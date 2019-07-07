Чемпион мира Владислав Кучерук: Я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни

Вряд ли многие из нас за эти недели сумели отойти от недавнего триумфа молодежной сборной Украины на чемпионате мира. Точнее – поверить в него! Эти неописуемые эмоции радости и столь долгожданной гордости испытываем мы – болельщики, журналисты, жители нашей страны. А что говорить о непосредственных виновниках этого торжества?

Все они молодые ребята, некоторым из которых совсем недавно стукнуло лишь 20 лет. Но многим из них это событие кардинально изменило жизнь. Парни не только заставили обратить на себя внимание весь футбольный мир, но и заслужить для себя новые профессиональные вызовы!

Владислава Кучерука уже сейчас можно назвать одной из главных футбольных надежд нового поколения «Динамо». Молодой голкипер, уверенно защищающий ворота юношеских и молодежных составов киевлян, стал одним из тех героев U-20, которые добыли для нашей страны столь важную и яркую футбольную победу. Вернувшись с чемпионата мира в соседней Польше, где он очень уверенно отыграл четвертьфинал против Колумбии, вратарь впервые в жизни отправился на тренировочные сборы в Австрию с первой командой киевского «Динамо».

Андрей Шахов-младший пообщался с Владиславом Кучеруком, который ответил на вопросы для читателей «Фразы».

– Влад, ты – чемпион мира! Твоё отношение к себе и самооценка изменилась?

– Нет, я так не думаю. Практически ничего не изменилось, кроме требований к себе – они стали намного больше. Мы чемпионы мира и это отличный результат, но карьера на этом только начинается. Нужно ещё больше работать, стараться и достигать новых вершин.

– Например, каких?

– На данный момент, у меня есть одна цель – закрепиться в первой команде «Динамо»!

– В сборной у тебя был очень именитый конкурент – вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин. В целом, ты понимал, что будет крайне тяжело вытеснить его из основы?

– Да, я понимал и знал это. В сборной вообще очень хорошая конкуренция на вратарской позиции. Тот же Дима Резник из полтавской «Ворсклы» очень перспективный голкипер. В сборную вызывают лучших, поэтому доказывать нужно лишь своим трудом на тренировках. Мне дали шанс, поставили в основной состав на одну игру и я этому очень рад, благодарен тренерам, что не усомнились во мне.

– Накануне старта турнира в раздевалке говорили о победе на чемпионате, может, хотя бы в шутку?

– Если честно, я и так не мог поверить, что нахожусь на чемпионате мира! Само участие в турнире уже считалось достижением. Ведь многие нас недооценивали – как соперники, так и иностранные СМИ... Сначала многие не могли поверить, что Украина пробилась на мундиаль, затем, что вышла из группы. И с каждым раундом их изумление становилось всё больше и больше! А наша уверенность в себе росла. Изначальная наша цель была – выход в плей-офф. А дальше уже каждая игра была будто последняя! Ведь любая ошибка стоила бы очень дорого. Хотя, если честно, некоторые ребята даже озвучивали мысль о том, что нам по силам победить на чемпионате мира.

– На турнире общался больше с «динамовцами»?

– Не-е-е-т, у нас такого не было! Был единый сплоченный коллектив! Где каждый общался с каждым!

– Ты дебютировал на чемпионате мира в четвертьфинале с Колумбией, уверенно отстоял «на ноль». Мне показалось, что ты и вовсе не нервничал...

– Я понимал, насколько это важный матч для меня и для команды. Когда вышел на поле, весь страх остался в раздевалке. Конечно, перед матчем у меня было волнение, я сидел и осознавал, что на данный момент это самая важная игра в моей жизни.

– Тренер вратарей в сборной U-20 – известнейший украинский вратарь Вячеслав Кернозенко. Он делился с тобой опытом перед матчем, помог настроиться?

– Да, он помог. Он не только положительный человек с прекрасным чувством юмора, но ещё и классный тренер. Он верит в ребят и, работая с ним, я чувствую, что прибавляю.

– Тебе дали шанс и ты его использовал. Но потом из первой сборной вернулся Андрей Лунин и занял место в воротах на полуфинальном матче. Тебе не было обидно?

– Нет, мне не было обидно. Я сделал свою работу. Мы тогда общались с Андреем, он меня благодарил, сказал, что я помог выйти нашей команде в полуфинал.

– Лунин, действительно, настолько хороший вратарь, как о нём говорят в СМИ?

– Андрей для своих лет очень сильный вратарь, он уже поиграл на высоком уровне. Лунин всегда ответственно подходит к работе. Могу сказать, что и как человек он тоже очень хорош.

– Победа над Италией – досрочный финал чемпионата?

– Не могу так сказать. Италию мы очень хорошо разобрали на теориях. Мы много времени уделяли изучению соперников. Это сыграло весомую роль в победе. Финал для нас тоже не был легким. Южная Корея – очень достойный соперник, так как добралась до последнего раунда.

– Опиши чувство футболиста, чья команда играет в финале чемпионата мира.

– Мы выходили на разминку ещё задолго до того, как зрители заполнили трибуны, но уже тогда, за час до матча было слышно болельщиков, которые потихоньку собирались возле стадиона. Эти песни, скандирования... Вся атмосфера финала – это особый случай в жизни футболиста. А поддержка, которую нам обеспечили наши болельщики – бесценна!

– Что происходило на тренерской скамье после того холодного душа в начале матча, когда Корея вышла вперед?

– Знаешь, ведь не просто так говорят, что на поле нужно включаться с первых минут. Я считаю, что это был хороший толчок для нас. После него мы собрались, проснулись и занялись делом.

– Что нас не убивает – делает сильнее, верно?

– Абсолютно. Но, мне кажется, мы бы и так сделали всё для победы. Может быть, просто проснулись бы немного позже. А так, пропущенный гол – это был будильник для наших ребят.

– Телефон разрывался после матча?

– Да, приехали в гостиницу после матча, включил интернет - в одном приложении было 10 сообщений, в другом – 20, в третьем – 30. Многие звонили, писали, поздравляли с этой победой. Некоторые даже такие «статьи» мне присылали с поздравлениями, что я вовсе сидел с глазами по «5 копеек»! Но это у меня так, думаю, что у ребят, которые играли в финале, ситуация сложнее. Многие вообще не успевали отвечать из-за количества сообщений (смеется).

– Как праздновали? Или это секрет?

– Приехали в гостиницу, сходили на ужин и пошли спать.

– Да ладно тебе! Не верю, что после победы на чемпионате мира вы просто покушали и легли спать...

– Ну как, собрались на ужине, тренеры поздравили каждого из нас и всё. Не было в Польше празднования, оно было после возвращения в Киев. Даже удалось уснуть в ту ночь. Хотя, знаешь, невозможно передать это чувство, когда ты лежишь в тишине, смотришь в потолок, а в голове до сих пор событие, которое произошло всего каких-то 2-3 часа назад. Глаза закрываются, утром встаёшь и снова не можешь поверить: ты – чемпион мира!

– Сейчас уже поверил?

– Со временем! (смеется)

– А что было в Киеве, как вас поздравляли дома?

– Пригласили нас в Федерацию, сперва там праздновали, потом решили собраться командой отдельно, посидеть на прощание. Все-таки, это была наша последняя встреча в таком составе...

– Тут нужно отметить ещё одно достижение – в 20 лет стать мастером спорта международного класса дано не каждому.

– Да, это точно. Стать мастером спорта международного класса в наши годы – огромное достижение!

– Мы сейчас с тобой разговариваем, ты – в Австрии, впервые в жизни на сборе с первой командой «Динамо»…

– Да, я очень рад этому и благодарен тренерскому штабу за решение предоставить мне шанс на сборах с первой командой. Это, действительно, вызов для меня! Здесь я бросил вызов самому себе – я должен доказать, что достоин находиться тут.

– Как ты себя здесь чувствуешь? Все-таки, другие нагрузки и коллектив немного изменился.

– Чувствую себя прекрасно, я мотивирован, стараюсь. Ребята приняли отлично, с каждым я знаком лично, поэтому проблем никаких не было.

– С кем живешь в номере?

– Живу с Русланом Нещеретом, двух молодых вратарей поселили вместе (смеется).

– А если поубиваете друг друга из-за конкуренции?

– Нет, такого точно не будет. Мы с Русланом в очень хороших отношениях, можно сказать, друзья.

– Общаешься больше всего с ним?

– Да, с ним, с Гио Цитаишвили, Виталиком Миколенко, Назарием Русиным... Шепелевым, Колей Шапаренко.

– Что хочешь сказать болельщикам, передать им?

– Обещаю, что сделаю всё для того, чтобы закрепиться в первой команде «Динамо» и добиться с ней новых громких побед. Теперь я настроен только на это!