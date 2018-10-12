Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Стрессы, тревоги и бессонница — вот что сопровождает насыщенную жизнь современного человека. Как распрощаться с такими спутниками? Чем их отпугнуть? Как достичь гармонии с собой и сном? На все эти вопросы дает профессиональный ответ врач-невролог высшей категории клиники «Into-Sana» Наталья Павук.

Сколько же человеку надо спать, чтобы он был здоров и энергичен?

Сон — это наша физиологическая потребность, и продолжительность сна зависит от возраста. Младенцы спят 17-18 часов. Дети старшего возраста спят 10-12 часов. И это должны быть 10-12 часов непрерывного сна. Подростки спят меньше — до 10 часов. Люди примерно нашего возраста нуждаются уже в 7-8 часах сна, иногда до 9-ти, а у пожилых людей потребность еще меньше.

Правда, что лучше спать 6 часов, чем восемь? Якобы продолжительность сна должна быть кратна трем.

Эту теорию уже пересмотрели. Теперь считают, что спать надо столько времени, сколько предусмотрено возрастными нормами. Хорошо, если меньшее количество сна не мешает нашему повседневному функционированию. Дневной сон уже не рекомендуется.

Во сколько лучше засыпать и просыпаться?

Лучше ложиться раньше, в первой половине ночи, оптимально — до 23.00, это связано с выработкой гормона сна — мелатонина. А просыпаться, соответственно, лучше в пять или в шесть утра. Тогда человек будет бодрее.

Ребенка можно укладывать спать раньше, ввиду его потребностей. Есть дети, которые засыпают и в восемь вечера.

Нормальным ли является системная бессонница? То есть в какой-то период времени человек не может спать, а потом сон уже сам восстанавливается.

Нормальной является эпизодическая бессонница, ситуационная, когда мы поменяли часовой пояс или у нас была стрессовая ситуация, или важная встреча, и мы волнуемся и переживаем. Если бессонница является системной — это признак заболевания или соматического характера, или эндокринной системы. И часто причиной бессонницы является тревожное или депрессивное нарушение.

Как понять, что нужно обратиться к врачу-неврологу?

Вообще есть несколько видов нарушений. Это затрудненное засыпание, частые пробуждения в ночное время и сокращение потребности во сне, когда человек просыпается раньше, еще до будильника. Если такие нарушения возникают в течение одной или двух недель, следует обратиться за помощью, потому что за этим может стоять что-то другое.

Существуют ли какие-то методики для здорового сна?

К методикам, обеспечивающим здоровый сон, относится сама гигиена сна. То есть перед сном рекомендуются пешие прогулки на свежем воздухе, теплый душ или ванна, есть люди, которые любят ароматерапию. Рекомендуется послушать релакс-музыку — или классику, или джаз, желательно негромкую. Можно почитать легкую книгу, которая не заставит мозг активно работать. Также не стоит ложиться спать голодным, но и не переедайте.

Ужинать лучше за три часа до сна. Можно выпить успокоительный мятный чай.

Температура в помещении рекомендуется от 20 до 24 градусов. Хотя есть и люди, которым комфортно спать при 18-19 градусах.

Еще, наверное, можно практиковать дыхательные упражнения из йоги...

Безусловно, дыхательные практики обязательны. Дыхание помогает успокоить организм. Иногда хватает 3-5 минут дыхательных упражнений, чтобы уснуть. И вообще перед сном мы должны замедлить ритм своей жизни, делать все гораздо медленнее.

А что скажете, например, о просмотре фильма перед сном?

Очень важный вопрос. Первое, что мы должны сделать перед сном, — выключить телевизор, выйти из всех соцсетей, прекратить пользоваться нашими гаджетами, телефонами. Их синее или голубое излучение активирует наш мозг.

Полезен ли в таком случае детский сон со светом? Бесспорно, когда свет горит не в спальне, а, например, в холле.

Это проблема для сна, потому что свет — это процесс, который нас активизирует. Мы видим свет — значит, надо вставать, идти работать, гулять, чем-то заниматься. Поэтому рекомендуется спать в темной комнате.

Какие существуют фазы сна?

Известны четыре фазы сна. Фазы, которые представляют для нас наибольший интерес и важность. Это фаза короткого сна, или ремфаза, в этой фазе мы видим сновидения, можем двигаться. Как понять, что человек находится в фазе короткого сна? Наблюдаются активные движения глазными яблоками. Четвертая фаза — это фаза глубокого сна, где мы не видим сновидений, где только сон, а тело наше не двигается. Если во время активной фазы сна срабатывает будильник, человек просыпается бодрым.

В основном бессонница связана с тревожностью, которая и не дает уснуть. Какие симптомы системной тревожности?

Крайним проявлением системной тревожности является паническая атака, когда у человека возникает сердцебиение, тревога, страх смерти, страх оказаться в неизвестном месте с неизвестными людьми. Для человека это действительно страшно, она теряется, не знает, что делать. Это очень частая причина обращений к врачам и к оформлению нетрудоспособности.

Что в таких случаях следует предпринять, чтобы избавиться от этого состояния? Есть какая-то волшебная таблетка?

Если наблюдается тревожность, мы можем самостоятельно ее регулировать. Прежде всего, расслабиться и, опять же, глубоко дышать. Глубокое дыхание дает сигнал, чтобы в нашем организме вырабатывалось меньше адреналина. Когда возникает эта тревога, мы можем представить «кнопку» — включить/выключить — и дать себе указание, послать сигнал к своим надпочечникам, чтобы они прекратили выделять адреналин. Также люди должны понять, что это состояние не является угрожающим для жизни, оно кратковременное, проходит, это эпизодически — и перевести все свои мысли негативные в положительное русло. Я — здоровый человек, у меня это все пройдет. Если у человека сохраняются страхи, непременно следует пройти профилактический осмотр, если это жалобы на работу сердца — одышка, сердцебиение — обратиться к терапевту или кардиологу. Если есть ощущение тремора в теле, комка в горле, следует также обратиться к терапевту или эндокринологу, или неврологу.

Помогает ли при таких состояниях алкоголь?

Алкоголь помогает нам расслабиться. Он не лечит ни нарушения сна, ни тревогу. Это временная реакция — организм расслабляется. Если злоупотреблять алкоголем или просто длительное время его принимать, мы можем расслабиться, убрать тревогу, но потом может произойти ухудшение состояния. Поэтому не стоит лечить эти состояния алкоголем.

Лет десять назад был популярен такой диагноз, как вегето-сосудистая дистония. А теперь утверждают, что такой болезни нет. А что же есть?

Такой болезни действительно нет. Под диагнозом «вегето-сосудистая дистония» чаще маскируются нарушения эндокринной системы, нарушения, связанные с депрессивными, тревожными состояниями, соматоформные, соматизированные расстройства.

Со всем этим надо идти к терапевту. А он уже назначит обследования, выявит причину, направит к соответствующим специалистам. И эти состояния можно будет корректировать.

Антидепрессантами? Можно самому себе назначить эти препараты?

Самолечением заниматься однозначно не стоит. Выписать антидепрессанты должен врач, который разбирается в этом, может правильно подобрать антидепрессанты, в частности правильную дозу и длительность приема.

Как обезопасить себя от плохого сна и системной тревожности?

Наладить распорядок дня. День, если это рабочий, мы планируем: утром просыпаемся, выполняем все процедуры, физические упражнения, идем на работу. Разграничиваем рабочие вопросы и семейные дела. Далее рекомендую активный досуг, планирование на следующий день, встречи с друзьями, общение. Важно выбирать положительное окружение, которое будет тянуть нас вверх. И все это поможет.