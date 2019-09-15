Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Известная украинская актриса Даша Трегубова выступит ведущей 10-го сезона популярного телешоу «Х Фактор». Кроме того, в новом телесезоне на экраны выйдет ряд сериалов с её участием: «Исчезнувшая», «Лоскутное одеяло», «Первые ласточки», «Братья по крови», «СидорЕнко СидОренко», «Опекун» и др. А в следующем году Трегубову можно будет встретить не только на ТВ, но и на широких экранах. В 2020-м состоятся премьеры мистического фильма «Пока мы спим» и фантастического триллера «Сторонний», в которых она исполнила главные роли.

Все знают Трегубову. Все любят Трегубову. Но она себя любит ещё больше. И правильно, ведь есть, за что. Брать у неё интервью — всё равно, что разговаривать с баночкой Coca Cola: в беседе она искрится радужными интонациями, наслаждаясь собственным брендом, а её слова мельтешат, как сладкие сиюминутные пузырьки. Темы в разговоре она сменяет быстрее, чем вы скролите ленту новостей в социальной сети. Кажется, единственное, что может хоть на секунду заставить её приостановиться, — это никотиновый поцелуй. Не успевает её первая электронная сигарета зарядиться — актриса уже вытряхивает окурок из второй. Такова она — роковая блондинка украинских сериалов и телепередач, которую мы привыкли видеть в образах то элегантной соблазнительницы, то коварной повелительницы судеб. Но по эту сторону экрана Даша Трегубова ещё более непредсказуема.

С 14 сентября вы появитесь на экранах в качестве ведущей нового сезона «Х Фактора». Вы будете наматывать зрителям нервы на локоть своими долгими паузами в самых интригующих эпизодах объявления, кто прошёл в следующий этап конкурса, а кто покидает передачу.

Я точно не буду тянуть интригу за счёт растянутых пауз. Я всегда очень быстро разговариваю. Так что я просто собью всех с толку своим потоком слов, среди которых неожиданно назову имя победителя.

Предложение выступить ведущей на этом шоу я получила спонтанно, буквально за неделю до начала отборочных туров. Это всё равно, что завезти человека на глубину, бросить в воду и сказать: «А теперь — учись плавать».

Кроме этого шоу, я насчитал в новом телесезоне семь новых сериалов с вашим участием. Среди них будет и восьмисерийная авантюрная мелодрама «Исчезнувшая», и комедия «СидорЕнко СидОренко» и ещё много чего интересного. Ваша работоспособность — это действительно какой-то безудержный форсаж. Но я бы хотел расспросить поподробнее о сериале «Первые ласточки». Это очень нетипичный фильм для украинского ТВ.

О, это любовь моя. Это подростковая детективная драма, замес которой в том, что некто таинственный подбивает подростков, у которых жизнь и так гормонально осложнена, совершать самоубийства. Нечто наподобие «Синего кита», который, увы, был в тренде пару лет назад.

«Первые ласточки» — именно тот случай, когда ты работаешь над фильмом и балдеешь от того, насколько он не похож ни на какой другой украинский проект. Например, практически во всех отечественных сериалах, если появляется наркоман, он сразу получает клеймо негативного героя. А в «Первых ласточках» есть люди, которые принимают наркотики, самоубийцы, подростки с необщепринятой ориентацией и другие нетипичные для наших сериалов персонажи, которые не позиционируются как негодяи.

Единственное, что меня «кольнуло» в этом фильме: по сюжету у моей героини есть 17-летняя дочь. Это во сколько же я ее родила, спрашивается?!

Но, ладно. Ради такого классного сценария я даже на подобные жертвы готова пойти.

Сейчас с вашей карьере поворотный период. Вы много лет снимались в сериалах и выступали в качестве телеведущей. А уже в следующем году выйдет сразу два полнометражных фильма с вами в главной роли: «Пока мы спим» и «Сторонний». Нетрудно было перестраиваться на новый жанр?

Я не согласна, что работа актрисы в сериале сильно отличается от работы в полнометражном кино. Если ты хороший актёр, то в любом кинопроекте ты делаешь свою работу на уровне.

Пожалуй, наиболее амбициозный ваш проект — голливудский хоррор «Пока мы спим». О чём будет это кино?

Разглашать сюжет пока категорически запрещено. Голливудская кинокомпания это строго контролирует. Это кино создаётся по американским стандартам. И в кадре, и за кадром. Например, даже когда я во время съёмок садилась в машину на заднее сиденте, то автомобиль не начинал ехать, пока я не пристегнусь.

Режиссёр «Пока мы спим» Анджей Секула начинал свою карьеру как оператор у Квентина Тарантино. Вместе они сняли такие шедевры, как «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво». Тарантино называл Секулу «сумасшедшим гением». Заметили ли вы в этом режиссёре такое необычное качество?

Да! Первое, что удивляет, когда оказываешься с Анджеем Секулой на одной съёмочной площадке, — то, насколько он трудолюбив. Он скрупулёзно прорабатывает каждый кадр, и когда в итоге видишь готовую картинку, то она настолько вкусно смотрится, что её хочется съесть!

Я обожаю фильмы ужасов. Но не кровавые слешеры («Пила»), а мистические (японский «Звонок», «Омен» или «Другие» с Николь Кидман). Именно в таком духе и снимается «Пока мы спим».

Этот фильм снимался на английском. Нередко актёрам из неанглоязычных стран перед съёмками в подобных проектах приходится дополнительно оттачивать акцент.

Моя героиня в этом фильме — украинка, которая несколько лет прожила в США. Поэтому мой акцент не должен был быть таким, как у native speaker. В этом плане мне было проще. Но всё же перед съёмками я подолгу разговаривала с преподавателем английского, чтобы отточить произношение.

Чтобы выровнять акцент, нужно начинать с дыхания. Это как со скороговорками: выстроил дыхание правильно — и все слова получится выпалить без заминок. Перед тем как переходить на иностранный язык, нужно проследить, когда обычно делают вдох носители языка: в начале, в середине или в конце слова. От этого, главным образом, и зависит акцент. Например, у британцев в произношении присутствует какая-то постоянная синкопа. А американцы говорят очень плавно.

Также в следующем году выйдет мистический детектив «Сторонний» Дмитрия Томашпольского. Кого вы сыграете в этой ленте?

Съёмки в этом фильме стали для меня настоящим удовольствием и немного экстримом. Это кино о том, как по загадочным причинам в воде стали пропадать люди. То есть самый первый кадр — группа синхронисток ныряет в бассейн и... не выныривает. За это расследование берётся детектив, которая ранее раскрывала абсолютно все свои дела. Но именно это изменит всю её жизнь. Я в этом фильме играю ее загадочную то ли напарницу, то ли соперницу Клавдию. И когда я была на тонировке фильма, наслаждалась визуальной эстетикой каждого кадра — это очень красиво и сильно.

Во время съёмок в «Стороннем» меня фактически топили в трехметровом бассейне: надо было спиной утонуть и погрузиться на дно. Очень сложный и классный опыт.

Кстати, на съемках «Исчезнувшей» меня закапывали в могилу. И под землёй чувствуешь себя еще более странно, чем под водой — земля очень тяжёлая. Снимали мы эту сцену в самом конце крайнего съёмочного дня. Мол, если актриса помрёт, то уже весь отснятый материал будет готов (холодный смех. — Ред.). Когда меня закапывали, то голову засунули в ящичек, а тело стали засыпать. И в этот момент ко мне подошёл каскадёр и спросил: «А у вас есть клаустрофобия?». На что я совершенно спокойно ответила: «Да. Но всё равно давайте попробуем. Это же интересно».

Любите экстрим?

Обожаю новые ощущения! Люблю испытывать во время съёмок что-то такое, что невозможно пережить в обычной жизни. Но я не люблю повторять один и тот же опыт. Один раз прыгнула с парашютом — всё, достаточно. Один раз забралась на Килиманджаро — больше никогда в жизни не полезу на эту хрень.

Томашпольский любит вводить в свои фильмы откровенные сцены. В «Стороннем» вам пришлось раздеваться?

После просмотра «Стороннего» продюсер Юрий Минзянов написал, что только ради обнажённого тела Трегубовой уже стоит посмотреть это кино. И это приятно!

Вы публикуете в социальных сетях много соблазнительных фото и видео. Соблазн для вас — это сила или слабость?

Главное, что это — красивые фотографии. Я хорошо выгляжу, я хорошо себя чувствую, у меня обалденный период в жизни, почему бы не запечатлеть это везде? Я делаю такие фото, потому что это эстетично. И это нравится людям. Меня это вдохновляет. Я вообще стараюсь делать только то, что меня вдохновляет.

Какие персонажи вас больше вдохновляют?

Всегда интереснее играть стерву, чем положительную героиню. Для этого нужно больше перевоплощаться на экране. Потому что я и так по жизни хорошая. И я могу быть просто хорошей на экране. Но в кадре этого не достаточно.

Я мечтаю сыграть такую роль, как у Шарлиз Терон в «Монстре», за которую она получила «Оскар». Вот один раз играешь в таком фильме, и все понимают: «Ага, она красивая, но она ж ещё и играет классно».

А принципиально было приглашать на роль некрасивой девушки в «Монстре» именно актрису с модельной внешностью, как Терон, и накладывать ей на лицо толстый слой грима, так что в итоге её невозможно узнать? Не проще ли было изначально выбрать актрису с изуродованной внешностью?

Нет, думаю, что просто для Терон было прикольно сыграть такую роль. Если бы вместо неё в этом фильме была неизвестная актриса, просто похожая на первоисточник, это могла бы быть потенциально фестивальная лента, не для широкой аудитории. А благодаря настолько радикальному перевоплощению Шарлиз «Монстр» стал известным фильмом.

Звучит немного парадоксально. Но то, что у вас клаустрофобия и при этом вы с удовольствием засовываете голову в ящик, чтобы вас закопали заживо, — тоже парадокс.

Я вообще люблю кино, действие которого разворачивается в замкнутом пространстве. «Гараж» Рязанова, «12 разгневанных мужчин» Люмета, «12» Михалкова, «Идентификация» Мэнголда. В этом мне нравится какой-то особый концентрированный драйв.

Идеальное кино для меня — то, в котором всё вымышлено. По-моему, в кино вообще не должно быть правды. Когда я вижу на экране надпись «основано на реальных событиях», то градус внутреннего кайфа от этого фильма у меня сразу снижается.

Вы смотрите фильмы со своим участием?

Не всегда. Только если это была прикольная история. Или прикольная роль. Или мне интересно, справилась ли я. Просто есть сериалы, которые быстро снимаются (в день по 20 минут готового материала), и на съёмочной площадке ты выруливаешь свой персонаж не за счет репетиций и работы с режиссером, а только на опыте.

Часто на съёмочной площадке вы работаете легко и с юмором. Такой развлекательный настрой не отвлекает от концентрации на роли?

Наоборот, это очень помогает и даёт новые силы. Если даже актёр работает над очень сложным драматичным персонажем, то это вовсе не значит, что и в жизни он должен становиться таким тяжёлым человеком. На съёмках никогда не надо нагнетать атмосферу какой-то жести. Процесс должен идти весело, легко и хорошо.



Трегубова в роли Марьяны в сериале «СидорЕнко СидОренко »

Насколько важна смелость в актёрском ремесле?

Очень важна! Лет десять лет назад я захотела сниматься в сериалах и начала ходить на кастинги. Тогда я уже была успешной ведущей, но только начинающей актрисой. Однако, даже несмотря на огромный опыт работы перед камерой, я настолько боялась сниматься в кино, что проваливала практически все сцены. И этот кошмар длился целых пять лет. А всё потому, что мне не хватало смелости и я не могла побороть мандраж.

Но, несмотря на это, я продолжала упорно посещать все кастинги. И со временем страх отступил — я почувствовала себя на съёмочной площадке раскрепощённо, и всё у меня стало получаться. При этом я на кастингах не накручиваю себя перед съёмками, мол, сейчас нужно сделать всё по максимуму и выдавить из себя все силы! Нет! Я просто сохраняю уверенность и думаю: «Господи, я сейчас буду всё делать легко и с настроением. Если получится — значит, всё будет зашибись». С таким подходом в 90% случаев ты получаешь роль. А в оставшихся 10%, когда на роль берут кого-то другого, ты благодаря такому настрою все равно обходишься без фейспалмов.