От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

С наступлением холодов самыми популярными врачами становятся отоларингологи. Потому что и покрасневшее горло, и покашливание, и насморк — частые симптомы именно в такое время года. Бытует мнение, что насморк, если его не лечить, длится семь дней, а если лечить — то неделю. Так ли это, согласился рассказать «Фразе» Владимир Прима, врач-отоларинголог клиники «Into-Sana». Также поговорили о симптомах и лечении большинства «носовых» проблем.

С насморком, вероятно, сталкивался каждый из нас. Что следует знать о лечении насморка?

Насморк — это в первую очередь защитная реакция организма, таким образом организм борется. Поэтому поговорка о неделе и семи днях в целом является правдой. Насморк должен пройти в течение 5-10 дней, максимум — до двух недель.

Лечение насморка как следствия ОРЗ и ОРВИ проходит по одной схеме: домашний режим, обильное питье, сосудосуживающие капли.

Как долго можно пользоваться этими каплями?

Большинство пациентов лечит насморк с учетом того, насколько плохо им дышится. То есть они пытаются улучшить себе качество жизни.

Сосудосуживающие капли уменьшают кровенаполнение сосудов, носовые проходы становятся шире — и мы лучше дышим.

Если вы занимаетесь самолечением, в аптеке стоит купить сосудосуживающий препарат (однако им нельзя пользоваться дольше 5-7 дней) и какой-то препарат, например, физраствор, которым промывают нос. Но вы должны понимать, что лечитесь не под контролем врача, поэтому сами отвечаете за свое здоровье. Если лечение в течение 5-7 дней не дает результата, нужно или поменять препараты, или обратиться к семейному врачу, отоларингологу.

Сосудосуживающие капли бывают разные. Одни применяют раз в сутки, другие — каждые 4 часа. Какие эффективнее?

По силе работы сосудосуживающего компонента капли могут быть простыми, кратковременного действия, и длительного действия. Человек, который не идет к врачу, зачастую покупает лекарства в аптеке и читает инструкцию. Если в инструкции написано, что капли нужно капать 4-5 раз в сутки, то надо капать 4-5 раз в сутки. И там обычно курс короче — 3-4-5 дней. Здесь нельзя сказать, какие лучше. Но те, которые капать меньше времени, считаются более безопасными.

А есть ведь еще капли с антибиотиком. Что скажете о них?

Такие лекарства не следует использовать, не посоветовавшись с врачом. Местные антибиотики самому себе назначать нельзя, потому что с первых по пятые сутки — это в любом случае вирусная инфекция, а антибиотики, как мы знаем, на вирусную инфекцию не действуют. Поэтому максимум можно промыть себе нос физраствором и закапать сосудосуживающие для улучшения качества жизни и для того, чтобы лучше вентилировались каналы, которые соединяют пазуху с полостью носа, слуховые трубы. Это будет в качестве профилактики отита и гайморита.

Кстати, после растворимых горячих напитков с парацетамолом нос также легче дышит. Что там за компоненты, кроме парацетамола?

Любые такие порошки характеризуются симптоматическим действием. Если почитать их состав, там будет фенилэфрин — это препарат, сужающий сосуды. Также там есть парацетамол, витамин С и еще некоторые компоненты, даже противовоспалительные. Это, скажем так, не очень эффективное лечение. И вообще эти препараты созданы только для того, чтобы временно почувствовать себя лучше, чтобы закончить какую-то работу. Это не лечение.

Советуете ли своим пациентам закапывать сок алоэ, сок лука? Это такие бабушкины методы...

Нет, такое лечение противопоказано и взрослым, и детям. Я понимаю, что люди лечатся так, как им позволяет социальное положение, зарплата и т.д., но доказать эффективность этих методов практически невозможно. У каждого человека свой иммунитет, своя слизистая. И можно сильно навредить слизистой носа, вызвав дальнейшие осложнения.

А прогревания мешочками с солью?

Логика прогревания какая? Оно расширяет сосуды и улучшает кровоток. Если человек понимает, что он только начинает заболевать ОРВИ или ОРЗ, то в первые часы в принципе прогревать можно. Но не позднее. Позже мы можем активизировать процесс воспаления — и можно нагреть, грубо говоря, гной. Поэтому в первые часы заболевания греть можно, потом — нет.

Существует ли разница между лечением детей и взрослых?

Полость носа у детей отличается от взрослого тем, что у большинства детей есть аденоиды, увеличенные носоглоточные миндалины, поэтому насморк у детей может зачастую длиться дольше. Лечение препаратами похожее, только надо правильно подбирать дозу и кратность приема. Иногда лор пишет ребенку «острый затяжной ринит», мы лечим 10-20-30 дней — за счет аденоидной ткани. У взрослого человека насморк за две недели должен проходить, у детей он может держаться немного дольше, мы просто применяем другие группы препаратов для долечивания.

Когда надо подозревать, что насморк перешел в гайморит, и записываться к лору?

Гайморит — это воспаление гайморовых пазух. У нас есть не только гайморовы пазухи, есть лобные пазухи над глазами, решетчатые пазухи между глазами и основная пазуха — глубоко за носом, уже перед самым мозгом. Здесь можно говорить о синусите. Синусит — воспаление пазухи. Это может быть не только гайморит, но и фронтит, этмоидит, сфеноидит. Просто чаще мы болеем гайморитом.

Если спустя пять суток наблюдается ухудшение, если насморк длится десять дней, это повод задуматься, что вирусной болезнью человек уже переболел. Следовательно, начинаются какие-то поствирусные или бактериальные изменения. Боль может локализоваться в пазухе, ощущаться при пальпации. Это малые симптомы синусита. Бесспорно, если у человека болит лицо, из ноздри вытекает гной, надо немедленно бежать к лору. И даже если ничего не болит, гайморит может быть.

На 5-7 сутки все уже должно заканчиваться. Если не проходит или ухудшается — тогда обязательно к лору. Самолечением заниматься уже не стоит.

Аллергический насморк может закончиться гайморитом?

Любой насморк — инфекционный, вирусный или бактериальный — приводит к отеку в носу. Принципиально понимание того, что пазуха имеет такое небольшое «окошко», отверстие, которым она соединяется с полостью носа. Если это «окошко» закрывается, слизь в пазухе может застаиваться.

Поэтому аллергический ринит, аллергический насморк также может стать причиной развития острого или — чаще всего — хронического гайморита.

Существует ли профилактика гайморита?

Каждый человек, если прислушается к себе, может понять, что, например, постоянно плохо дышит какая-то половина носа или поочередно закладывает то одну половину, то другую. Непременно надо обратиться к отоларингологу, чтобы посмотреть полость носа, обследовать ее, выявить какие-то, возможно, анатомические проблемы, являющиеся первопричиной развития гайморита из того же синусита.

Правда ли, что стоит один раз заболеть гайморитом — и он будет сопровождать постоянно?

Неправда. Если речь идет об остром синусите, фронтите или гайморите, это полностью излечимая болезнь. Есть симптомы, мы пролечились и их убрали. Но это не значит, что они не вернутся снова. То есть гайморит может повторяться с какой-то периодичностью, и если он повторяется часто, уже может идти речь о рецидиве или о хроническом процессе, такого человека надо непременно показать лору, обследовать, чтобы установить правильный диагноз.

Иногда людей с гайморитом или с подозрением на гайморит отправляют к стоматологу.

Да, действительно такое бывает. Поскольку очень большой процент гайморитов риногенной природы, возможно, иногда вы читали диагноз «риносинусит», то есть лор пишет, что синусит у человека именно от того, что проблема с носом. А учитывая, что наша пазуха, нижняя ее стенка, кость, в ней зубы растут, то, если иногда бывает проблема с зубами, с корнями зубов, инфекция может попадать в гайморову пазуху. Поэтому для таких пациентов обязательны и лор, и стоматолог. Если стоматолог подозревает — отправляет к лору, а лор — к стоматологу. И лечим мы это вдвоем, потому что эта патология довольно тяжелая. Она почти всегда первично хроническая. Если у человека обнаружен одонтогенный процесс из-за зубов, это почти всегда хронический процесс.

Как в целом лечат гайморит?

Если он просто на фоне насморка и нет высокой температуры, существенной боли в горле, достаточно открыть пазуху сосудосуживающими препаратами, улучшить работу слизистой оболочки. Это мы говорим об остром вирусном или остром поствирусном риносинусите.

Если же речь идет о сложных симптомах — с повышением температуры, локализацией боли, когда человек говорит «я начал выздоравливать, а потом состояние ухудшилось», это означает двухфазность процесса, это уже бактериальный синусит. Обычно мы делаем рентген, это в простых ситуациях, обнаруживаем там воспаление — и к этому лечению добавляем антибактериальный препарат. Но это в исключительных случаях, не всегда гаймориты мы лечим антибиотиками.

А как еще? Пункцией?

Ну, эта процедура никуда не делась, она очень выручает, когда надо. Но если раньше очень часто ее использовали, то сейчас, с учетом сильных местных препаратов, которые хорошо помогают вентилировать пазуху, качественных антибиотиков, пункция отходит на второй план. Для нее есть специальные показания, например, неэффективное консервативное лечение. Пациент уже поменял антибиотики, лора поменял, все поменял, а воспаление есть — тогда лучше эту пазуху пропунктировать, чтобы посмотреть, что там. Первая пункция — лечебно-диагностическая: врач и лечит, и ставит диагноз, потому что в той пазухе может быть все, что угодно. Это иногда на рентгене нельзя увидеть, только на КТ.

Когда надо соглашаться на пункцию без лишних слов?

Например, пациент лечится, делает промывание, меняет лоров, принимает антибиотики, а ему все хуже, то есть растет температура, увеличивается выделение гноя... В таком случае желательно уже какое-то хирургическое лечение применять — или пункцию, или оперативное вмешательство.

Потому что эти гаймориты и синуситы не часто, но все же приводят к внутриорбитальным осложнениям и внутричерепным. То есть, грубо говоря, инфекция из пазухи может пойти в глазницу или в мозг. Тогда это реанимационные состояния, такого допускать не стоит.

Но в целом каждый человек по своему состоянию понимает: дальше медлить нельзя, нужно что-то кардинально решать.

А если даже пункция не помогла, что тогда?

Если человек не выздоравливает, тогда прибегаем к хирургической операции. Гайморит чаще всего встречается у пациентов с искривленной носовой перегородкой. В носу есть такой остиомеатальный комплекс — совокупность анатомических образований, которые должны быть расположены так, как создала природа. Это как перекресток, воздух должен ходить там идеально. Если есть какие-то проблемы, возникнет гайморит. Тогда мы просто вычищаем пазуху и расширяем соустья. После операции соустье — широкое, пазуха хорошо дышит, она выбрасывает всю слизь и все, что есть, наружу, поэтому в принципе гайморитов больше не должно быть.

Поговорим о профилактике: как прожить зиму без насморка и без гайморита?

Не существует такой профилактики. Если вам кто-то скажет: покапайте эти капли, чтобы не заболеть, — это неправда. Однако важно общее закаливание, если у человека хорошее настроение, если он доволен своей жизнью, хорошо спит, вкусно ест. Такой человек всегда будет на позитиве. Поэтому в целом такая рекомендация «быть на позитиве», может, немножко не лоровская, но я считаю, что люди должны это понимать. Бесспорно, если есть полноценное питание, если нос ровный, там нет отека, такой человек будет болеть реже в любом случае. Но специфической или неспецифической профилактики нет.

Иммуномодуляторы, промывание носа, интерфероны — это все не доказано. Кто-то с ними выздоравливает, кто-то — нет, но в целом это не доказательная медицина, поэтому советовать так лечиться нельзя.