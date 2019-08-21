Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Списались с бывшим сербским полузащитником киевского «Динамо» Милошем Нинковичем около половины второго ночи по киевскому времени. В Сиднее, где сейчас за одноименный клуб успешно выступает футболист, была половина девятого утра.

Нинкович сказал, что собирается на тренировку и перезвонит через 15 минут, когда выйдет из дома. В ответ я прислал ему архивную фотографию 2007-го года, где ваш автор, которому на тот момент было целых десять лет, сфотографировался с героем сегодняшнего интервью на знаменательном событии – праздновании 80-летия ФК «Динамо» Киев, после боевой ничьи в выставочном матче с «Миланом» (2:2).

Спустя 12 лет и ровно через 15 минут, как и пообещал Милош, он позвонил.

Невероятно! Мне звонит сам Милош Нинкович! Прямо из Австралии!

Серб с радостью ответил на вопросы для читателей «Фразы».

Русский язык ещё не забыл

– Милош, привет, ты ещё говоришь по-русски? (до этого момента общались на английском)

– Привет, Андрей, да, говорю немного по-русски. В Киеве осталось много друзей, поэтому практикую язык.

– Слушай, но ведь у тебя абсолютно нет акцента!

- Серьезно? (смеется)

- Ни грамма!

– Что ж ты хочешь, я ведь жил у вас девять лет. Но открою тебе секрет, хозяин клуба, за который я сейчас играю, из России и десять лет назад он был президентом «Зенита». Он очень плохо говорит на английском, поэтому мы с ним общаемся только по-русски. Он лишь со мной говорит на родном языке в Австралии! (смеется).

– Милош, как у тебя вообще дела?

– Дела очень хорошо, три недели назад вернулся в Сидней, где начал сборы со своей командой. Здесь очень длительный перерыв между чемпионатами – три месяца. Чувствую себя прекрасно, как-никак живу в Австралии уже пять лет, поэтому привык. Сейчас еду на тренировку, на базу «Сиднея».

– Помнишь, который сейчас час в Украине?

- Три часа ночи?

– Нет, два. Кстати, я тебе прислал фотографии, вспоминаешь это событие?

- Ну конечно! Как можно забыть матч с «Миланом»? Кажется, было 80-летие клуба, да?

– Совершенно верно… 2007 год, 12 лет назад!

– Да! Боже, как же давно это было. Буквально пять минут назад показал эту фотографию дочке, которая родилась в Киеве. Она мне говорит: «Папа, ты такой молодой тут, сколько лет назад это было?». Я отвечаю: «Лет десять назад!». А оказалось даже больше, видишь как...

– Слушай, ну я бы не сказал, что ты сильно изменился внешне. Разве что бороду отпустил!

– Точно! Чуть-чуть решил сменить имидж... Так вот, этот матч с «Миланом» я помню очень хорошо. На тот момент я уже три года был в «Динамо», но это был мой первый матч против гранда мирового футбола. Тогда Анчелотти привёз неосновной состав, однако, приехали Пато, Обамеянг, Джилардино… Мы выигрывали 2:0, но пропустили дважды и сыграли вничью.

С Милевским и Алиевым частенько загуливали

– Вижу, хорошо помнишь те времена?

– Все прекрасно помню. Когда я подписал контракт с «Динамо» в 2004-м году, сделал огромный шаг в своей карьере. Но первые три года были очень тяжелыми для меня, я выступал за «Динамо-2»…

– Почему тяжелые?

– Приехал в чужую страну в 18-19 лет, вся семья и друзья остались в Сербии, из-за этого было сложно. Очень плохо говорил по-русски, хотя он чем-то схож с сербским. Конечно, подписывая контракт с Киевом, я понимал, что не буду играть первые годы за основной состав, так как приехал из маленького клуба («Чукарички») в большой.

– Давай говорить на чистоту, не против?

– Я только за!

– Ты молодой 19-летний парень, приехавший в большой, красивый город. Подписал контракт с известным клубом и получил довольно приличную зарплату. Деньги, машины, ночные клубы, девочки – это ведь было?

– Я сейчас могу тебе сказать: «Нет, такого не было. Всё, что я делал – это играл в футбол!». Но буду говорить так, как есть. Конечно, и гулянки, и девочки, и ночные клубы были! Ты правильно сказал – я был молод. В Украине очень красивые девушки, а у меня была очень большая зарплата. Если помнишь, первые три-четыре года у меня было много травм… Может быть, кое-что тогда откладывалось на моём здоровье. Знаешь, я всегда говорил одну вещь – если вернуть время назад, вероятно, я поступил бы также. Сложно удержать себя в такой момент.

– Чаще всего это происходило с кем-то из одноклубников, верно?

– Милевский, Алиев (смеется). За нами не особо следили, так как мы выступали за второй состав. Игрокам первой команды было намного сложнее остаться незамеченными. Был с нами и серб Игорь Петкович, игравший за «Динамо-2». Весёлая у нас была компания.

– Общаешься сейчас с ними?

– С Тёмой общался, когда играл за «Црвену Звезду», наш клуб хотел подписать его. Более того, сейчас раскрою большой секрет: пару лет назад Милевского также хотел подписать «Сидней», за который я играю уже пять лет. Но, похоже, не сумели договориться. Знаю, что он сейчас где-то в Беларуси, да?

– Да, играет за «Динамо» (Брест).

– Точно. А Алиев в Украине?

– Да, но он уже закончил карьеру.

– Жаль, конечно. Очень хороший игрок был, да и сам по себе он приятный парень. А Петковича видел совсем недавно, когда был дома, в Сербии. Он стал агентом.

До перехода в «Динамо» подписал контракт с «Ювентусом»

– Правда, что тебя в «Динамо» советовал Горан Гавранчич?

– Не слышал об этом. До «Динамо» я был в «Ювентусе», с которым подписал контракт на два года. Слышал, что мной интересовались из Киева, но перейти туда мог лишь тогда, когда договор с туринцами закончится. От «Динамо» за мной в течение 6-7 месяцев наблюдал Берислав Станоевич (скаут «Динамо» по балканским странам), он убедил переехать в Украину. А с Гораном мы не были знакомы до моего перехода в Киев. Но здесь он был мне как старший брат. Я приехал в Украину, и у меня ведь никого не было. Горан взял меня под опеку, много подсказывал, советовал. Он и его семья сделали для меня немало.

– А почему не остался в «Ювентусе»?

– Были проблемы с визой. В том составе «Юве» было уже три-четыре игрока не из стран Евросоюза и они не могли заявить меня. Тогда клуб отдал предпочтение Марсело Салайете, Рубену Оливейре и ещё кому-то, уже не помню. Они отдали меня в аренду в «Чукарички» на два года, а когда контракт закончился, я переехал в Киев. Такая вот история, но о ней мало кто знает.

Сёмин был лучше всех

– В «Динамо» ты пережил Михайличенко, Демьяненко, Сабо, Лужного, Газзаева, Блохина и два прихода Сёмина… Кто из них больше всего дал тебе, как футболисту?

– Однозначно Сёмин. Я кочевал от «Динамо-2» в дубль; из дубля в «Динамо-2». Он приехал в Киев и перевел нас с Милей и Алиевым в первый состав. Честно говоря, в то время я уже хотел уходить из «Динамо», было много травм. Тогда же у меня и состоялся продолжительный разговор с Игорем Суркисом, который сказал мне: «Я хочу тебя видеть у нас в команде, только перестань гулять и пить». Я его послушал и как раз приехал Юрий Павлович. В следующем сезоне мы выиграли всё – чемпионат, кубок, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, но вылетели от «Шахтера». При Сёмине я, наверное, сыграл больше всех в сезоне, пропустил лишь один матч.

– Огнен Вукоевич в личной беседе также сказал, что для него, как для футболиста, Сёмин был №1…

– При Сёмине мы играли в лучший футбол. Он пришел, оценил ситуацию, посмотрел, какие игроки есть у него в активе и под них подобрал модель игры. Он говорил нам, что мы сможем что-то выиграть лишь в том случае, если будем демонстрировать красивый футбол. Кто-то скажет, что держать мяч – это «спартаковский» футбол, но это не имело никакого значения, ведь побеждали, демонстрируя такой стиль.

– При Сёмине ты уже не позволял себе вредные привычки?

– Нет, этот тренер поверил в меня и я не мог его подвести. Мне было 22 года, и я вовремя взялся за голову. Иначе бы испортил себе карьеру.

– С Газзаевым было сложнее?

– С ним были классные отношения. Мы очень хорошо начали сезон, забивали по пять-шесть мячей, но потом всё перевернулось и мы провалились. Непростой был период у команды.

Ходили слухи о вызове в сборную Украины

– Ты приехал в Украину в 19 лет и прожил тут девять лет. До того момента, пока ещё не был заигран за сборную Сербии, не было мысли поменять гражданство и надеть футболку Украины?

– Слухи были, что меня хотят натурализовать и вызвать в сборную. Но я всегда придерживался того мнения, что футболист должен выступать за свою родину. Я очень люблю Украину, но родился в Сербии и хотел выступать только за неё. Это была принципиальная позиция, и она бы не поменялась ни за какие деньги.

– Когда ты играл за сборную Сербии, у вас была, действительно, звёздная команда! Что ни фамилия, то звезда. Почему сербы так и не смогли добиться такого результата, как Хорватия на последнем чемпионате мира?

– Огромную роль в футболе играет удача. Я соглашусь с тобой, у нас была звёздная команда: Видич, Иванович, Коларов, Станкович, Красич, Йованович… И тогда, в 2010-м, на чемпионате мира мы обыграли Германию во втором туре группового этапа. Сербию устраивала ничья для выхода в плей-офф, играли с Австралией, но проиграли. У нас была целая куча моментов, особенно в первом тайме. Но Кэхилл забил сумасшедший гол… Самое обидное, что если бы мы прошли дальше, то попали бы на США, а дальше – Уругвай. Я думаю, мы бы могли пройти эти команды, но нам не хватило чуточку везения в решающем матче. Что касается Хорватии – у них классная сборная, но до финала чемпионата мира ей очень везло, так как в плей-офф попадались довольно средние команды, на мой взгляд. Так что удача играет роль!

После чемпионата мира «Динамо» не отпустило в «Вильярреал»

– Мне кажется, ты пригодился бы ещё «Динамо», почему ушел?

– Я девять лет был в «Динамо». Но принял такое решение после того, как приехал Блохин. Знаешь, я считаю, что он великий футболист… Но у нас не было никакого взаимопонимания. Я понял, что для обеих сторон будет лучшим вариантом, чтобы я покинул клуб.

– В аренду или навсегда?

– Без разницы как. Я просто хотел уйти и это решение далось мне очень тяжело. Я обожаю Киев, здесь у меня родилась дочка, оставалось куча друзей. В какие-то моменты я даже задумывался над тем, чтобы закончить карьеру в «Динамо» и остаться в Украине жить. Но у судьбы были свои планы на этот счёт.

– Ты был в самом рассвете, почему решил уехать именно в Сербию? Тоска по родине?

– Прежде всего я перешел в «Црвену Звезду» – команду, за которую болеет вся моя семья, особенно отец. Этот клуб был моим любимым в детстве, я за него болел и мечтал играть там. Представляешь, у меня не было мечты играть за «Реал» или «Барселону», но мечтал играть за «Звезду»!

– Говорят, ты дал слово играть бесплатно, если «Црвена» станет чемпионом Сербии. Это правда?

– Да, я так сказал. В клубе была сложная ситуация, «Партизан» шесть лет подряд становился чемпионом Сербии и эту ситуацию нужно было исправлять. Многие говорят, что я сделал ошибку, вернувшись в Сербию, ведь я был на пике – 28 лет, выступал за сборную, играл в аренде во Франции. Но я уверен в том, что сделал правильный выбор, его сделало моё сердце. В итоге, мы стали чемпионами страны.

– Ты сдержал слово?

– Да, я подписал контракт, но взял намного меньше половины.

– Прошло много лет, поделись – какие были другие варианты продолжения карьеры?

– Это очень интересная история. Я ведь последний сезон на контракте с «Динамо» играл во Франции за «Эвиан», они хотели оставить меня. Но у меня было более интересное и выгодное предложение от греческого «Олимпиакоса». У меня на столе лежал контракт на три года, и я готов был его подписать, пока в переговоры не вступила «Црвена Звезда». Уже через три дня я подписал с ней договор.

– Я правильно понял, ты предпочел команду детства – деньгам?

– Получается так. Если бы я перешел в «Оли», не думаю, что когда-то одел футболку «Звезды».

–Получал ли предложения из ТОП-4 чемпионатов Европы, пока играл за «Динамо»?

– После чемпионата мира в 2010-м у меня было очень хорошее предложение из Испании. Был идеальный момент, чтобы перейти в ТОП-чемпионат. Агенты сказали, что сперва нужно идти на разговор к президенту, потому что у меня оставалось ещё два года контракта с Киевом. Я так и сделал, но Игорь Суркис сказал, что не хочет терять такого игрока и видит меня здесь.

– Что за клуб?

– «Вильярреал». Это предложение было самым серьезным.

– Сейчас жалеешь, что не перешел?

– Спустя столько лет уже посещает мысль, что, может быть, приняв такое решение, мы с руководством «Динамо» допустили ошибку. Наверное, стоило уйти в «Вильярреал» тогда и попробовать себя на ТОП-уровне после хорошего для меня чемпионата мира.

Не против вернуться в «Динамо»

– Когда был в Киеве в последний раз?

– Аж в 2015-м году, приезжал в гости к друзьям. К сожалению, у меня мало времени, но как только его станет чуточку больше, я бы с радостью приехал сюда снова. Старшая дочка всё время спрашивает: «Папа, когда мы уже поедем в Киев?!». Задумывался над тем, чтобы приехать в этом году, но «Сидней» дал лишь месяц отдыха, так что, надеюсь, уже в следующем году обязательно приеду.

– Милош, ты бы вернулся в «Динамо»?

- Эх… (пауза). «Динамо» – это мой клуб. Но игроком бы мне было тяжело вернуться, все-таки уже 34 года. Но после завершения карьеры я бы вернулся, почему нет? Люблю Киев, люблю Украину – шикарная страна, в которой живут хорошие люди.

– У тебя остались хорошие отношения с Суркисом?

– Да, очень. На День рождения или после громкой победы «Динамо» я всегда стараюсь написать ему СМС-ку, поздравить. Я со многими сохранил дружеские отношения: с тем же Бериславом, с массажистом «Динамо», Йерко Леко, Гавранчичем. Горана вообще видел месяц назад.

– А где он сейчас?

– Горан? Он закончил с футболом, занимается недвижимостью в Сербии.

– Милош, как сделать так, чтобы легионер, в первую очередь, сражался не за своё имя, а за клуб, в который он приехал?

– Это зависит от человека. Когда я играл в «Динамо», понял, что это мой родной клуб. Он дал мне шанс стать тем, кто я есть, заработать деньги, выступать за сборную Сербии… «Динамо» Киев – это мой клуб!

– Сейчас смотришь матчи «Динамо»?

– Разница во времени играет весомую роль. У меня в Сиднее есть сербские каналы, по ним иногда показывают матчи «Динамо». Но я всегда слежу за результатами. В клубе очень много молодых, талантливых игроков – это просто отлично! Сборная Украины выигрывает, в том числе, благодаря этому.

– Кто больше всего импонирует из нынешнего состава?

– Цыганков, конечно. Он хороший игрок, особенно понравился мне в матче с «Аяксом» год назад. Гармаш, кстати, молодец! Забил решающий гол в Суперкубке.

«Шахтёр» покупает, «Динамо» – воспитывает

– Почему последние годы «Динамо» слабее «Шахтера»? При тебе всё было по-другому.

– Да, раньше мы были сильнее. Это слишком глобальный вопрос. Скорее всего, ответ в том, что «Динамо» сейчас думает о перспективе и даёт шансы многим молодым украинским футболистам. У «Шахтёра» же всё иначе – они покупают огромное количество легионеров и тратят немало денег. Некоторых, как видим, даже натурализуют. Иностранные футболисты – это очень хорошо, они должны быть усилением команды и в «Динамо» они, конечно, тоже должны быть. Но в большей степени Киеву нужно делать ставку на своих воспитанников – талантливых украинских ребят. Посмотрите на вашу сборную – она очень неплохо выглядит! Шева рассчитывает на «динамовские» таланты в своей команде.

– Уже думаешь о завершении карьеры?

– Ещё планирую играть. Но когда спортсмену 34 года, ему сложно что-то загадывать. У меня остается один год контракта и, может быть, подпишу новый. Посмотрим, что будет дальше.

– Видишь себя тренером в будущем?

– Честно говоря, не очень. Может быть, с детьми ещё можно было бы поработать, но главным тренером какого-то большого клуба пока себя не вижу.

– Почему?

– Слишком большая ответственность. Футболист несет её лишь за себя. Тренер – за всю команду. Но, может, через 2-3 года я изменю своё мнение на эту тему.

Не спится? Включай чемпионат Австралии!

– Ты играл в Сербии, в Украине, во Франции и сейчас выступаешь в Австралии. Чем отличается европейский футбол?

– И технически, и тактически. Здесь это всё несколько слабее. Но физически команды Австралии очень хорошо готовы. Они спокойно могут сыграть два матча подряд!

– Мы тут в Украине мало что знаем об австралийском футболе. Как уровень местных команд, футболистов?

– Когда я приехал сюда, было все намного слабее, чем сейчас. В последние годы приезжает много хороших игроков. Даже Алессандро Дель Пьеро приезжал доигрывать сюда. С каждым годом уровень футбола растет в этой стране, переходят футболисты из Германии, Испании.

– Тем не менее, лучшим игроком чемпионата считаешься ты, а ты не они!

– (Пауза. На фоне слышен голос партнера по команде: «Брат приехал!») Одну минуту. Я тут на базу заехал, у нас яркие приветствия в «Сиднее» (смеется). Да, я был и лучшим игроком чемпионата, и лучшим игроком команды.

– Даже на улице узнают?

– Уже узнают, да. Но не забывай, что футбол здесь не первый вид спорт. Прежде всего, в почете здесь регби, но пять-десять лет наш футбол начнет доминировать, уверен в этом!

– Говорят, ты даже готов принять австралийское гражданство, это правда?

– Ты первый кому скажу в СМИ – я уже получил его, две недели назад.

– Милош Нинкович – австралиец?

– Милош Нинкович – серб с двойным гражданством. (смеется)

– Коротко: почему я должен смотреть чемпионат Австралии?

– Потому что, в Украине на часах шесть утра и тебе нечего делать! (смеется)

– Останешься тут после завершения карьеры?

– Посмотрим. У меня ещё действует контракт с «Сиднеем», дальше сядем с семьей, рассмотрим все предложения и примем решение.

– Милош, давай передадим привет Украине и болельщикам «Динамо»!

– «Динамо», я и сам твой болельщик, поэтому желаю тебе только побед!