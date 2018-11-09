Главное о прививках от гриппа. Рассказывает терапевт Ирина Кричинская

Чем ближе зима, тем актуальнее тема вакцинации против гриппа. Одни делают прививки, другие считают их ненужными, но все единодушны в одном — болеть гриппом не хочется. Ирина Кричинская, ведущий терапевт клиники Into Sana, рассказала нашим читателям о гриппе, о вакцинации, о мерах предосторожности. А выводы делать уже вам.

Осень заканчивается и становится актуальным вопрос — когда ожидается вспышка гриппа?

Делать прогнозы относительно гриппа — очень неблагодарное дело. Ежегодно эти прогнозы публикуют, но не все они сбываются. Последняя эпидемия наблюдалась в 2015–2016 гг. Предпоследняя — в 2009 году. Это был штамм вируса H1N1, достаточно тяжелый грипп. Между этими годами и в прошлом году нам удалось избежать эпидемии гриппа, но каждый год мы ждем, готовимся. В период с декабря по май мы можем ожидать эпидемию гриппа ежегодно.

100 лет назад, в 1918–1919 гг., пандемия испанского гриппа унесла жизни около 2% населения Земли, по разным подсчетам, это 50–100 миллионов человек. Помня об этом, мы каждый год должны думать о гриппе и готовиться.

Но это же было 100 лет назад. А сейчас мы живем в новую эпоху — компьютеры, генная инженерия... Разве возможна сейчас смерть от гриппа?

Она абсолютно реальна. Люди болели, болеют и будут болеть инфекционными заболеваниями, в частности гриппом. Если взять такую страну, как Соединенные Штаты Америки, которая, например, в 2016-м году была объявлена страной, свободной от кори, то есть там нет новых случаев, так она ежегодно отчитывается о 50-100 тысячах смертей от гриппа. То есть даже в такой стране, где вакцинируются очень хорошо, люди все равно умирают.

Поэтому говорить о том, что сейчас мы достигли больших успехов в лечении этого заболевания, нельзя, очень часто люди обращаются поздно, когда уже ничего нельзя сделать с такими осложнениями, которые, к сожалению, приводят к смерти.

Как можно обезопасить себя вакцинами, если их создают на основе знаний о предыдущей версии гриппа?

Ежегодно проводится работа по созданию новой вакцины, для каждого сезона она отдельная, поскольку новые или давно известные штаммы вируса гриппа появляются и проявляют себя. Примерно полгода длится подготовка к новому сезону, когда Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, изучает этот вопрос и, соответственно, дает рекомендации по вакцине. В этом году ВОЗ и Евросоюз для нашего северного полушария утвердили вакцину, содержащую четыре штамма вируса гриппа: два — от вируса гриппа А и два — от вируса гриппа Б. Ведущие специалисты над этим работают, прогнозируют и, как правило, угадывают, какой это будет грипп и какую вакцину нужно сделать.

Прививки на 100% защищают нас от заболевания гриппом или только гарантируют, что мы не умрем от него?

Мы не можем утверждать, что точно не заболеем. Здесь следует отметить, что иногда вирус гриппа протекает в очень легкой форме, вообще ничем не отличаясь от других респираторных инфекций. И никто даже не понимает, что болеет гриппом. В то же время этот человек опасен для окружающих, и как проявит себя вирус у других людей — прогнозировать нельзя. Говорить о том, что мы не заболеем гриппом после вакцинации, нельзя: вакцина защищает только от осложнений и от смерти. Но если предотвращение эпидемии — это задача, скорее всего, национальной безопасности, то задача каждого — максимально защитить себя и свою семью от смертельных и от тяжелых проявлений этой болезни. Поэтому после вакцинации заболеть можно, но умереть — невозможно.

Есть ли смысл в вакцинации, если 80% населения от нее откажутся?

Да, возможна эпидемия, но индивидуальную защиту можно обеспечить только так. Плюс некоторые противоэпидемические меры, которые доступны каждому человеку. В основном они связаны с условной изоляцией, здоровым образом жизни.

Врачи всегда утверждают, что вакцинироваться надо всем. А кому действительно очень нужно сделать эту прививку?

Да, мы всегда так говорим и сами вакцинируемся, и все члены нашей семьи также. Все дети врачей всегда вакцинированы.

Кому точно необходимо — людям в возрасте 65+. Потому что 80% смертей от осложнений гриппа приходятся на возраст от 65 и старше. Также очень чувствительны к тяжелым формам этого заболевания маленькие дети до пяти лет и беременные женщины. Им надо делать прививки обязательно.

Еще выделю такие группы риска, как медицинские работники, учителя, преподаватели, любые участники организованных коллективов. Другие люди могут решить этот вопрос индивидуально. Но помните: если вы болеете, вы — опасны для окружающих. А вот как проявит себя вирус у них — никто не может прогнозировать. В нашу клинику приходят вакцинироваться и молодые здоровые люди, которые читают, в том числе и англоязычную литературу, они являются сторонниками вакцинации.

При обсуждении вакцинации всегда обращают внимание на побочные эффекты. Каких негативных последствий можно ожидать после вакцинации против гриппа? Как защитить себя от них?

Вакцина от гриппа переносится в целом хорошо. Она готовится на куриных эмбрионах, выделяется вирус, потом он измельчается, в процессе изготовления добавляются всевозможные стабилизаторы — это, в частности, определенный антибиотик и другие вещества. На выходе мы получаем инактивированную неживую вакцину. Поэтому заболеть от этой вакцины гриппом невозможно, потому что это неполноценный вирус. Но определенные проблемы бывают. В основном это нетяжкие осложнения: головная боль, повышение температуры в течение нескольких дней, болезненные ощущения в месте введения вакцины, покраснение этого места введения... Также мы должны помнить, что при введении любого препарата возможна аллергическая анафилактическая реакция. Преимущественно она проявляется в течение первых тридцати минут после вакцинации. Поэтому желательно, во-первых, чтобы вакцину вводили в стенах медицинского учреждения и чтобы какое-то время человек находился под наблюдением медицинского персонала. В нашей клинике, к счастью, пока таких случаев не было, но мы всегда о них помним и мы к ним готовы.

Если человек желает вакцинироваться, но заболел. Нужно окончательно долечиться перед прививкой?

Если посмотреть инструкцию к современным вакцинам против гриппа, там написано, что противопоказанием к вакцинации является плохое самочувствие. Поэтому первый вопрос, который мы задаем: «Как вы себя чувствуете?». Если человек отвечает, что плохо, мы советуем прийти через неделю. Если у человека есть повышение температуры более 37,5 — ему нельзя вакцинироваться. Но если есть насморк, покашливание, и это уже не первый день болезни, такое состояние не является противопоказанием у взрослых людей для вакцинации против гриппа.

А как прививку от гриппа совместить с другими запланированными прививками у детей? Можно ли их делать одновременно?

При проведении одновременной вакцинации несколькими вакцинами нас лимитируют четыре места для инъекций. Поэтому, например, взрослым одновременно можно вводить четыре вакцины при отсутствии противопоказаний. Но все такие моменты решают индивидуально с врачом.

Как подготовиться к вакцинации?

Надо просто прийти. Никакой специальной подготовки не требуется. В этом случае мы пользуемся наработанными протоколами западных стран. И ни в одном из этих протоколов для здорового человека без каких-либо иммунодефицитных состояний нет особенных условий для вакцинации. Задают три вопроса, измеряют температуру, уточняют информацию о наличии аллергии на белок куриного яйца — и все. Ни анализа крови, ни анализа мочи взрослому человеку сдавать не надо.

Если у человека нет возможности посетить частную клинику, где он может купить вакцину и сделать прививку?

Человек может купить вакцину в аптеке. Эту вакцину, при условии сохранения холодовой цепи, могут ввести в любой государственной клинике при наличии сертификата на эту вакцину. То есть надо принести вакцину, чек, сертификат. И эту вакцину введут в государственной клинике. Также существуют государственные закупки для групп риска — медицинским работникам, учителям. Есть люди, которые самостоятельно покупают эту вакцину и самостоятельно себе ее вводят. Но для безопасности лучше это делать в стенах медицинского учреждения.

Сколько стоит вакцинация против гриппа в вашей клинике?

Примерно 600 гривен с вакциной. Можно заранее записаться, можно просто прийти, мы никому не отказываем.

Согласно статистике, в 2017 году лишь 1% населения сделал прививку. Почему так мало?

Мне кажется, это связано с недостаточной информированностью населения. Мы ежедневно видим по телевидению очень навязчивую рекламу так называемых противовирусных средств, но у нас нет рекламы ни здорового образа жизни, ни вакцинации. Нет социальной рекламы, нет информирования населения. Если говорить о том, что прививаться дорого, то грипп — это потеря не менее семи дней жизни, это изоляция, это плохое самочувствие, это деньги на лекарства. Поэтому надо информировать население, надо соблюдать правила безопасности введения этих вакцин, их хранения, транспортировки, надо повышать осведомленность людей о вакцинации.

Что можете посоветовать нашим зрителям по поводу вакцинации и вообще для улучшения иммунитета осенью?

Ежедневно встречаясь с вирусами, мы должны понимать, что любые рекомендации не являются стопроцентной гарантией от болезни. Но, если соблюдать определенные правила, можно максимально улучшить свой иммунитет и обеспечить легкое течение заболевания. Это хороший сон — хотя бы 7-8 часов в сутки. Это правильное, соответствующее осеннему сезону питание с употреблением сезонных овощей и фруктов. Мы также должны помнить, что начинается тот сезон, когда не стоит часто посещать места большого скопления людей в закрытых помещениях — кинотеатрах, торгово-развлекательных центрах, особенно если в семье есть маленькие дети. Лучше осень и зиму провести на открытом воздухе или дома. И, безусловно, лучше вакцинироваться от гриппа, чем его лечить.