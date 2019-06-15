Ирма Витовская: У Зеленского есть какие-то романтические устремления

Актриса Ирма Витовская — одна из главных героинь украинского кинопроцесса 2019 года. В апреле она получила премию Украинской киноакадемии «Золотая Дзыга» за главную роль в фильме «Брама» Владимира Тихого. В мае Витовская возглавляла основное жюри кинофестиваля «Молодость», а уже в июне выбирала победителей «Чилдрен Кино Феста». В июле актриса представит на кинофоруме класса «А» в Карловых Варах свой новый фильм «Мои мысли тихие» режиссёра-дебютанта Антонио Лукича. А на осень запланирована премьера сериала с её участием «Подорожники».

Кроме того, Витовская часто выходит на сцены нескольких театров, а также занимает активную гражданскую позицию.

Встретившись с Ирмой Витовской между кинопоказами на «Молодости», мы расспросили её о фильмах этого кинофеста, которые актриса советует посмотреть каждому, о том, чего ждать от президента-актёра, а также о глобальной гуманитарной катастрофе — отсутствии любви между родителями и детьми (о чём в последние годы так активно стало говорить фестивальное кино).

Вы выступаете в «Молодом театре», возглавляете жюри на кинофестивале «Молодость». В чём особенность молодого искусства? Чем оно отличается от искусства зрелого?

В молодом искусстве больше надежды. И вместе с тем в нём больше разочарования. Например, в фильмах, которые мы смотрели на «Молодости», видно, что автор каждой картины снимал кино о том, что его очень зацепило. Многим в молодости хочется прокричать что-то очень важное. При этом все они надеются, что их услышат и это изменит мир. У них ещё нет обиды, цинизма и понимания того, что иногда кричать — этого мало. Ведь чтобы тебя действительно услышали, нужно, образно говоря, давать в голову.

Может ли кино изменить мир?

Думаю, что кино не может изменить мир. Кино, как один из крупнокалиберных видов искусства, может спровоцировать зрителя. Оно может покричать: «Опомнитесь!» На этот крик оборачивается, обычно, две головы из десяти. И уже хотя бы благодаря этому мы до сих пор не зашли в глухой тупик. Но чтобы изменить мир, для этого все люди должны интересоваться искусством. А это нереально.

Один из аншлагов на «Молодости» был во время показа украинского фильма «Юля». Очередь на эту ленту была метров сто. Картина рассказала о талантливой девушке-фотографе с Западной Украины и парне с востока нашей страны, который пытается восстановиться после войны на Донбассе. Между ними возник роман, но жизненные обстоятельства внесли в эти отношения свои коррективы. Какие ваши впечатления от этой картины?

Наверное, знакомые-коллеги-друзья создателей этого фильма пришли поддержать их на премьере. Мне не хватило в этом фильме более интересной истории. На фоне остальных картин из основной конкурсной программы кинофестиваля «Юля» меркнет.

Режиссёр этой картины Рокси Топорович родилась и живёт в США. Её родители из Украины. После Евромайдана она решила приехать на родину своих родителей и снять здесь игровое кино, которое бы передало настроение в нашем обществе. Вам не показалось, что автор этого фильма смотрела на Украину немного со стороны?

Есть немного. В фильме «Юля» отсутствует прошитость — понимание Украины изнутри. Ведь сейчас наше общество только продолжает формироваться. Пока оно очень разное. Грубо говоря, в Украине есть несколько Украин. Поэтому человек со стороны может зацепиться только за одну часть нашего общества и работать исключительно для этой отдельной группы. Такой продукт в результате не обязательно будет интересен абсолютно всем, кто живёт в нашей стране. А чтобы разобраться, на какие группы разбивается наше общество и куда они движутся, требуются большие усилия и, конечно же, много времени.

Не так давно одному человеку из шоу-бизнеса удалось проделать всю эту непростую работу и разобраться в сложном устройстве нашего общества, найдя общий язык с представителями, наверное, всех его групп. В итоге он собрал 73% голосов на президентских выборах.

Он собрал такой процент голосов, потому что, во-первых, треть избирателей тогда просто не пришла на выборы. Во-вторых, за новоизбранного президента проголосовали те, кто относится к Украине, как к УССР. В-третьих, ему отдали голоса те, кто хотел проголосовать против Порошенко. В-четвёртых, за него проголосовала группа инфантильных граждан, которые просто хотят чего-то нового, при этом не отдавая себе отчёт, чего именно они хотят. В-пятых, за него проголосовали те, кто воображает Украину, к примеру, Швейцарией (но это очень поверхностное сравнение — его можно сделать, только если очень плохо знаешь историю). В-шестых, этот политик обладает сильной харизмой, что привлекло избирателей. А в-седьмых, за нового президента проголосовали люди, которые полностью сняли с себя ответственность и привыкли к тому, что самые важные решения принимаются кем-то другим вместо них (такие люди ждут волшебника, который одним щелчком пальцев превратит их жизнь в рай).

Приблизительно так же ждут волшебника, который решит все их проблемы, герои замечательного грузинского фильма «Соседи» Гигиши Абашидзе (фильм получил специальный приз кинофестиваля. — Ред.). Эти персонажи ничего не хотят делать и надеются на то, что большие деньги просто упадут им на голову.

Это люди, у которых напрочь отсутствует критическое мышление и которые не берут ответственность за свою жизнь. «Соседи» показали, какой трагедией оборачивается такой образ жизни.

Когда-то у нас был президент, который пришёл на пост главы государства, имея за спиной опыт управления огромным днепропетровским предприятием. И страной этот человек в итоге управлял, как крупным промышленным бизнесом. Затем был у нас президент, который начинал в криминальном мире, так что в итоге и всей страной он управлял, можно сказать, по понятиям, поставив на вершину пирамиды свою семью. Каждый глава нашего государства в той или иной степени руководил Украиной по модели своего предыдущего опыта. А чего ждать от президента, который ранее был актёром?

Новый президент должен очень быстро учиться и вникать в особенность каждой группы нашего общества. Чего от него ждать, я не знаю... Я вижу, что у него есть какие-то романтические устремления человека, который понимает, что так жить нельзя, и он хочет изменить ситуацию в стране. Но ему просто необходимо ускоренными темпами наверстать свои пробелы в знаниях о культуре и истории.

Незадолго до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский сказал: «Забудьте про государственное финансирование кино».

Но вскоре после этого он изменил своё мнение о госфинансировании кино и заявил, что государство должно поддерживать наш кинематограф. То есть он за это короткое время чему-то научился. Наверное, рядом с ним есть умные люди, которые его консультируют. И мне бы хотелось, чтобы он уже не сворачивал со своего второго заявления обратно в первое.

Немного пугает то, настолько часто и резко президент Зеленский изменяет своё мнение о столь важных вещах.

Да, пугает. Очевидно, он учится на ходу.

На кинофестивале класса «А» в Карловых Варах состоится премьера комедии Антонио Лукича «Мои мысли тихие», в которой вы сыграли маму главного героя. А осенью состоится премьера сериала «Подорожники», в котором вы также исполнили одну из главных ролей. Не входят ли между собой в конфликт съёмки в настолько разных проектах, как авторское кино и популярный сериал?

«Мои мысли тихие» — это фильм о звукорежиссёре, который путешествует в поисках уникальных звуков. Несмотря на то, что это комедия, когда я прочитала сценарий, то расплакалась. Это искусство! А сериал «Подорожники» — это досуг. В нём рассказывается весёлая история, в которой, наверное, каждый украинец сможет узнать себя.

Телевидение и кино — это абсолютно разные способы существования на экране. Я понимаю актёров, которые активно снимаются в сериалах, потому что это их основной заработок. Но если очень далеко уйти в телевидение, то вряд ли уже получится сделать что-то выдающееся именно в кино. В какой-то момент незаметно для себя понимаешь, что ты уже проштампован стандартами телефильма. И в такой момент ты уже не можешь нырнуть на глубину авторского фильма, чтобы максимально вникнуть в своего персонажа. В телевидении зачастую актёры только имитируют эмоцию, а в кино — по-настоящему её переживают.

Меня удивляет, почему на кинофестивале «Молодость» я практически не встречала актёров, которые только в самом начале своей карьеры. Ведь фильмы на этом кинофоруме предлагают зрителю уникальный опыт существования. И этот опыт просто необходимо пережить молодым артистам.

Один из фильмов на «Молодости», который вас впечатлил — «Дикий» режиссёра Камиля Видаля-Наке (лента в итоге получила Гран-при кинофорума. — Редактор.). В центре сюжета картины — молодой француз, живущий на улице и зарабатывающий проституцией. Он пытается строить отношения с парнем, в которого влюблён, веселится на вечеринках, гуляет с друзьями, лечится от болезней, употребляет множество наркотиков, а также стремится наладить свою жизнь и стать счастливым. В этом кино много гомосексуального секса и других сцен, которые лупят своей сочной откровенностью.

Думаю, что просмотр этого фильма станет для многих наших зрителей ударом и они убегут из зала посреди сеанса. Там много шокирующего натурализма. Но это совсем не главное в картине. Ведь «Дикий» — это фильм о молодом человеке, который переживал предательство с самого малого возраста. По сути, он доверяет только природе, лесу, солнцу... Этот парень надеется, что встретит хоть одного человека, которому также можно будет довериться и получить хоть немного тепла. Но каждый раз в ответ он получает только предательство. Так что в итоге он и сам уже начинает отталкивать людей, которые к нему благосклонны. Подобные молодые люди становятся своего рода городскими Маугли, потому что за плечами у них кризисные семьи и много-много предательства от самых близких людей. Главный герой «Дикого» как бы и остался ребёнком. Когда я вспоминаю финальные сцены этого фильма, то на глазах наворачиваются слёзы.

В этом плане «Дикий» перекликается с ещё одной мощной премьерой кинофеста — «Разрушительница системы» (приз экуменического жюри «Молодости». — Ред.) режиссёра Норы Финшайт.

Он тоже показывает ребёнка, которому уделяли недостаточно внимания и над которым в детстве издевались. Это очень большая сегодняшняя проблема. Два этих фильма и целый ряд других картин «Молодости» рассказали, что сейчас в мире есть острый дефицит любви. Он проявляется в семьях из разных уголков мира.

В фестивальном кино последних лет как-то часто стала проявляться эта проблема. Например, в прошлом году на Каннском кинофестивале две главные награды получили фильмы именно на эту тему — «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды и «Капернаум» Надин Лабаки. Эта тема также часто всплывала и на многих других кинофорумах. А на «Молодости» ей посвящена вообще половина основной конкурсной программы.

Эти фильмы показывают, какой мир в будущем создадут эти дети, выросшие без любви. В Украине есть программа «Полина», которая посвящена борьбе с бытовым насилием над детьми. На ней была представлена статистика, сколько детей стали жертвами насилия. Когда я увидела эти цифры, то просто испугалась... Это действительно огромнейшая проблема, которую надо срочно исправлять.

Можно ли решить эту проблему при помощи фильмов?

Мыслящим зрителям подобное кино, конечно, поможет осознать масштаб этой проблемы. Эти фильмы должны заставить чиновников и всех, кто может повлиять на ситуацию, взяться за её решение.

Какие сериалы из просмотренных за последнее время вас впечатлили?

Мне очень понравилось, как создатели сериала-триллера «Убивая Еву» решают этот классный сюжет. Он интенсивно развивается через одного персонажа. В этом фильме впечатляет качество. Буквально каждый кадр здесь выверен до миллиметра и продуман до мельчайшей детали. Также очень мощное впечатление произвели «Рассказ служанки», «Вавилон-Берлин», «Молодой Папа»...

Когда рядовой зритель заходит на какой-нибудь сервис для просмотра кино и сериалов, то он видит огромный выбор картин из разных стран. Среди них есть титулованные голливудские фильмы и ленты из Европы с известными артистами в главных ролях. А рядом с ними значатся картины из Украины, которые сняты за гораздо меньшие деньги и на постерах которых нет «Оскаров», «Золотых глобусов» и прочих престижных наград. Наше кино зачастую уступает по уровню фильмов из Европы и США. Что должно заставить зрителя в таком случае выбрать для просмотра именно отечественный продукт?

Прежде всего интерес к тому, чем сейчас живёт кино своей страны. Также должна быть информационная поддержка украинского кино. Как у поляков, которые очень активно ходят на свои фильмы. Это момент осознанности. Если такая гражданская позиция окрепнет, то и кино станет мощнее.

Раньше, отвечая на этот непростой вопрос, многие говорили, что только в своём кино мы можем увидеть близких нам персонажей и сюжеты из нашей жизни. Но сейчас, например, вышел британско-американский сериал «Чернобыль», который очень точно показал нашу реальность.

В Украине сняли целый ряд фильмов, которые показали нашу реальность ещё точнее и подняли такие темы, которых точно не встретишь в зарубежном кино. Например, «Припутни» описали сельскую жизнь в современной Украине. Также я не уверена, могли бы актёры из Европы или США сыграть в «Браме». Ведь только у украинских артистов есть эта ментальная прошивка, без которой просто невозможно погрузиться в персонажей этого фильма.

Какие фильмы 48-й «Молодости» вы бы настоятельно посоветовали посмотреть?

Израильскую драму о девушке, которая пытается покончить жизнь самоубийством «На следующий день после того, как меня не станет». Главная героиня переживает тяжёлый период. Её мамы не стало. А её отец — чересчур сдержан, из-за чего дочь от него отдаляется. Из их общения полностью пропала нежность и любовь. Эта картина показывает, насколько сильной драмой может обернуться такое холодное общение родителей и детей.