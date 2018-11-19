Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

На 6 декабря запланировано объявление номинантов на одну из самых престижных кинопремий мира «Золотой глобус», которую вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). Именно эта организация открыла всему миру таких культовых актеров, как Джонни Депп, Анджелина Джоли и Леонардо ДиКаприо. Также эта награда уже давно получила статус предвестника «Оскара».

Накануне объявления номинантов, мы связались с председателем комиссии HFPA по зарубежному кино Сергеем Рахлиным, который уже 22 года голосует за вручение «Золотых глобусов». В эксклюзивном интервью «Фразе» Рахлин рассказал о том, как проходит голосование за «Золотые глобусы», как эта награда соперничает с «Оскаром» и намекнул, у каких фильмов есть большие шансы получить номинацию в этом году.

Сколько человек голосует за вручение «Золотых глобусов»?

Приблизительно 90 человек. Все они — выходцы из других стран. Американцев в нашей ассоциации — всего несколько. Чтобы иметь право голоса, недостаточно только состоять в Голливудской ассоциации иностранной прессы. Для этого нужно также жить в Южной Калифорнии, регулярно публиковаться в солидном иностранном СМИ и выполнить ряд других условий.

Перед вступлением в нашу ассоциацию каждый претендент должен получить рекомендации двух действующих членов HFPA, а также несколько лет состоять в Американской ассоциации кинокомпаний. Мы очень строго следим за тем, чтобы в нашей ассоциации были только надежные люди.

Сколько приходится смотреть фильмов членам HFPA?

Перед вручением наград мы смотрим обычно по два-три фильма в день. А в течение всего года каждый из нас отсматривает, наверное, около полутысячи фильмов. Чтобы картина попала на рассмотрение ассоциации, то её создатели должны организовать официальный показ, на который приглашают всех членов ассоциации. Просто разослать всем ссылку или диск — этого недостаточно.

Почему так часто результаты «Оскара» пересекаются с результатами «Золотого глобуса»?

Во-первых, всегда есть совершенно очевидные фавориты года. Эти картины не могут не заметить ни Американская Киноакадемия, ни мы. Например, «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла. А во-вторых, «Золотой глобус» вручается накануне «Оскара». Так что киноакадемики подсматривают за нашим голосованием, когда сами делают выбор. Например, в 2019-м году «Золотые глобусы» мы раздаем в январе, а «Оскар» будет вручаться в феврале.

Наша ассоциация славится более смелым выбором. Случалось, что «Золотой глобус» получали фильмы из Афганистана и Палестины, на которые Американская киноакадемия не обращала внимания.

Накануне вручения «Оскаров» в США раздаются премии профессиональных гильдий. И выстраивается закономерность, что тот, кто получил премию Гильдии актеров — в результате получит и «Оскар» за актерскую работу. Те, кого признала лучшим гильдия режиссеров — получит «Оскар» за лучшую режиссуру. А лента, которая завоевала статуэтку за лучший фильм года по версии гильдии продюсеров, получит и главный «Оскар». Такая закономерность действует приблизительно в 80% случаев.

Сейчас на «Оскаре» ситуация меняется. В последнее время в Американской Киноакадемии появилось больше тысячи новых членов. Их привлекли, в частности, чтобы вручение «Оскаров» стало более непредсказуемым.

Например, в 2017-м «Оскар» за лучший фильм получил «Лунный свет», а не «Ла-Ла Ленд». И мне кажется, что появление новых членов киноакадемии может привести к тому, что больше наград станут получать именно независимые фильмы. А картины больших студий в этой ситуации проиграют. Например, на Венецианском кинофестивале в этом году главную награду взяла маленькая и очень личная картина Альфонсо Куарона «Рим». Вероятно, эта тенденция отразится и на «Оскаре».

Некоторые члены HFPA также входят в некоторые профессиональные гильдии. Но это никак не влияет на результаты «Золотого глобуса». Наша премия стоит особняком.



Исполнители главных ролей в «Ла-Ла Ленде» с «Золотыми глобусами»

«Золотой глобус» вручается отдельно за лучший драматический фильм и отдельно за лучшую комедию или мюзикл. Но вокруг определения жанра иногда разгораются споры. Например, в 2016 году лучшей комедий или мюзиклом признали «Марсианина» Ридли Скотта. Но это не комедийное кино в чистом виде.

Именно в комедийную номинацию «Марсианина» тогда выдвинула сама студия. Иногда мы не соглашаемся с мнением студии и выдвигаем картину в другой номинации. Случается, продюсеры искусственно переводят свое кино в другую категорию, потому что там ниже конкуренция и у них появляется больше шансов на победу.

Фильм может быть мюзиклом или комедией, когда музыка или юмор в нем исполняют не вспомогательную функцию, а по-настоящему движут его сюжет. Например, в «Ла-Ла Ленде» музыка движет сюжет.

В последние годы в Американской киноакадемии начали активнее принимать в свои ряды женщин, афроамериканцев и представителей других рас. Также и на некоторых авторитетных кинофестивалях делают упор на то, чтобы принять в основной конкурс побольше фильмов, снятых женщинами-режиссерами. Коснулась ли эта тенденция вашей ассоциации?

Искусственно добиваться одинакового количества женщин и мужчин в программе фестиваля — это очень вредная тенденция. И я не сексист. Я очень уважаю женщин, которые занимаются творчеством. Но разве может распределяться талант по половому признаку? Думаю, что для женщины еще большее оскорбление, когда ее фильм отбирают в конкурс фестиваля, прежде всего, по половому признаку.

Я бы вообще хотел, чтобы фильмы представлялись отборочным комиссиям анонимно. Без титров. Чтобы при просмотре никто не обращал внимания на гендер или другие характеристики режиссеров.



Барбра Стрейзанд с «Золотым глобусом» за лучшую режиссуру за фильм «Йентл». Единственная женщина за всю историю премии, которая победила в этой номинации.

На Венецианском кинофестивале в этом году победил «Рим» Альфонсо Куарона, снятый для Netflix. Многие отметили, что победа фильма, снятого для интернет-платформы, на столь престижном кинофоруме — знаковая или даже революционная.

Каннский кинофестиваль в этом году опозорился, не приняв в программу фильмы, снятые для Netflix. А на Венецианском кинофоруме, в пику французскому кинофестивалю, победила картина именно этого стримингового сервиса. Для Netflix этот триумф крайне важен.

Голливуд внимательно следит за самыми престижными европейскими кинофестивалями. Ведь, как правило, голливудские фильмы зарабатывают свою основную кассу за пределами США. А участие в авторитетном европейском фесте — это дополнительная огласка для фильма.

В этом десятилетии сериалы уже перестали уступать по своему художественному качеству даже лучшим полнометражным фильмам.

Сегодня сериалы все чаще выглядят, как очень длинный восьми- или десятичасовый фильм. Например, совершенно потрясающие «Острые предметы» с Эми Адамс или «Возвращение домой» с Джулией Робертс.

Ежегодно в США выходит около 500-600 сериалов. Из года в год это количество только увеличивается. Поэтому создатели сериалов, чтобы выделиться на общем фоне, вкладываются в качество, приглашают известных актёров и именитых режиссёров.

«Золотой глобус» уже давно находится на переднем крае в отборе лучших сериалов. Например, мы открыли миру сериал «Секретные материалы».

Именно после того, как мы его наградили — он стал культовым.

Номинантов и победителей у вас определяют путем тайного голосования?

Да. И нам категорически запрещено друг на друга влиять. Если я подскажу кому-нибудь из коллег по ассоциации, что голосовать нужно за тот или иной фильм, то меня сразу же выгонят.

Иногда очень трудно определиться, кому именно отдать свой голос. После того, как уже повторно пересмотрю всех номинантов, то целый день трачу на то, чтобы только расставить голоса. Это огромная мука.

Члены ассоциации не получают оплату за то, что голосуют на «Золотом глобусе». Однако в ассоциации есть ряд оплачиваемых должностей, на которых нужно выполнять работу, необходимую для деятельности HFPA.

Есть ли обязательный список фестивалей и кинособытий, которые должен посетить каждый член ассоциации?

Обязательного списка нет. Но члены нашей ассоциации часто ездят на кинофестивали в Торонто, Каннах, Венеции, а также Санденс. Каждый член ассоциации имеет право посетить в течение года два фестиваля, которые аккредитованы HFPA.

Вы говорите, что ваша ассоциация очень открыта и демократична. Почему при таких правилах у вас голосует всего 90 человек?

По правилам, мы можем принимать в ассоциацию не больше пяти человек в год. И то, не каждый год набирается такое количество новых членов. У нас голосует 90 человек, а, например, в Американской киноакадемии, которая раздает «Оскары» — 8 тыс. человек. Но зато каждый, кто состоит в нашей ассоциации — действительно смотрит несколько десятков фильмов, которые претендуют на каждую номинацию, и ответственно голосует. При этом я не могу сказать, что все 8 тыс. членов Американской Киноакадемии отсматривают буквально каждый фильм-номинант.