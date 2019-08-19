Степан Щербачев: Телевидению футбол сегодня не приносит прибыль

Наверное, никогда ни в одной стране не уделялось столько внимания тому, кто будет транслировать матчи чемпионата, проблеме общего телепула и будет ли он вообще. Противостояние «Шахтера» и «Динамо» в нашей стране актуально не только на футбольном поле и в кулуарах, но и, что, несомненно, уникальное явление, на телепросторах страны.

Даже не сосчитать, сколько раз по этому поводу выступали директор телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Александр Денисов, а также, на мой взгляд, инициатор раздора (если не считать тех, кто за ним стоит) президент УПЛ Томас Гримм, к сожалению, не соблюдающий нейтралитет в данном вопросе, а всячески поддерживающий одну сторону.

Объективности ради, следует предоставить слово и другой стороне. Наверное, ни один человек не знает об этой ситуации больше, чем руководитель управления спортивных проектов «1+1 media» Степан Щербачёв.

– Степан, объясни, пожалуйста, болельщикам, с чего, собственно, начался весь этот сыр-бор.

– Ещё год назад, как только отгремели бравурные марши по поводу назначения нового президента Премьер-лиги Томаса Гримма и прозвучали все эти обещания, у меня состоялась встреча с новым президентом и его заместителем Маркияном Ключковским. Уже тогда я обозначил позицию «1+1 media». Она очень простая: мы заинтересованы в трансляции матчей, ведь занимаемся этим 10 лет. Поэтому готовы приобрести половину чемпионата Украины и не возражаем против партнерства с каналами «Футбол1/Футбол2», в частности, не будем претендовать на вторую половину чемпионата. Есть, и это не секрет, близкие нам команды, давние партнеры, и мы хотели бы видеть их в той половине пакета, который приобретем. Также мы были готовы транслировать и другие команды, которые войдут в этот пакет. Таких встреч у меня было четыре. На них мы полностью объяснили Премьер-лиге свою позицию. Более того, на тот момент мы договорились и с Александром Денисовым, который поддерживал такое партнерство. Но, как оказалось, все наши предложения были не нужны.

Также шли разговоры о возможности создания собственного канала и собственном производстве УПЛ, и это вообще позиционировалось как главное задание Томаса Гримма. То есть речь шла о платном телевидении, которое будет зарабатывать большие деньги для украинских клубов. Но это так и вышло за рамки разговоров.

Как вы знаете, публично тендер по продаже прав на трансляции матчей Премьер-лиги был объявлен, но он с треском провалился. Многие задают вопрос: почему «1+1 media» не участвовали в этом тендере? Ответ прост: мы не хотим легализовать передачу прав в одни руки. Руководство Премьер-лиги прекрасно знало о том, что у нас многолетние контракты с клубами-партнерами. Более того, Томас Гримм видел такой договор, когда его ему показывал президент «Динамо» Игорь Суркис. После провала тендера маски были сброшены, а нам поступило предложение – внимание! - передать деньги, которые мы платим клубам, в Премьер-лигу, чтобы таким образом получить право транслировать матчи этих клубов. Но никто не мог внятно ответить, что за это получат наши партнеры. Впрочем, как оказалось в дальнейшем, это никого особо не интересовало.

– А как проходило само голосование?

– Собрание Премьер-лиги состоялось 12 июня. Я предложил Маркияну Ключковскому пригласить меня на эту встречу, чтобы я смог лично объяснить клубам нашу позицию и реалии нынешнего ТВ. Но приглашения так и не дождался. Де-факто по вопросу пула все голосования были проведены с нарушениями. Песня про тендер смолкла окончательно. Остался разве что один куплет – мы передадим всё на каналы «Футбол 1/2». Кстати, это широко обсуждаемое в кулуарах предложение о 150 млн. грн. за сезон поступило в Премьер-лигу вечером 11 июня. Директора впервые о нем услышали утром 12 июня!

(Вот! Эту тему старательно обходят в других интервью. Насколько нам известно, изначально каналы «Футбол 1/2» проявили интерес только к одному из девяти предложений тендера, а именно пакету матчей с участием «Шахтера» и «Динамо». Уже потом, в результате встреч и бесед на самом верху соответствующего медиахолдинга, появилось предложение «450 за всё на три сезона», то есть почти 6 млн дол в год. Именно поэтому никто не показывает документы по тендеру – что именно там разыгрывалось и что было выиграно. Почти спонтанное предложение «450» вообще не имеет к тендеру никакого отношения. Стоит ли удивляться недоверчивости части клубов? – Ред.)

К сведению. До этого собрания к нам, кроме тех клубов, с которыми мы работаем годами, обратились еще несколько, поэтому мы спокойно могли подписать договоры с семью клубами.

Как я уже говорил ранее, сегодня в Премьер-лиге нет легитимного большинства. Решение должно быть одобрено двумя третями голосов. Сегодня уже пять голосов против. (А среди семи голосов «за», по-хорошему, одна всем известная пара голосов должна засчитываться за один. – Ред.) Мы неоднократно говорили Премьер-лиге, что их действия не идут на пользу футболу - нельзя объявить тендер и не подвести его печальный итог, нельзя игнорировать мнение пяти фактических учредителей и продолжать упорно раскачивать и без того хилую лодку украинского чемпионата.

– Хорошо, а что мешало УПЛ оставить за собой всю оргчасть: организовать единую подачу, условно говоря, единую заставку, шрифт, графику и прочие атрибуты, как это делается в Лиге чемпионов или Лиге Европы?

– Можно сделать всё, если работать. Никакая работа в этих направлениях, судя по всему, Премьер-лигой не велась. К тому же продажа прав клубами самостоятельно означает, что они могут транслироваться совершенно разными каналами ‒ то есть не только нами, или «Футбол1/Футбол2», ‒ что вполне нормально, но, как оказалось, только не для УПЛ. Даже со стороны несложно заметить, что идея заключалась в передаче прав в одни руки. Заключалась, но полноценно не свершилась, поэтому вместо диалога и конструктива мы продолжаем дискутировать в публичной плоскости, что явно не на пользу футбольной культуре нашей страны.

– По-хорошему, одной из задач ФФУ-УАФ и УПЛ должна быть популяризация отечественного футбола, чемпионата Украины. Но получается наоборот – ведь зона покрытия «Плюсов» и «Футболов» несопоставима.

– Я всегда выступаю за просчитанный и понятный подход. Доступ к каналам 2+2 и УНИАН позволяет любому любителю футбола смотреть матчи, которые у нас в трансляции. И сегодня это компромисс. Безусловно, в будущем у нас будет реализована западная модель спортивного ТВ, но сегодня нужно заниматься популяризацией футбола, вернуть болельщиков на стадионы, послушать, что не нравится, поработать над повышением уровня коммуникации болельщик-клуб. И в таком ритме, я считаю, еще три года. Развитие рынка платного телевидения, безусловно, важно, но, если сейчас перевести украинский футбол на полноценную платную модель, есть риск потерять огромное количество болельщиков, зрителей. По моему мнению, в ближайшие годы необходимо, чтобы чемпионат Украины был доступен в социальных пакетах. Каналы «Футбол1/Футбол2» такую опцию предоставить не могут.

– Сумму ты, конечно, не можешь назвать, но наверняка она на порядок меньше, чем даже в Румынии, где Лига весной продала телевизионные права на 5 лет за 28 миллионов евро в год, а ведь румынский чемпионат сейчас гораздо слабее нашего…

– У нас неплохой чемпионат с плохим менеджментом. Безусловно, мы испытываем сложности, тем более уровень некоторых команд упал. Но в целом у нас очень неплохой чемпионат. Сколько он стоит? Если брать нынешнюю ситуацию, то примерно 5-6 млн. евро за сезон.

– Уже после того как состоялось голосование, «Карпаты» попросили аннулировать их голос в пользу общего телепула и перешли с «Футболов» на «Плюсы». В связи с этим два вопроса: 1. Гримм утверждает, что юридически у «Карпат» нет права отзывать свой голос. Почему нет? 2. Можешь ли раскрыть тайну, почему «Карпаты» решили перейти к вам: одумались, «Футболы» отказались платить, как было оговорено ранее, или какая-то третья причина?

– Вы знаете, причин немало. Сейчас президент Томас Гримм хочет погрузить всех в юридические дрязги. В то же время не видит основной причины. Когда всё делается правильно и справедливо, таких ситуаций, как сейчас, не возникает. «Карпаты» - один из учредителей. Они, кстати, попросили УПЛ передать право клубам самостоятельно решать вопросы с правами в этом сезоне. В ответ - тишина. Но основные причины две: первая ‒деньги, ведь мы платим, по-видимому, больше, а каналы «Футбол 1/2», скорее всего, сократили свое первоначальное предложение. И вторая ‒ повлияла редакционная политика каналов «Футбол 1/2».

– Гримм пугает «Карпаты» и те четыре клуба, которые сразу проголосовали «против», Лозанной. У него есть основания? И чего вообще хочет добиться этот иностранец? Иногда вообще возникает ощущение, что его задача - развалить наш чемпионат... Но ведь это даже «Шахтеру» невыгодно! Одно дело, когда ты становишься чемпионом, конкурируя с «Динамо», «Зарей», «Карпатами» и совсем другое – с «Мариуполем», «Колосом» и т.д.

– Мы пребываем в легком недоумении от деятельности президента Томаса Гримма. Такой себе футбольный цугцванг: каждое последующее действие ухудшает позицию. Но никто не даст Гримму развалить чемпионат, потому что здравый смысл должен победить и руководство Премьер-лиги вспомнит, кто его финансирует, кто учредители УПЛ и какова ее главная цель.

– Далее – снова, по-моему, абсурд. Я знаю, что, например, у «Динамо» с «1+1 media» действующий контракт. В случае его досрочного расторжения клуб, что вполне естественно, должен был бы заплатить вам неустойку. Каким Гримм видел выход из этой ситуации?

– Президент «Динамо» Игорь Суркис на встрече, которую инициировал Томас Гримм, показал ему этот договор. Но ответа, как это решать, никто никому не дал.

– Расскажи, что это за история со съемками перед матчем «Динамо» – «Шахтер»?

– Клубное ТВ «Шахтера» развернуло на свой Youtube-канал предматчевую трансляцию. К нам как трансляторам они вообще не обращались. Более того, как оказалось, с подачи ФК «Шахтер» в регламент Премьер-лиги внесены изменения, согласно которым клубное ТВ может всё! Становиться где хотят, снимать интервью Каштру из VIP-зоны во время матча и прочее. Рекомендую клубам почитать эти пункты.

(Уж сколько раз такое было – представители клубов голосуют оптом за изменения в регламент, о которых они понятия не имеют… Но это никого ничему не учит! - Ред.)

Там вообще не указано, какое клубное ТВ имеет право на работу! То есть на матче «Шахтер» – «Динамо», судя по всему, спокойно может работать 12 клубных ТВ и можно не предупреждать каналы «Футбол 1/2» об этом. Становитесь где хотите и ведите трансляцию на свои Youtube-каналы. Пишите интервью с тренерами на фоне матча и во время матча. Проводите акции и так далее. Вроде бы понятно, что это абсурд, но, по мнению «Шахтера», так можно. При этом в том же регламенте-2019/20 понятие клубное ТВ осталось прежним, цитирую: «Клубне телебачення ‒ телевізійні студії, що належать клубам УПЛ, а також співробітники клубів, які здійснюють телевізійну зйомку матчів змагань винятково для науково-технічних (методичних) потреб клубів».

Как вы сами понимаете, почему-то клубное ТВ «Шахтера» явно не приняло во внимание то, какие у них есть возможности по регламенту, и почему-то в их понимании научно-техничными нуждами стали открытые Youtube-стримы, съемка интервью в VIP-зоне и многое другое. Очевидно, что это сильно отличается от, например, записи матча для внутреннего использования, благодаря которой тренерский состав может анализировать игру команды. Вот она, эта запись - действительно, научно-техническая потребность клубов. Видимо, торопились и, пытаясь красиво расписать права клубного ТВ, забыли, какие у клубного ТВ реально функции в чаше стадиона. Ну и понятно, что ничьи советы им не нужны.

– 24 августа, День Независимости. Матч «Динамо» – «Олимпик» назначен на 19:30…

– Тренерский штаб клуба «Динамо» просил назначить эту встречу на 17:00. Мы также были за это время, но Премьер-лига решила не считаться с мнением транслятора и «Динамо», назначив свое время в 19:30.

– В этих условиях, когда вам вставляют палки в колеса, когда на официальном сайте УПЛ не пишут, какой канал будет показывать матч «Динамо» – «Олимпик» или условный «Карпаты» – «Заря», насколько важен для вашего холдинга показ матчей чемпионата Украины? Очевидно ведь, что сейчас зрительский интерес к футболу упал, уровень чемпионат упал. Окупают ли себя футбольные трансляции, особенно когда речь заходит не о «Динамо», а о командах с меньшей популярностью: «Десна», например, или даже «Заря», которая вынуждена переехать в Запорожье?

– У нас в стране футбол как никогда нуждается в поддержке. И это для нас ключевая позиция. Рейтинги на ТВ - прямое следствие плохой работы Премьер-лиги, которая вместо того, чтобы разработать антикризисный план, увлеклась подковерной борьбой. А результат такой: болельщики теряют интерес к футболу, не идут на стадион и перестают смотреть его даже дома. Телевидению футбол сегодня не приносит прибыль.

– А если сравнить рейтинги субботнего матча «Динамо» – «Шахтер» с другими каналами или другой программой/фильмом/сериалом, который бы вы показали, не будь этого матча?

– Этот матч прошел с долей 12% по аудитории 18-54 по всей стране. Неплохой результат, но не феноменальный. Вокруг футбола сейчас много негатива, в том числе создаваемого искусственно. Для аудитории хотят создать такую мантру, что всё очень плохо и единственное спасение ‒ единый пул на каналах «Футбол1/Футбол2», однако это не так. Увы, нагнетание негатива через медиа влияет на зрителей, и это факт. Такой же матч года два назад собрал бы аудиторию в 15% по этой же демографии.

Интервью опубликовано в журнале «Футбол»