Возможно, ты прав. Специалисты смотрят, следят за нами, понимают, кто поможет команде. Мечта у меня есть, что тут лукавить! Огромная гордость представлять свою страну на чемпионате Европы. Память на всю жизнь и для меня, и для моей семьи. Я буду стараться и работать, чтобы попасть туда!