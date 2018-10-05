Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Сексуальное насилие и наркотики — это то, чего боятся все родители подростков, отправляя ребенка в школу. Нынешние дети более самостоятельные, они рано взрослеют, но и иногда попадают в неприятные ситуации. Как обезопасить своего сына или дочь от таких проблем? Как поговорить с ребенком о сексе и наркотиках? Обо всем этом рассказала Наталия Силина, руководитель направления акушерства и гинекологии клиники «Into-Sana» в интервью «Фраза».

С какого возраста начинать разговаривать с детьми о половом воспитании? О разнице между мальчиком и девочкой, о том, как появляются дети...

В нашей стране половое воспитание почему-то ассоциируется с разговорами о презервативах, о сексе, хотя это, в первую очередь, знание своей анатомии. Американские учёные провели большое исследование и показали, что те дети, а впоследствии и взрослые, которые не знают анатомических названий своих органов, не знают, как устроен организм, не могут нормально описать свои жалобы, когда обращаются к доктору. А неправильная локализация боли, неправильная жалоба мешает доктору быстро поставить диагноз, затягивает этот процесс и, соответственно, лечение.

Половое воспитание — это воспитание психически и физически здоровой личности. С рождения семья должна называть наружные половые органы анатомическими названиями, а не «конфетками», «печенюшками» и подобными словами. Постепенно формировать у ребёнка понятие интимной зоны, понимание приватности интимной зоны. Цель полового воспитания — снижение рисков сексуального насилия. Если родители рассказывают ребёнку с самого рождения, что такие процессы, как мочеиспускание, акт дефекации, — вполне естественные, то ребёнок не воспринимает это как что-то табуированное. И если кто-то проявит к ребёнку не совсем здоровую активность, то у ребёнка не будет стыда. Все мы прекрасно знаем, что насильники используют понятие секретности: «у нас будет наш общий взрослый секретик, который мы не расскажем родителям». Если ребенок к половым органам относится как к руке, ноге и остальным органам, тогда он расскажет дома, что кто-то проявлял интерес и доставлял какой-то дискомфорт интимной зоне. Как, к примеру, дети рассказывают «сегодня Миша меня ударил, толкнул, ущипнул». То есть чем меньше мы табуируем, тем больше снижаем риски агрессивного поведения по поводу ребёнка и то, что он окажется жертвой сексуального насилия.

С какого возраста нужно объяснять детям о сексуальном насилии?

Мы не должны разделять насилие и сексуальное насилие, иначе мы подтверждаем, что есть какое-то особое насилие. Допустим, ребёнок не хочет надевать эту одежду, мама говорит «надевай!», это тоже форма насилия. И ребёнок должен быть готов к тому, что он умеет всегда сказать «нет», и это начинается именно с мамы, которая предлагает: «давай наденем вот это», «что ты хочешь кушать?» и т.д. С самого детства мы учим ребёнка говорить «нет», причём мы учим говорить «нет», отодвигая ручку, чтобы у ребёнка был чётко выработан вот этот жест. Когда приучаем к термину приватности и интимности, ребёнок уже понимает, что здесь идёт нарушение его границ и говорит «нет».

В какой момент и в каком возрасте ребёнку уже подробно нужно объяснять, откуда появляются дети?

Если ребёнок до шести лет не спросил, откуда и как я появился, то родители в шесть лет должны сказать, что появился ты в результате встречи маминой и папиной клеточки. Можно нарисовать женскую яйцеклетку и мужской сперматозоид. Понятно, что в шесть лет неуместно рассказывать о вводе пениса в женскую вагину.

Посоветуйте какую-то литературу для родителей, которые хотят поговорить со своими детьми.

Есть прекрасная книжка, я использую вот уже 16 лет. Называется «Взрослые ответы на детские вопросы про секс». Вполне нормальный перевод, совершенно простые картинки. Я рекомендую, чтобы сначала мама или папа сами ее прочитали, потому что она рассчитана от трёх лет и практически до двенадцати. То есть её можно читать постепенно. Вечернее прочтение такой книги и объединяет родителей, и дети получают полезную хорошую информацию.

А в современных школах есть половое воспитание?

Прекрасный пример школьного полового воспитания — это Канада, Финляндия. У канадцев в начальных классах проводят образовательные собрания для детей и их родителей. Если возраст уже постарше, обязательно мальчики отдельно, девочки отдельно.

К сожалению, в большинстве наших школ учителя пока стесняются, хотя достаточно много прогрессивных педагогов, и у меня уже большой опыт, меня приглашают в школы для того, чтобы поговорить о здоровье и о процессе взросления с детьми разных возрастов.

И еще. Согласно статистике, практически каждый второй младший школьник уже сталкивался с порнографией. Поэтому мы можем закрывать глаза и думать, что наши дети маленькие, что они этой тематикой не интересуются, но международные исследования подтверждают, что дети на переменах смотрят на телефонах видео для взрослых. Мы не имеем право это игнорировать.

Мы должны просто понимать и объяснять детям, что это своего рода криминальное поведение. Что в данных фильмах нет ничего общего с реальной жизнью. Вред порнографии большой не только для девочек, но и для мальчиков, потому что просмотр подобных фильмов помогает сформироваться куче комплексов по отношению к своему телу, и в последующем может вызывать достаточно серьезные сексуальные расстройства.

Раз уж мы заговорили о школе, криминале и комплексах, давайте еще затронем тему наркотиков, в частности марихуаны. Не секрет, что подростки пробуют марихуану обычно в школе. Как она влияет на организм человека? Что важно знать родителям школьника?

Марихуана обладает психическим и физическим воздействием. Официально в Украине марихуана запрещена, но, тем не менее, все прекрасно знают и понимают, что школьники старшего школьного возраста, студенты в университетах либо пробовали, либо даже используют её на регулярной основе. С другой стороны, во многих странах есть такое понятие, как медицинское использование марихуаны. Да, действительно, она имеет определенный положительный эффект и помогает улучшить качество жизни людям с онкологическими заболеваниями, людям с рассеянным склерозом. Есть научные работы, которые показывают улучшение когнитивных функций (памяти) у больных с болезнью Альцгеймера при применении марихуанны.

Любимый подростками эффект — чувство лёгкости, расслабления, смех. Но молодежь должна знать, что у людей, склонных к паническим атакам, которые находятся в достаточно невротическом состоянии, курение марихуаны может усилить этот эффект, усилить состояние панической атаки вплоть до возникновения разных параноидальных ощущений.

Доказано, что до окончания формирования головного мозга, всех интеллектуальных его способностей, курение марихуаны негативно влияет на интеллект.

Но есть исследования, что люди, которые семь лет активно курили марихуану, при этом не употребляя алкоголь, показали на тестах те же результаты, как и те, кто никогда ее не пробовал.

Да. Зависимости марихуана не вызывает. Поэтому не стоит обманывать детей, что можно стать наркоманом, если курить марихуану. Сейчас есть много научных источников, а дети обычно уже знают английский на нужном уровне. И если мама говорит о зависимости, а школьник читает, что зависимости не бывает, то результат будет плачевный — утрата доверия к матери. Доказано, что курение марихуаны негативно влияет на интеллект, если ее употреблять до 21 года.

А как влияет марихуана на репродуктивные функции? Можно ли делать акцент на этом, пытаясь воззвать к разуму подростка?

Марихуана как таковая не влияет на качество сперматозоидов и на качество яйцеклетки. Но есть достаточно много исследований о том, что регулярное курение марихуаны может вызывать снижение либидо, снижение сексуальной функции у мужчин. Однозначно во время беременности я не рекомендую своим беременным ни употребления алкоголя, ни каких-либо наркотических средств, той же самой марихуаны. Поэтому на этапе подготовки, конечно, лучше исключить курение марихуаны, но на самом деле для мужчины очень важно однозначно исключить пиво. Потому что пиво содержит женский гормон эстроген, который ухудшает качество спермы.

А пассивное курение марихуаны, по аналогии с табаком, как влияет на детей?

Всё зависит от того, насколько часто родители это делают, насколько проветриваемое помещение. Если плохо проветриваемое — это может приравниваться к активному курению и однозначно не будет полезно для головного мозга подрастающего ребёнка. Поэтому, если родители хотят и любят, наверное, лучше делать это не в присутствии ребёнка, потому что, когда ребёнок видит, что родитель курит или использует алкоголь, у него формируется с самого начала нормальное отношение к этому. То есть он понимает: если делают это родители, значит и мне можно.