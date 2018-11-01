Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции в общей структуре смертности в мире, и Украина не является исключением. Практически две трети смертей в нашей стране обусловлены заболеванием сердечно-сосудистой системы — как среди мужчин, так и среди женщин. На что обратить внимание? Когда обратиться к врачу? Как избежать проблем с сердцем? — на все эти вопросы квалифицированно и понятно отвечает Инна Ковалёва, кардиолог клиники «Into-Sana».

Считается, что именно мужчины более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Действительно ли это так? Как обстоит ситуация в Украине?

Мужской пол — всемирно установленный фактор риска развития сердечно-сосудистой патологии. У женщин же проблемы с сердцем возникают тогда, когда наступает естественный процесс угасания функций организма, менопауза. До этого момента женские гормоны защищают женщин от разных неприятностей, связанных с сердечно-сосудистой системой. Мужчины подвергаются внешнему воздействию, поэтому склонны к этим заболеваниям практически с 30 лет.

Считается, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияет питание. Возможно, мужчины более подвержены из-за своей любви к неполезной жирной еде?

Если говорить о питании, то, скорее всего, имеется в виду пресловутый холестерин, содержащийся во вредных продуктах. Однако следует учитывать, что в принципе холестерин — это не бесполезное вещество, и 80% его поступают не с пищей, а вырабатываются самим организмом.

Поэтому нельзя сказать, что диета способна защитить от заболеваний сердца. Однако диета действительно важна в функционировании сердечно-сосудистой системы, и на сегодняшний день ТОП-темой в диетических обсуждениях является DASH-диета. Она подразумевает достаточно частый приём в пищу цельнозерновых злаков, большую часть овощей, фруктов, ограничение мяса и существенное ограничение соли. Эта диета полезна как для мужчин, так и для женщин.

Какие в Украине самые распространённые болезни сердца?

Лидирующие позиции занимает артериальная гипертензия и её осложнение в виде атеросклероза как коронарных сосудов, то есть сосудов сердца, так и сосудов головного мозга, сосудов нижних конечностей. Фактически — атеросклероз и артериальная гипертензия. Они приводят к смерти наиболее часто непосредственно или через свои осложнения.

Как предотвратить эти болезни?

Не так уж и сложно. Борьба с лишним весом, правильное питание, регулярные физические нагрузки способны снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Непоправимый и очень тяжёлый вред наносит курение. Следует контролировать уровень холестерина, уровень артериального давления, уровень сахара в крови.

В частности, анализ крови на холестерин должен включать холестерин полезный и вредный. Важно соотношение этих полезных и вредных его субфракций. В клинике «Into-Sana», например, есть анализ, который называется липидограмма. И, помимо общего холестерина, определяются его субфракции, их соотношение, рассчитывается коэффициент этерогенности.

Если в семье, например, были определённые заболевания, как обезопасить от них ребёнка?

Для ребёнка ярким примером всегда являются его родители. Если в семье не курят, едят здоровую пищу и занимаются физической активностью, то о проблемах с сердцем можно на какое-то время забыть. И вообще, наследуется преимущественно не сама болезнь, а особенности обмена веществ.

Это то, о чём я говорила: если в семье прослеживается ранний атеросклероз, на это нужно обращать внимание. Унаследовать инфаркт миокарда — невозможно.

Хотя есть заболевания, которые являются поводом для обследования всех кровных родственников. Например, наследственным является гипертрофическая кардиомиопатия. Когда у одного члена семьи нашли такое заболевание, это является поводом для обследования его родных братьев, детей, кровных родственников.

С какого возраста нужно сдавать анализы и проходить все базовые обследования?

Общепринятая рекомендация: раз в год делать кардиограмму, сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи. Но если мы говорим о проблемах сердечно-сосудистой системы, здесь всегда нужен индивидуальный подход, потому что риски — с учетом наследственных заболеваний — разные.

Если в семье есть случаи ранней смерти от сердечно-сосудистых проблем — я имею в виду возраст до 55 для мужчин и до 65 лет у женщин — то внимание нужно уделять практически с 30 лет. Это кардиограмма, это липидограмма, измерение артериального давления, талии, как ни странно.

Кстати, талию можно померить самому. Для женщин опасный объем — 88 см, для мужчин — 102.

Если не сдавать анализы и не проходить обследования, как понять, что уже появились проблемы с сердцем?

Чаще всего проблемы сердца развиваются постепенно. Например, артериальная гипертензия не имеет никаких специфических симптомов. И то, что люди часто связывают головную боль с повышенным артериальным давлением, это миф. Чаще артериальное давление как раз повышается в ответ на головную боль, а не головная боль является симптомом повышенного артериального давления. Поэтому артериальное давление всё-таки придётся измерять. Боль в грудной клетке и ощущение перебоев в работе сердца — это «красные флаги», когда настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.

Можно ли сердце как-то тренировать?

Сердце любит длинные монотонные аэробные нагрузки, их ещё называют кардионагрузками, потому что в этот момент происходит прирост частоты сердечных сокращений, но не запредельный. Признаком перехода на анаэробный гликолиз является появление одышки. Тренироваться нужно до того момента, как появляется одышка, и следить за своим пульсом во время тренировки.

Пробежки так же полезны, как и пешая ходьба, как и катание на коньках, плавание. При этом пешие прогулки даже предпочтительнее, потому что нет такого прироста частоты сердечных сокращений. В день человек должен проходить до 10 тысяч шагов. Но передвижения по офису и от дивана к холодильнику физической нагрузкой не считаются и в расчёт эти шаги не принимаются. Это называется «суета».

Является ли бытовой стресс причиной развития болезней сердечно-сосудистой системы?

Стресс в целом — да. Мы знаем, что большинство болезней у нас возникает на фоне стресса. В ответ на любой раздражитель — физический или эмоциональный — сердце реагирует универсально: увеличением частоты сердечных сокращений и повышением артериального давления. Но в покое всё должно приходить в норму. Если человек живёт в условиях хронического стресса, то сегодня чуть-чуть давление повысилось, к норме не вернулось, завтра чуть-чуть — сосуды привыкают к этому высокому давлению и не чувствуют никакой разницы. Это опасно.

Сейчас бытует мнение, что нужно пить очень много воды. Но, кажется, людям, у которых есть определённые проблемы с сердцем, воды нужно пить меньше. Правда ли это?

Да. Если у человека есть признаки сердечной недостаточности, значит, его сердце не способно перекачивать тот объем крови, который есть. И чтобы не создавать дополнительной нагрузки, таким людям рекомендуется пить до литра воды — вместе с супом, чаями, компотами и просто водой. Здоровый человек может выпивать не меньше 2 литров.

Какие препараты должны быть в домашней аптечке на всякий кардиологический случай?

В нашей стране очень популярен валидол, хотя, по сути, это просто ментол и сахар. Валидол не имеет никакого отношения к боли в грудной клетке, к боли в сердце — тем более. Дифференциально-диагностическим признаком того, что болит сердце, является факт того, что боль в груди проходит после приёма нитроглицерина. Но здесь тоже есть нюанс: нитроглицерин очень резко снижает давление и рекомендовать его всем подряд не совсем правильно. Всё-таки с болью в грудной клетке должен разбираться врач.

Также чисто психологически могут воздействовать разные микстуры типа боярышника, пустырника, но нужно помнить, что никакой доказательной базы у этих препаратов нет.

Как понять, что у человека на улице случился сердечный приступ?

Признаком этого можно считать так называемый «симптом кулака», когда у человека болит в груди настолько, что он прижимает кулак к грудине. Надо поискать нитроглицерин. Если есть аспирин, дать разжевать аспирин. И без врача тут никак. Нельзя спасти от инфаркта просто в метро.

Можете вкратце прокомментировать частые рекомендации «народной медицины» для сердечно-сосудистых заболеваний?

На ранних этапах становления кардиологической науки проводились прямые исследования назначения пациентам витаминов и препаратов кардиологического профиля. Витамины никак не доказали свою эффективность, к сожалению. Поэтому нельзя утверждать: ешьте курагу — и сердце будет здоровым... Питание в целом должно быть сбалансировано. Также неправильно запрещать пить людям кофе. Ещё в начале ХХ века велись бурные дискуссии на тему, что пить — чай или кофе. Акцентировали на содержании кофеина, но сейчас установлено: ни чай, ни кофе практически не вредят и не создают пользы. Кофе способен повысить артериальное давление, если есть его снижение, но никак не влияет на нормальные показатели артериального давления. Аналогично и чай.

И ромашка, безусловно, никак не поможет. Вместе с назначениями врача, вместе с препаратами от артериальной гипертензии, вместе с препаратами от повышенного холестерина можно пить ромашку, но не вместо.