Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Списались с бывшим сербским полузащитником киевского «Динамо» Милошем Нинковичем около половины второго ночи по киевскому времени. В Сиднее, где сейчас за одноименный клуб успешно выступает футболист, была половина девятого утра.

Нинкович сказал, что собирается на тренировку и перезвонит через 15 минут, когда выйдет из дома. В ответ я прислал ему архивную фотографию 2007-го года, где ваш автор, которому на тот момент было целых десять лет, сфотографировался с героем сегодняшнего интервью на знаменательном событии – праздновании 80-летия ФК «Динамо» Киев, после боевой ничьи в выставочном матче с «Миланом» (2:2).

Спустя 12 лет и ровно через 15 минут, как и пообещал Милош, он позвонил.

Невероятно! Мне звонит сам Милош Нинкович! Прямо из Австралии!

Серб с радостью ответил на вопросы для читателей «Фразы».

Русский язык ещё не забыл

Милош, привет, ты ещё говоришь по-русски? (до этого момента общались на английском)

– Привет, Андрей, да, говорю немного по-русски. В Киеве осталось много друзей, поэтому практикую язык.

Слушай, но ведь у тебя абсолютно нет акцента!

- Серьезно? (смеется)

- Ни грамма!

– Что ж ты хочешь, я ведь жил у вас девять лет. Но открою тебе секрет, хозяин клуба, за который я сейчас играю, из России и десять лет назад он был президентом «Зенита». Он очень плохо говорит на английском, поэтому мы с ним общаемся только по-русски. Он лишь со мной говорит на родном языке в Австралии! (смеется).

Милош, как у тебя вообще дела?  

– Дела очень хорошо, три недели назад вернулся в Сидней, где начал сборы со своей командой. Здесь очень длительный перерыв между чемпионатами – три месяца. Чувствую себя прекрасно, как-никак живу в Австралии уже пять лет, поэтому привык. Сейчас еду на тренировку, на базу «Сиднея».

Помнишь, который сейчас час в Украине?

- Три часа ночи?

Нет, два. Кстати, я тебе прислал фотографии, вспоминаешь это событие?

- Ну конечно! Как можно забыть матч с «Миланом»? Кажется, было 80-летие клуба, да?

Совершенно верно… 2007 год, 12 лет назад!

– Да! Боже, как же давно это было. Буквально пять минут назад показал эту фотографию дочке, которая родилась в Киеве. Она мне говорит: «Папа, ты такой молодой тут, сколько лет назад это было?». Я отвечаю: «Лет десять назад!». А оказалось даже больше, видишь как...

Слушай, ну я бы не сказал, что ты сильно изменился внешне. Разве что бороду отпустил!

– Точно! Чуть-чуть решил сменить имидж... Так вот, этот матч с «Миланом» я помню очень хорошо. На тот момент я уже три года был в «Динамо», но это был мой первый матч против гранда мирового футбола. Тогда Анчелотти привёз неосновной состав, однако, приехали Пато, Обамеянг, Джилардино… Мы выигрывали 2:0, но пропустили дважды и сыграли вничью.

С Милевским и Алиевым частенько загуливали

Вижу, хорошо помнишь те времена?

– Все прекрасно помню. Когда я подписал контракт с «Динамо» в 2004-м году, сделал огромный шаг в своей карьере. Но первые три года были очень тяжелыми для меня, я выступал за «Динамо-2»… 

Почему тяжелые?

– Приехал в чужую страну в 18-19 лет, вся семья и друзья остались в Сербии, из-за этого было сложно. Очень плохо говорил по-русски, хотя он чем-то схож с сербским. Конечно, подписывая контракт с Киевом, я понимал, что не буду играть первые годы за основной состав, так как приехал из маленького клуба («Чукарички») в большой.

Давай говорить на чистоту, не против?

– Я только за!

Ты молодой 19-летний парень, приехавший в большой, красивый город. Подписал контракт с известным клубом и получил довольно приличную зарплату. Деньги, машины, ночные клубы, девочки – это ведь было?

– Я сейчас могу тебе сказать: «Нет, такого не было. Всё, что я делал – это играл в футбол!». Но буду говорить так, как есть. Конечно, и гулянки, и девочки, и ночные клубы были! Ты правильно сказал – я был молод. В Украине очень красивые девушки, а у меня была очень большая зарплата. Если помнишь, первые три-четыре года у меня было много травм… Может быть, кое-что тогда откладывалось на моём здоровье. Знаешь, я всегда говорил одну вещь – если вернуть время назад, вероятно, я поступил бы также. Сложно удержать себя в такой момент.   

Чаще всего это происходило с кем-то из одноклубников, верно?

– Милевский, Алиев (смеется). За нами не особо следили, так как мы выступали за второй состав. Игрокам первой команды было намного сложнее остаться незамеченными. Был с нами и серб Игорь Петкович, игравший за «Динамо-2». Весёлая у нас была компания.

Общаешься сейчас с ними? 

– С Тёмой общался, когда играл за «Црвену Звезду», наш клуб хотел подписать его. Более того, сейчас раскрою большой секрет: пару лет назад Милевского также хотел подписать «Сидней», за который я играю уже пять лет. Но, похоже, не сумели договориться. Знаю, что он сейчас где-то в Беларуси, да?

Да, играет за «Динамо» (Брест).

– Точно. А Алиев в Украине?

Да, но он уже закончил карьеру.

– Жаль, конечно. Очень хороший игрок был, да и сам по себе он приятный парень. А Петковича видел совсем недавно, когда был дома, в Сербии. Он стал агентом.

До перехода в «Динамо» подписал контракт с «Ювентусом»

Правда, что тебя в «Динамо» советовал Горан Гавранчич?

– Не слышал об этом. До «Динамо» я был в «Ювентусе», с которым подписал контракт на два года. Слышал, что мной интересовались из Киева, но перейти туда мог лишь тогда, когда договор с туринцами закончится. От «Динамо» за мной в течение 6-7 месяцев наблюдал Берислав Станоевич (скаут «Динамо» по балканским странам), он убедил переехать в Украину. А с Гораном мы не были знакомы до моего перехода в Киев. Но здесь он был мне как старший брат. Я приехал в Украину, и у меня ведь никого не было. Горан взял меня под опеку, много подсказывал, советовал. Он и его семья сделали для меня немало.

А почему не остался в «Ювентусе»?

– Были проблемы с визой. В том составе «Юве» было уже три-четыре игрока не из стран Евросоюза и они не могли заявить меня. Тогда клуб отдал предпочтение Марсело Салайете, Рубену Оливейре и ещё кому-то, уже не помню. Они отдали меня в аренду в «Чукарички» на два года, а когда контракт закончился, я переехал в Киев. Такая вот история, но о ней мало кто знает. 

Сёмин был лучше всех

В «Динамо» ты пережил Михайличенко, Демьяненко, Сабо, Лужного, Газзаева, Блохина и два прихода Сёмина… Кто из них больше всего дал тебе, как футболисту?

– Однозначно Сёмин. Я кочевал от «Динамо-2» в дубль; из дубля в «Динамо-2». Он приехал в Киев и перевел нас с Милей и Алиевым в первый состав. Честно говоря, в то время я уже хотел уходить из «Динамо», было много травм. Тогда же у меня и состоялся продолжительный разговор с Игорем Суркисом, который сказал мне: «Я хочу тебя видеть у нас в команде, только перестань гулять и пить». Я его послушал и как раз приехал Юрий Павлович. В следующем сезоне мы выиграли всё – чемпионат, кубок, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, но вылетели от «Шахтера». При Сёмине я, наверное, сыграл больше всех в сезоне, пропустил лишь один матч.

Огнен Вукоевич в личной беседе также сказал, что для него, как для футболиста, Сёмин был №1…

– При Сёмине мы играли в лучший футбол. Он пришел, оценил ситуацию, посмотрел, какие игроки есть у него в активе и под них подобрал модель игры. Он говорил нам, что мы сможем что-то выиграть лишь в том случае, если будем демонстрировать красивый футбол. Кто-то скажет, что держать мяч – это «спартаковский» футбол, но это не имело никакого значения, ведь побеждали, демонстрируя такой стиль.  

При Сёмине ты уже не позволял себе вредные привычки?

– Нет, этот тренер поверил в меня и я не мог его подвести. Мне было 22 года, и я вовремя взялся за голову. Иначе бы испортил себе карьеру.

С Газзаевым было сложнее?

– С ним были классные отношения. Мы очень хорошо начали сезон, забивали по пять-шесть мячей, но потом всё перевернулось и мы провалились. Непростой был период у команды.

Ходили слухи о вызове в сборную Украины

Ты приехал в Украину в 19 лет и прожил тут девять лет. До того момента, пока ещё не был заигран за сборную Сербии, не было мысли поменять гражданство и надеть футболку Украины?

– Слухи были, что меня хотят натурализовать и вызвать в сборную. Но я всегда придерживался того мнения, что футболист должен выступать за свою родину. Я очень люблю Украину, но родился в Сербии и хотел выступать только за неё. Это была принципиальная позиция, и она бы не поменялась ни за какие деньги.   

Когда ты играл за сборную Сербии, у вас была, действительно, звёздная команда! Что ни фамилия, то звезда. Почему сербы так и не смогли добиться такого результата, как Хорватия на последнем чемпионате мира?

– Огромную роль в футболе играет удача. Я соглашусь с тобой, у нас была звёздная команда: Видич, Иванович, Коларов, Станкович, Красич, Йованович… И тогда, в 2010-м, на чемпионате мира мы обыграли Германию во втором туре группового этапа. Сербию устраивала ничья для выхода в плей-офф, играли с Австралией, но проиграли. У нас была целая куча моментов, особенно в первом тайме. Но Кэхилл забил сумасшедший гол… Самое обидное, что если бы мы прошли дальше, то попали бы на США, а дальше – Уругвай. Я думаю, мы бы могли пройти эти команды, но нам не хватило чуточку везения в решающем матче. Что касается Хорватии – у них классная сборная, но до финала чемпионата мира ей очень везло, так как в плей-офф попадались довольно средние команды, на мой взгляд. Так что удача играет роль!

После чемпионата мира «Динамо» не отпустило в «Вильярреал»

Мне кажется, ты пригодился бы ещё «Динамо», почему ушел?

– Я девять лет был в «Динамо». Но принял такое решение после того, как приехал Блохин. Знаешь, я считаю, что он великий футболист… Но у нас не было никакого взаимопонимания. Я понял, что для обеих сторон будет лучшим вариантом, чтобы я покинул клуб.

В аренду или навсегда?

– Без разницы как. Я просто хотел уйти и это решение далось мне очень тяжело. Я обожаю Киев, здесь у меня родилась дочка, оставалось куча друзей. В какие-то моменты я даже задумывался над тем, чтобы закончить карьеру в «Динамо» и остаться в Украине жить. Но у судьбы были свои планы на этот счёт.

Ты был в самом рассвете, почему решил уехать именно в Сербию? Тоска по родине?

– Прежде всего я перешел в «Црвену Звезду» – команду, за которую болеет вся моя семья, особенно отец. Этот клуб был моим любимым в детстве, я за него болел и мечтал играть там. Представляешь, у меня не было мечты играть за «Реал» или «Барселону», но мечтал играть за «Звезду»!  

Говорят, ты дал слово играть бесплатно, если «Црвена» станет чемпионом Сербии. Это правда? 

– Да, я так сказал. В клубе была сложная ситуация, «Партизан» шесть лет подряд становился чемпионом Сербии и эту ситуацию нужно было исправлять.  Многие говорят, что я сделал ошибку, вернувшись в Сербию, ведь я был на пике – 28 лет, выступал за сборную, играл в аренде во Франции. Но я уверен в том, что сделал правильный выбор, его сделало моё сердце. В итоге, мы стали чемпионами страны.

Ты сдержал слово?

– Да, я подписал контракт, но взял намного меньше половины.

Прошло много лет, поделись – какие были другие варианты продолжения карьеры?

– Это очень интересная история. Я ведь последний сезон на контракте с «Динамо» играл во Франции за «Эвиан», они хотели оставить меня. Но у меня было более интересное и выгодное предложение от греческого «Олимпиакоса». У меня на столе лежал контракт на три года, и я готов был его подписать, пока в переговоры не вступила «Црвена Звезда». Уже через три дня я подписал с ней договор.

Я правильно понял, ты предпочел команду детства – деньгам?

– Получается так. Если бы я перешел в «Оли», не думаю, что когда-то одел футболку «Звезды».

Получал ли предложения из ТОП-4 чемпионатов Европы, пока играл за «Динамо»?

– После чемпионата мира в 2010-м у меня было очень хорошее предложение из Испании. Был идеальный момент, чтобы перейти в ТОП-чемпионат. Агенты сказали, что сперва нужно идти на разговор к президенту, потому что у меня оставалось ещё два года контракта с Киевом. Я так и сделал, но Игорь Суркис сказал, что не хочет терять такого игрока и видит меня здесь.

Что за клуб?

– «Вильярреал». Это предложение было самым серьезным.

Сейчас жалеешь, что не перешел?

– Спустя столько лет уже посещает мысль, что, может быть, приняв такое решение, мы с руководством «Динамо» допустили ошибку. Наверное, стоило уйти в «Вильярреал» тогда и попробовать себя на ТОП-уровне после хорошего для меня чемпионата мира.

Не против вернуться в «Динамо»

Когда был в Киеве в последний раз?

– Аж в 2015-м году, приезжал в гости к друзьям. К сожалению, у меня мало времени, но как только его станет чуточку больше, я бы с радостью приехал сюда снова. Старшая дочка всё время спрашивает: «Папа, когда мы уже поедем в Киев?!». Задумывался над тем, чтобы приехать в этом году, но «Сидней» дал лишь месяц отдыха, так что, надеюсь, уже в следующем году обязательно приеду.

Милош, ты бы вернулся в «Динамо»?

- Эх… (пауза). «Динамо» – это мой клуб. Но игроком бы мне было тяжело вернуться, все-таки уже 34 года. Но после завершения карьеры я бы вернулся, почему нет? Люблю Киев, люблю Украину – шикарная страна, в которой живут хорошие люди.

У тебя остались хорошие отношения с Суркисом?

– Да, очень. На День рождения или после громкой победы «Динамо» я всегда стараюсь написать ему СМС-ку, поздравить. Я со многими сохранил дружеские отношения: с тем же Бериславом, с массажистом «Динамо», Йерко Леко, Гавранчичем. Горана вообще видел месяц назад.

А где он сейчас?

– Горан? Он закончил с футболом, занимается недвижимостью в Сербии.

Милош, как сделать так, чтобы легионер, в первую очередь, сражался не за своё имя, а за клуб, в который он приехал?

– Это зависит от человека. Когда я играл в «Динамо», понял, что это мой родной клуб. Он дал мне шанс стать тем, кто я есть, заработать деньги, выступать за сборную Сербии… «Динамо» Киев – это мой клуб!

Сейчас смотришь матчи «Динамо»?

– Разница во времени играет весомую роль. У меня в Сиднее есть сербские каналы, по ним иногда показывают матчи «Динамо». Но я всегда слежу за результатами. В клубе очень много молодых, талантливых игроков – это просто отлично! Сборная Украины выигрывает, в том числе, благодаря этому.

Кто больше всего импонирует из нынешнего состава?

– Цыганков, конечно. Он хороший игрок, особенно понравился мне в матче с «Аяксом» год назад. Гармаш, кстати, молодец! Забил решающий гол в Суперкубке.

«Шахтёр» покупает, «Динамо» воспитывает

Почему последние годы «Динамо» слабее «Шахтера»? При тебе всё было по-другому.

– Да, раньше мы были сильнее. Это слишком глобальный вопрос. Скорее всего, ответ в том, что «Динамо» сейчас думает о перспективе и даёт шансы многим молодым украинским футболистам. У «Шахтёра» же всё иначе – они покупают огромное количество легионеров и тратят немало денег. Некоторых, как видим, даже натурализуют. Иностранные футболисты – это очень хорошо, они должны быть усилением команды и в «Динамо» они, конечно, тоже должны быть. Но в большей степени Киеву нужно делать ставку на своих воспитанников – талантливых украинских ребят. Посмотрите на вашу сборную – она очень неплохо выглядит! Шева рассчитывает на «динамовские» таланты в своей команде.

Уже думаешь о завершении карьеры?

– Ещё планирую играть. Но когда спортсмену 34 года, ему сложно что-то загадывать. У меня остается один год контракта и, может быть, подпишу новый. Посмотрим, что будет дальше.

Видишь себя тренером в будущем?

– Честно говоря, не очень. Может быть, с детьми ещё можно было бы поработать, но главным тренером какого-то большого клуба пока себя не вижу.

Почему?

– Слишком большая ответственность. Футболист несет её лишь за себя. Тренер – за всю команду. Но, может, через 2-3 года я изменю своё мнение на эту тему.

Не спится? Включай чемпионат Австралии!

Ты играл в Сербии, в Украине, во Франции и сейчас выступаешь в Австралии. Чем отличается европейский футбол?

– И технически, и тактически. Здесь это всё несколько слабее. Но физически команды Австралии очень хорошо готовы. Они спокойно могут сыграть два матча подряд!

Мы тут в Украине мало что знаем об австралийском футболе. Как уровень местных команд, футболистов?

– Когда я приехал сюда, было все намного слабее, чем сейчас. В последние годы приезжает много хороших игроков. Даже Алессандро Дель Пьеро приезжал доигрывать сюда. С каждым годом уровень футбола растет в этой стране, переходят футболисты из Германии, Испании.

Тем не менее, лучшим игроком чемпионата считаешься ты, а ты не они!

(Пауза. На фоне слышен голос партнера по команде: «Брат приехал!») Одну минуту. Я тут на базу заехал, у нас яркие приветствия в «Сиднее» (смеется). Да, я был и лучшим игроком чемпионата, и лучшим игроком команды.

Даже на улице узнают? 

– Уже узнают, да. Но не забывай, что футбол здесь не первый вид спорт. Прежде всего, в почете здесь регби, но пять-десять лет наш футбол начнет доминировать, уверен в этом!

Говорят, ты даже готов принять австралийское гражданство, это правда?

– Ты первый кому скажу в СМИ – я уже получил его, две недели назад.

Милош Нинкович – австралиец?

– Милош Нинкович – серб с двойным гражданством. (смеется)

Коротко: почему я должен смотреть чемпионат Австралии?

– Потому что, в Украине на часах шесть утра и тебе нечего делать! (смеется)

Останешься тут после завершения карьеры?

– Посмотрим. У меня ещё действует контракт с «Сиднеем», дальше сядем с семьей, рассмотрим все предложения и примем решение.

Милош, давай передадим привет Украине и болельщикам «Динамо»!

– «Динамо», я и сам твой болельщик, поэтому желаю тебе только побед!

Тэги: футбол, Сербия, спорт, Динамо

Комментарии

Статьи

21.08.19 08:52

Каким будет метро на Виноградарь?

Автор: Олег Васильев

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
18.08.19 09:47

Не переключайтесь!

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Дмитрий Разумков: Зеленский – первый президент, который начал выполнять Минские соглашения
20.08.19 13:05

Дмитрий Разумков: Зеленский – первый президент, который начал выполнять Минские соглашения

Автор: Светлана Шереметьева, Юлия Забелина, «Апостроф&

Выбор редакции
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 20 августа 2019 года

Главные новости за 20 августа 2019 года
20.08.19 19:00
2921
Последние новости
21.08.19 09:02

Ученые выяснили, вредны ли смартфоны для мозгов
21.08.19 08:21

В Британии маленький мальчик умер от странной болезни
21.08.19 07:51

Китайские ученые впервые… клонировали кота
21.08.19 07:20

Киевлянам рассказали о погоде на ближайшие выходные: будет душновато
21.08.19 00:01

Врачи объяснили, чем на самом деле опасно недосыпание
20.08.19 23:07

На Киевщине с размахом отпразднуют День Независимости Украины
20.08.19 21:08

В Сумах радикалы планировали совершить массовое убийство на концерте «95 квартала»
Фото и Видео
В Британии маленький мальчик умер от странной болезни
В Британии маленький мальчик умер от странной болезни
В Британии маленький мальчик умер от странной болезни
В Британии маленький мальчик умер от странной болезни
Китайские ученые впервые… клонировали кота
Китайские ученые впервые… клонировали кота
В Харькове подросток зверски убил 26-летнюю красавицу
В Харькове подросток зверски убил 26-летнюю красавицу
В Одессе услышали Зеленского и арестовали виновника пожара в отеле «Токио Стар». Не помог и раввин
В Одессе услышали Зеленского и арестовали виновника пожара в отеле «Токио Стар». Не помог и раввин
В Харькове на ходу из трамвая выпала старушка
В Харькове на ходу из трамвая выпала старушка
Масштабное наводнение в Индии: всего за пару дней погибли десятки людей
Масштабное наводнение в Индии: всего за пару дней погибли десятки людей
В Киеве водитель застрелил собаку женщины, которая «слишком медленно» переходила дорогу
В Киеве водитель застрелил собаку женщины, которая «слишком медленно» переходила дорогу
На Сумщине офицер Управления госохраны устроил стрельбу в кафе
На Сумщине офицер Управления госохраны устроил стрельбу в кафе
В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами
В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами
Один из Канарских островов охватил гигантский пожар
Один из Канарских островов охватил гигантский пожар
fraza.ua
Новости блогосферы
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.