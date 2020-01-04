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Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Первым зимним приобретением киевлян стал форвард юношеской сборной Бельгии Ибрагим Каргбо-младший, подписавший контракт с «Динамо» на три с половиной года.

В истории украинского футбола он стал первым игроком, который родился в Сьерра-Леоне. Новичка привел в столицу Украины знаменитый европейский агент Дмитрий Селюк, известный по работе с настоящей звездой футбола Яя Туре.

Нападающий подписал контракт с Динамо третьего декабря прошлого года, однако, по всей видимости, в силу он вступил именно после Нового года.

Сегодня «Фраза» знакомит своих читателей с бельгийским новичком столичного клуба, который любезно согласился пообщаться с нами и поделиться впечатлениями после подписания, пока что, важнейшего контракта в своей жизни.

Справка:

Ибрагим Каргбо-младший (Джуниор) родился третьего января 2000-го года в столице Сьерра-Леоне Фритауне. Его отец – скандально-известный футболист и бывший капитан сборной своей страны Ибрагим Каргбо, успешно выступавший в голландском чемпионате за Виллем ІІ. Скандален он тем, что вместе с 15-ю другими футболистами был обвинен в сдаче матча квалификации Кубка Африканских Наций против ЮАР. Вердикт о пожизненной дисквалификации от футбола 37-летний футболист получил в апреле 2019-го года.

Каргбо-младший успешно начинал в Англии, выступая за местный Рэдинг и Кристалл Пэлэс, после чего отправился в Бельгию, где начал профессиональную карьеру в Роселаре и Льерсе. Спустя месяц после разрыва контракта с первым бельгийским клубом Ибрагим прибыл в Киев.

Габаритный форвард (190 см) может уверенно сыграть на позиции левого, правого полузащитника и нападающего, что говорит об его универсализме. В свои 20 лет (юбилей отметил вчера – 3 января) он уже имеет спонсорское соглашение с известным брендом спортивной одежды, компанией Puma.

Джуниор, я очень рад, что ты согласился пообщаться о своем переезде в Украину!

– Да, спасибо, я тоже очень рад здесь находится. То, что происходит в моей жизни сейчас – словно сон. До сих пор не могу поверить, что подписал контракт с таким клубом.

Сразу согласился переехать в Украину?

– Да, конечно. Кто может отказаться от такого предложения? Для молодого игрока Динамо Киев – прекрасный шанс стать качественным футболистом. Когда мне позвонил агент (Дмитрий Селюк) и спросил, хочу ли я поехать на просмотр в Динамо, я сразу согласился.

Насколько я знаю, ты был несколько месяцев в Киеве до подписания соглашения?

– Верно, так и есть. Я долго тренировался с командами. Работал и с дублем Динамо, и с первой командой. Это помогло мне начать осваиваться в клубе, ведь новичку становится легче, когда он знакомится со своими партнерами.

Я слышал, что во время паузы на матчи сборных, смешенный состав Динамо даже проводил контрольный спарринг с одной из лучших студенческих команд страны, чтобы посмотреть на твои игровые качества.

– Это правда. Я играл в том матче, это был решающий экзамен для меня. К счастью, я его сдал.

Ты – игрок первой команды или дубля?

– Насколько я знаю, первой команды. Меня брали под неё.

Со многими ли уже завел дружеские отношения?

– Есть несколько ребят, с которыми я общаюсь. За U-19 у нас выступает нигериец Джозеф Окоро, мы сдружились, часто проводим время вместе. Неплохо контактировал с Момо Кадири, Дуэлундом. Я общительный человек, к тому же, хорошо говорю на английском.

И, видимо, щедрый! Ребята рассказывали мне, что ты даже подарил Джозефу новые бутсы.

– Ха-ха-ха, он им рассказал? Было дело. У меня спонсорское соглашение компанией «Pumа”, одну пару я по-дружески подарил Окоро.

То, что ты воспитанник английского футбола – это важный козырь?

– Английская школа многое дает юному футболисту. Я воспитанник Рэдинга, играл за Кристалл Пэлэс. Эти клубы сыграли большую роль в моем профессиональном развитии.

Почему уехал с Туманного Альбиона?

– У меня были проблемы с документами, я не мог играть там в официальных матчах за клуб.

Сейчас живешь на базе?

– Да, так как я в Украине недавно, пока живу на тренировочной базе в Конча-Заспе.

Она считается одной из лучших футбольных баз Восточной Европе, это ощущается?

– Да, меня здесь все устраивает. Как видишь, у меня хорошие условия проживания, есть телевизор, балкон с видом на нашу базу и красивый лес. Есть телевизор в номере, правда, польза от него лишь одна – играю в Play Station. Клацал каналы, но ничего не понял. Именно потому и хочу выучить ваш язык. Если продолжить говорить о базе, то еще мне очень нравится здешний тренажерный зал и хорошие поля. К тому же, вкусно кормят.

Уже познакомился с украинской гречкой?

Гречка? Если я правильно понял, о чем ты, то да, ха-ха-ха. Я вообще люблю вкусную еду. Кормят сытно, постоянно мясо или рыба, гарнир – либо паста, либо каша. Меня все устраивает. В любой момент можно спуститься в столовую, слегка перекусить или выпить чаю.

 Джуниор, не могу не спросить тебя дополнительно об известном скандале, связанным с твоим отцом. ФИФА пожизненно дисквалифицировало его за договорные матчи…

– Да, но он не совершал того, в чем его обвиняют. Решение было несправедливым, и оно шокировало нашу семью. Мой отец – воин и всегда сражался за свою команду с первой – до последней минуты матча. Играл за серьезные команды в Голландии. Им даже интересовался питерский Зенит когда-то.

Но ведь дыма без огня не бывает?

– Однако я знаю одно – он не виноват, так как, повторюсь, он не совершал то, в чем его обвиняют.

Ты считаешь себя сильнее, чем он? Как футболист.

– Да.

Благодаря чему?

– Все просто! Я нападающий, а он – защитник, ха-ха-ха.

Однако сравнивают тебя чаще не с ним, а с Ибрагимовичем!

– Вот-вот! Мы похожи с Иброй, я примерно такого же роста и играю в похожий футбол.

Тэги: Киев, футбол, спорт, Динамо

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