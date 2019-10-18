Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Сербский защитник Горан Гавранчич был одним из любимчиков киевских трибун в «нулевые». Переехав в «Динамо» из клуба «Чукарички» в 2001 году, он быстро стал одним из лидеров того коллектива.

Горан Гавранчич ответил на вопросы для читателей «Фразы», вспомним былые времена и рассказав о своей нынешней жизни после футбола.

– Горан, тебя было очень сложно найти! Ты один из немногих известных футболистов «Динамо» ХХI века, которого нет ни в одной социальной сети... Почему так?

– Потому что, для меня намного важнее то, что происходит в реальной жизни. У тех людей, кому я нужен, есть мой номер и они знают, что я всегда на связи. Понимаешь, наше время было ведь совсем другим. Мы ещё относимся к той касте людей, которые привыкли делать дела, а не писать посты в Instagram. В Facebook за день может добавиться в друзья более сотни незнакомых людей. Мне этого не нужно.

– То есть, тебя нет там даже под другим именем?

– Нет. Я не старомоден, более того, был первым футболистом «Динамо», который создал свой сайт. Потом уже появился у Шовковского, у других ребят... Но я не любитель делать шоу.

– Как вообще у тебя дела?

– Слава Богу, жив и здоров! На этой неделе начал готовиться к выставке мебели. Участвовал в ней в прошлом году, теперь решил и в этом. Живу тем, что люблю – проектирую. Каждый день открываю для себя что-то новое.

– Многое изменилось с тех пор, как ты перестал быть публичным человеком?

– Очень многое. Скажу прямо, говорить о современном футболе мне будет сложно.

«Стал лучшим архитектором месяца в Сербии»

– Недавно созванивался с Милошем Нинковичем, он вкратце рассказывал, чем ты сейчас занимаешься. Говорил, что ты полностью углублен в архитектуру.

– Да, это правда. Архитектурой я занимаюсь уже девять лет, а мебель начал проектировать с прошлого года. Это, можно сказать, моё хобби. Я люблю дизайн интерьера, получаю удовольствие, когда занимаюсь им. Красивая мебель у меня вызывает эмоции.

– Ты считаешь себя творческим человеком?

– Я не знаю… Мои близкие так считают. Если говорить о спорте, это тоже искусство. Но заниматься всю жизнь одним и тем же для меня скучно.

– Но ведь ты жил футболом каждый день с 1988-го – по 2010-й год…

– Да, правильно.

– Тебе было скучно?

– Ну, в какой-то мере – да. Могу сказать, что было скучно его смотреть после окончания карьеры. Я считаю нормальным то, что вид спорта становится менее интересным для человека, который покидает его. Понимаешь, футбол был моей профессией, частью жизни, но я не жил исключительно им. Мне не было скучно играть, скучными я считал другие аспекты. Но я всегда относился и отношусь к делу ответственно! Если за что-то берусь, то довожу до конца. Не может быть так, чтобы я остановился на половине пути или свернул с него. Так было в футболе, так есть и в архитектуре.

– Ты считал, что футбол – не дело всей жизни для тебя?

– Было и такое. Я знал, что однажды займусь другими вещами.

– И как, получается в новом деле?

– Буквально в прошлом году спроектировал дизайн для кухни, он очень понравился многим людям и они начали интересоваться моей работой. Но, повторюсь, дизайн интерьера – лишь хобби для меня. Главное дело – архитектура.

– Тебе уже приходят крупные заказы?

– Конечно, в этом плане я полностью удовлетворен. В марте ездил в Бельгию, получил награду «Проект месяца Сербии» за успешный проект офисного здания. Кстати, честно говоря, после ухода из футбола я заметил в себе то, что меня уже не так сильно привлекают награды. Конечно, в спорте ты хочешь быть первым, стремишься к этому. Но здесь все не так. Наверное, я перерос этот период. Когда начал заниматься архитектурой, мне сильно мешал статус известного футболиста. Я долго переживал, что из-за этого меня будут недооценивать, но потом понял, что навсегда останусь тем Гораном Гавранчичем, который сделал своё имя на футбольном поле.

– Подожди, но если ты добьешься славы и в архитектуре, статус футболиста может отойти и на второй план!

– Я не знаю. Вначале мне хотелось, чтобы на меня обратили внимание в этой сфере, а теперь осознаю – я просто счастлив, ведь работа приносит мне удовольствие. Кто его знает, как сложится судьба, возможно, меня признают успешным архитектором уже после смерти, как это часто бывает нынче.

– Архитектура – дело №1?

– Конечно, это дело, которым я буду заниматься. Легко не будет, но я готов. Кстати, уже создал свою фирму, набрал талантливых мастеров. Скоро запускаем свой сайт, создадим аккаунты в социальных сетях, где будут наши дизайнерские проекты. Надеюсь, что это случится в течение месяца.

«С короткими волосами мне было скучно, потому отрастил их»

– Горан, я прислал тебе фотографию, на которой сфотографировался с тобой в девять лет. Это было на одном знаменательном для «Динамо» событии в 2007-м году. Догадываешься, что это за день?

– Да, я очень хорошо помню этот день. Юбилей «Динамо», клубу исполнилось 80 лет. Играли с «Миланом».

– Меня, как болельщика «Динамо», интересовал один вопрос: зачем, вообще ты постригся?!

– Ха-ха-ха, я постригся уже в конце карьеры. То был стиль футболиста, сейчас у меня стиль архитектора. Но мне нравились мои длинные волосы. С обычной, короткой прической мне было скучно.

– Когда ты пришел в «Динамо» в 2001-м году, у нас играли серьезные футболисты, ветераны клуба. Тебя никто не «травил» из-за такой прически?

– Может, бывало. Не помню уже, если честно. Но меня всегда раздражало, если кто-то вмешивается в мою личную жизнь. Я никогда не оцениваю человека по внешнему виду, мне все равно, что он оденет и что у него на голове. Внешность может быть обманчивой, важнее то, что у него внутри.

«Динамо» Лобановского – это как нынешняя «Барселона»!

– Ты переходил в киевское «Динамо», которое гремело в Европе. С каким современным клубом смог бы сравнить ту команду Лобановского?

– «Барселона», однозначно. Я не сильно слежу за современным футболом. Но «Барса» пятилетней давности очень напоминала мне то «Динамо», она была лидером. Мы сейчас говорим о том Киеве, который играл в полуфинале Лиги чемпионов. Тренер Лобановский – Великий человек! Я переходил в команду-мечту, которую боялись в Европе. С шикарной базой, всеми необходимыми условиями. Это была награда, которую я получил за усердную работу в Сербии. В своё время, меня хотели купить клубы Германии, но я не хотел уходить из «Динамо». Хотя, скажу честно, привыкнуть к нагрузкам Лобановского мне было очень трудно.

Потом, спустя несколько лет, ты вспоминаешь эти нагрузки, когда выходишь на поле против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, где играет Роналдо, Фигу, Зидан, Рауль... И к 20-й минуте счёт уже 2:0 в нашу пользу. Тогда все трудности кажутся наслаждением.

– О каких клубах Германии идет речь?

– Это была не «Бавария», и не «Боруссия». Мною интересовались, на то время, 4-5-я команда Германии. Не середняк, но и не гранд. Но зачем мне переезжать, если «Динамо» постоянно играло в Лиге чемпионов? Меня все устраивало, я не хотел уходить. Жалко, что мы больше не добились серьезного успеха в этом турнире.

– Лобановский был сильнейшим тренером того времени?

– Да, 100%! Я до сих пор считаю, что если бы Лобановский не ушел из жизни так рано, в будущем, меня, вероятно, купил бы «Реал» Мадрид. Понимаешь?

– Да.

– В прошлом году на выставке ко мне подошли сербские журналисты и взяли интервью, 70% которого было о Лобановском. Казалось бы: выставка мебели… Я недолго с ним работал, но он многому меня научил. Многое могло бы быть иначе. Думаю, что если бы у меня был шанс поработать с ним чуть-чуть дольше, я был бы футболистом другого уровня.

«Конспект Лобановского? У каждого должен быть свой взгляд»

– Сейчас футбол вообще не смотришь?

– Смотрю иногда, у меня много друзей, которые играют на профессиональном уровне. Но я не анализирую футбол, и не являюсь его экспертом. Примерно знаю, что происходит на полях Украины, Италии, Испании и Германии. Но если ты спросишь меня о какой-то молодой звезде футбола, вполне реально, что я не смогу тебе сказать, где он играет.

– Что знаешь о нынешнем «Динамо»?

– Если честно, всё. Я слежу за клубом, хотя в нем и многое изменилось. К счастью, нынешние технологии позволяют посмотреть матч практически с любой точки мира.

– Слышал о тренерском изменении в клубе?

– Конечно. Михайличенко снова возглавил команду. Он знает всё об этом клубе, думаю, что справится с этим непростым периодом. В любом случае, все зависит от результатов. У тренера чемодан всегда собран! Важно, чтобы его понимала команда. У меня сегодня тоже есть десять рабочих, которым нужно объяснять, доносить свою идею. Сначала на бумаге, потом на практике. Продукт будет лишь тогда, когда в коллективе будет полное взаимопонимание.

– В основном, «Динамо» возглавляют лишь ученики Лобановского. Это хорошо или плохо?

– То, что они набирались опыта у легендарного тренера – хорошо. Но у каждого из них должна быть своя методика и взгляды на игру. Я не уверен, что сейчас у Лобановского были бы такие же успешные результаты. В то время «Динамо» было сильнейшим из-за своего стиля игры – постоянный прессинг, давления на соперника. Но сейчас футбол изменился, он стал кардинально другим.

«Если футболисту все равно, есть ли на трибуне болельщики – ему нужно менять профессию»

– Сегодня тебя узнают на улице?

– Конечно, и довольно часто. Сербия – футбольная страна. Но, честно говоря, я удивляюсь этому, ведь после окончания карьеры уже прошел не год, и не два. Во-вторых, меня ведь нет в социальных сетях, но болельщики все равно помнят, как я выгляжу. Это приятно, хоть и удивительно. А удивительно, скорее всего, из-за того, что я уже отвык от этого.

– В позапрошлом сезоне «Динамо» прилетало играть в Белград на матч Лиги Европы с «Партизаном». Ты ходил на игру?

– Я приезжал в гостиницу к Хацкевичу с Шацких. Мы посидели, пообщались. Но на матче меня не было. УЕФА решило дисквалифицировать трибуны стадиона «Партизана».

– Ты ведь смог бы достать себе аккредитацию...

– Да, конечно. Но мне не особо интересен футбол без зрителей. Я вообще не понимаю, как игроки выходят на поле, если трибуны пусты? Так не должно быть – футбол для болельщиков. Я смотрю сейчас матчи «Динамо» и вижу, насколько красивое шоу устраивают киевские болельщики на «Олимпийском». Если футболисту все равно, есть ли на трибуне болельщики – ему нужно менять профессию. Футбол не интересен без них.

«Вернусь ли в футбол? Никогда не говори никогда!»

– Пару лет назад я читал твое интервью сербской прессе, где ты заявил, что в футбол не вернешься. Ты не поменял решение?

– Не знаю. Но сейчас бы я не сказал столь категорично. Хочешь, отвечу честно? Я не знаю. Уже девять лет я архитектор, сложно было бы сейчас снова все изменить. Близкие люди говорят, что мне будет тяжеловато вернуться в футбол, ведь он изменился. Могу открыть секрет – в этом году меня уже пытались вернуть. Предлагали работу в федерации. Короче, никогда не говори «никогда».

– Скучаешь по нему?

– Если честно, нет. Я уже давно не играл.

– Когда в последний раз бегал с мячом?

– Лет девять назад. Я ведь закончил из-за тяжелой травмы, врачи говорят, что лучше не рисковать. С Милошем Нинковичем как-то пытались сыграть пару раз, но не более. Велосипед, плаванье – можно. Пробовал теннис, но он мне не нравится.

«Спроектировать для «Динамо» стадион? Это был бы словно сон»

– Горан, под конец нашего разговора, хочу спросить у тебя такую вещь. Ты бы хотел спроектировать для «Динамо» новый офис или, может, стадион?

– Конечно же, но мне кажется, что это сказка.

– Почему?

– Это было бы как сон. Конечно, сперва я хотел бы приехать в Киев, обнять людей, с которыми я работал. Пожать руку президенту клуба. Надеюсь, что в ближайшее время сделаю это. С годами я полюбил «Динамо» еще больше.

– Что-то передать от тебя болельщикам?

– Передай болельщикам «Динамо», что я их очень люблю и искренне надеюсь, что со мной у них связаны хорошие воспоминания!