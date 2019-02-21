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Актриса Юлия Юдина: Картинку в любом кино создаёт, прежде всего, актёр

Актриса Юлия Юдина: Картинку в любом кино создаёт, прежде всего, актёр

Уже несколько месяцев известная российская актриса Юлия Юдина работает в Голливуде. За это время она успела попасть в три фильма, пройти обучение в нескольких актёрских школах, а также постоять за кинокамерой. Молодая актриса вынуждена начинать карьеру с чистой страницы, ведь там, в Калифорнии, никто не видел ни один из десятка её спектаклей на московских сценах.

О том, каково это, начинать карьеру в другой стране, благодаря чему Голливуд остаётся самой мощной киноиндустрией мира, в чём гениальность Мерил Стрип и уникальность Кирилла Серебренникова, а также о том, почему в последние годы на экранах и съёмочных площадках стало появляться много сильных женщин, в эксклюзивном интервью «Фразе» рассказала Юлия Юдина.

Технически съемочный процесс строится одинаково как в Голливуде, так и во многих других странах. Используются те же камеры и те же актёрские школы. Да и размер гонораров, учитывая разницу в курсах валют, за работу среди рядовых кинопрофессионалов (не великих звёзд) отличается совсем не на много. Скажите, почему при этом в Голливуде снимается гораздо больше шедевров кино, чем в любой другой стране?

В Голливуде действует полноценная киноиндустрия. Процесс кинопроизводства здесь очень чётко распланирован и в нём участвуют все необходимые кинопрофессионалы. А, например, в нашем кинематографе один человек может отвечать вообще за всё на свете.

В голливудском кино на первом месте стоит продюсер, а затем — актёр, потому что кино — это «товар лицом». И если в фильм приходит очень известный артист, то бюджет картины может сразу вырасти в два-три раза. Только третье место в производстве фильма занимает режиссёр, а уже потом стоят остальные создатели фильма.

Здесь в Голливуде, если тебе приходится сниматься с каким-нибудь большим актёром, то неизбежно столкнешься с правилами, как например, ты не имеешь права первым с ним здороваться. И даже если кажется, что этот человек просто сидит и смотрит в стену, то всё равно не стоит его тревожить. Потому что может оказаться, что в этот момент он предельно сосредоточен и про себя повторяет текст перед съемками.

Культовый голливудский сценарист Роберт Макки отметил, что если в полнометражном кино ставка делается на известных актёров, то в сериалах главное — это интересный сюжет, который бы заставлял зрителей смотреть десятки серий. То есть в сериальном мире главное действующее лицо — это сценарист?

Конечно, мощный сценарий — это залог успеха любого фильма: и короткого, и многосерийного. Но картинку в любом кино создаёт, прежде всего, актёр. Так что он в сериалах важен ничуть не меньше. Это подтверждается и тем, что в последние годы многие топовые актёры начали активно сниматься именно в сериалах.

Многие известные актёры, добившись успеха в своей карьере, начинали снимать собственные фильмы. Сейчас, например, идёт в кинотеатрах картина «Наркокурьер», в которой Клинт Иствуд выступил режиссёром и исполнителем главной роли. Также режиссурой и продюссированием со временем занялись Анджелина Джоли, Брэд Питт и многие другие культовые актёры. Почему?

Обычно, когда актёры берутся съёмки собственных фильмов, то делают они это, чтобы удовлетворить свои именно актёрские амбиции. Поэтому зачастую в таких картинах они исполняют главные роли. Ведь роль, о которой они мечтают часто можно сыграть только в том фильме, который снимешь самостоятельно. Важно понять, что хочет выразить художник, и какие задачи перед ним стоят. Это необязательно желание сняться в главной роли в своем же фильме.

Сложный график работы, неуверенность в завтрашнем дне, затяжные простои в съемках, публичность, которая периодически вредит личной жизни, вкусы публики, под которые приходится подстраиваться — что из этого в актерской профессии перенести труднее всего?

Нестабильность. Потому что каждому актёру приходится постоянно доказывать своё место под солнцем. Например, сейчас я переехала в Голливуд и вынуждена всё начинать практически с чистой страницы. Потому что никто здесь меня не знает, и не видел моих театральных работ. Но я верю в то, что если в жизни случаются какие-то трудности и препятствия, то они необходимы. В них есть какой-то важный смысл, который нужно суметь расшифровать, правильно понять, закалить характер и продолжать идти вперёд.

В последние годы установилась тенденция на образы сильных женщин в кино. Боевики, триллеры и супергеройские экшены, которые ещё в прошлом десятилетии ассоциировались именно с мужской силой, теперь всё чаще рассказывают сюжеты о женщинах. Кроме того, в этом десятилетии стали чаще появляться фильмы, в которых продюсерами, режиссёрами, сценаристами или операторами выступали именно женщины. С чем связана такая перемена в имидже женщин в кино?

Ещё лет 20 назад у женщин попросту не было настолько сильного желания самостоятельно снимать кино и активно выступать на позициях, например, продюсеров или операторов. Это стремление женщин к тому, чтобы руководить кинопроизводством, появилось только в последние годы. Тогда, собственно, и образовалась эта тенденция. Если бы такое же сильное желание женщин самостоятельно снимать кино проявилось, скажем, пару десятилетий тому, то у них бы всё получилось. И мы бы заговорили об этом тренде намного раньше.

Есть целый ряд кинематографистов, которые стараются не смотреть чужие фильмы. Вместе с тем есть немало кинопрофессионалов, которые очень внимательно следят за фестивальным и популярным кино, отсматривая по десять фильмов в неделю. Есть ли золотая середина в дозе просмотренного кино?

Я отношусь с опаской к тому, что если мне сильно понравится какая-то роль, то я захочу её повторить. Например, мне очень нравятся все роли в драме Джона Уэллса «Август: Графство Осейдж» (2013). Роль, которую сыграла в этой картине Мерил Стрип, невозможно повторить. Лучше, чем она, наверное, никто не справился бы с этим персонажем. Подобные актёрские работы хочется подробно разобрать и запомнить. Но если начать копировать других артистов, то это уже штамп. Хотя в моём Щепкинском училище преподаватели не были против штампов. Мол, ты используешь в своих актёрских работах штамп, а другой артист использует 38 штампов — и он талантливее. Мне кажется, что, когда ты не можешь смотреть работы своих коллег, это, скорее, ревность или зависть.

Почему в США так сильно любят Мерил Стрип?

Потому что она гениальная актриса. Есть такие артисты, которые приоткрывают то, как они стараются работать над речью, пытаются позиционировать свой образ и норовят приукрасить своего персонажа. А есть артисты, которые максимально правдоподобно вживаются в своих героев и выглядят в их шкуре очень гармонично. При этом они не пытаются удивить зрителя какой-то чрезмерностью, эффектностью или преподнести своего персонажа более поэффектнo. Они просто проживают роль и переносят на экран самые обычные, казалось бы, вещи. Вот именно такую правду и показывает в кадре Мерил Стрип. Она сыграла в кино около сотни самых разных персонажей. И в каждой своей роли она вела себя по отношению к зрителю максимально честно.

Среди современных деловых людей сегодня принято в течение жизни строить две-три успешные карьеры. Это одно из главных отличий нашего поколения от предыдущего, в котором было принято сосредотачиваться, прежде всего, на одной профессии, чтобы достичь в ней высокого результата. Сейчас вы строите карьеру актрисы в Голливуде. Есть ли у вас планы освоить ещё одну профессию?

Да, конечно. Я бы очень хотела построить карьеру жены и матери. Это очень творческая и непростая задача. Когда я почувствую себя уверенно в качестве актрисы, то я бы хотела попробовать написать какую-то прозу. Будет ли это сценарий или какой-то другой литературный формат — я пока что сказать не могу. Также мне интересно заниматься финансами. Когда-то я уже была помощником трейдера и занималась ценными бумагами.

У вас есть высшее экономическое образование. Вы работали в надёжной финансовой сфере и вдруг резко повернули в творческий мир, где нет никакой стабильности и где нужно преодолеть целый ряд непростых испытаний.

Это произошло случайно. Я мечтала о том, чтобы появиться на голубом экране в качестве ведущей. В связи с этим я начала брать уроки по речи. Учительница, которая преподавала мне сценическую речь, заставила меня поступить в театральный ВУЗ. Хотя мне совсем не хотелось в театр. Этот мир был для меня чужим. Однако со временем занятия по речи меня так завели, что я поступила в высшее театральное училище им. Щепкина. Это решение пришло само за меня. Конечно, сыграло важную роль и то, что на тот момент я работала в банке, где не было жизни. Я понимала, что просто занимаю чьё-то чужое место.

Никогда не жалели, что выбрали настолько нестабильную профессию?

Нет. Со временем я стала зарабатывать достойно своим актёрским мастерством. Я убедилась, что можно заработать больше именно в том деле, которое по-настоящему любишь. Это известная истина.

Вы играли в спектакле Кирилла Серебренникова «Машина Мюллер» в московском «Гоголь-центре». Уже полтора года этот режиссёр находится под домашним арестом. Но, несмотря на это, он сумел поставить два спектакля и выпустить фильм «Лето». Как ему удалось продолжить работать даже в таких условиях?

Несмотря на это ужасное дело, Кирилл Семёнович продолжает активно работать. Один из своих новых спектаклей он поставил в Москве, а второй — в Европе. При этом всё его общение ограничивается юристом, с которым он разговаривает всего пару часов в день.

Тэги: фильм, кино, Юлия Юдина

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