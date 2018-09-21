Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Физические нагрузки, правильное питание, отказ от вредных привычек — залог здоровой жизни. Об этом все знают, но не все соблюдают эти простые правила. И после 35 лет в лексиконе пациента появляется слово «холестерин».

Чем страшен холестерин, каково его влияние на сосуды в частности и на качество жизни в целом, как его определить и как уберечься от атеросклероза — обо всем этом рассказала «Фраза» Оксана Жаданова, врач-терапевт и кардиолог первой категории клиники «Into Sana».



Что такое холестерин и надо ли от него избавляться?

Холестерин — это такое биохимическое соединение, спирт, содержащий липидную часть. Обычно холестерин необходим нашему организму, это полезное вещество. Он входит в состав наших клеточных мембран, нужен для синтеза витамина D, для синтеза гормонов. Он вообще необходим для нашей жизни. Но чрезмерное его количество вредно для организма, поскольку вызывает риск развития атеросклероза, провоцирует развитие инфарктов и инсультов, которые уже смертельно опасны для человека.

То есть существует два вида холестерина — полезный и вредный?

Да. Липопротеиды высокой плотности — это хороший холестерин, а низкой плотности — это плохой. В целом липопротеиды — это такие белковые частицы, которые переносят холестерин. Липопротеиды высокой плотности переносят холестерин из сосудистого русла от органов и систем к печени, чтобы затем печень его обрабатывала, нейтрализовала и для своих нужд применяла или выводила из организма. Липопротеиды низкой плотности — это также белковое соединение, тоже содержащее холестерин, но оно может изменяться под воздействием трансжиров, повышенного уровня глюкозы, перекисного окисления... И наши клетки организма — макрофаги — не понимают, что это за молекула, начинают ее сжирать, поглощать, как нечто чужеродное. Таким образом возникает атеросклеротическая бляшка. Она образуется в стенке сосудов и растет, пока мы не начинаем ее замечать.

Бытует мнение, что плохой холестерин — от жирной пищи. Это правда?

Повышение уровня холестерина происходит вследствие трех причин. Первая — это первичная гиперхолестеринемия, первичное повышение, когда есть генетическая предрасположенность у человека. Это заложено от рождения, и человек ничего не может сделать. Потребляет жирную пищу или нет — все равно наблюдается повышенный уровень холестерина и сопутствующие проблемы. Вторая — это вторичная гиперхолестеринемия, когда повышается уровень холестерина в результате каких-то внутренних причин, болезней, например, при алкоголизме, когда происходит нарушение функций печени, при нарушениях функций щитовидной железы, при сахарном диабете, при нефротическом синдроме, метаболическом синдроме. И третья причина — алиментарная. Это то, что мы едим. Даже если у человека генетически все нормально, даже если он не болеет какой-то болезнью, но постоянно объедается неправильными жирами, то у него также будет наблюдаться повышение уровня этого неправильного холестерина.

А неправильные жиры — это какие? Давайте поговорим о еде, потому что все мы едим, и каждый раз, когда что-то готовишь, надо знать — есть здесь холестерин или нет?

Я, наверное, все-таки неточно выразилась — «неправильные жиры». И те, и другие — правильные. Нет яда, яд — ничто, доза — все. То есть нам нужны все жиры. Но холестерин находится только в животных жирах, ни в одном растительном жире нет никакого холестерина.

То есть у веганов нет проблем с холестерином?

Чаще всего у них меньше этих проблем. Но не всегда. Ещё влияют другие факторы. Больше всего холестерина в животных жирах, особенно в красном мясе, свинине, баранине, также холестерин содержится в жирных молочных продуктах — сыре, масле. В белом мясе меньше. Рыба, особенно скумбрия, сельдь, рыбий жир, вообще относятся к хорошим жирам, это липопротеиды высокой плотности. Поэтому рекомендую всегда заменять мясо рыбой, это значительно полезнее для нашего здоровья. Также хорошие жиры содержатся в орехах, в льняном масле, в авокадо.

Растительные жиры — это хорошо, животные жиры надо стараться уменьшать, по крайней мере, мясо есть не каждый день.

Сколько вообще нужно есть мяса человеку, который склонен к повышению холестерина?

Людям с повышенным уровнем холестерина, для которых существует высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется ограничить и контролировать уровень липопротеидов низкой плотности.

Можно ли есть колбасы, например?

Колбасы, сосиски, сардельки нельзя есть, но по другим причинам — там очень много соли и очень много трансжиров, которые влияют на эти липопротеиды низкой плотности и ускоряют развитие атеросклероза. Лучше есть белое мясо — курица, индейка, кролик. Постное мясо можно есть.

Но в целом рекомендуют есть мясо два-три раза в неделю.

Как определить уровень холестерина в организме?

Есть такой анализ — липидограмма. Липидограмма определяет такие показатели, как общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, низкой плотности, очень низкой плотности, триглицериды и индекс атерогенности. Желательно, чтобы общий холестерин был не выше 5 миллимоль на литр. Липопротеиды низкой плотности, эти плохие жиры — меньше трех. Но надо ещё учитывать, есть ли у человека гипертония, сахарный диабет, были ли уже инфаркты, инсульты, ещё какие-то проблемы с сердцем. Тогда целевые значения липопротеидов низкой плотности уменьшаются. У людей с очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний липопротеиды низкой плотности должны быть меньше 1,8.

Поэтому важно раз в год после 35 лет контролировать липидограмму, особенно, если есть склонность у родителей, у дедушки-бабушки были инфаркты, инсульты в молодом возрасте.

После 35 лет?! Почему после 35-ти холестерин начинает подниматься, в чем проблема?

Развитие атеросклероза может начинаться еще в подростковом возрасте. Но риск развития инфарктов, инсультов возникает, когда человек становится старше. Наша основная цель — предотвратить инфаркты и инсульты. А именно после 35 лет увеличивается риск появления этих состояний. Но людям, у которых подозревается семейная гиперхолестеринемия, надо сдавать липидограмму раньше. Все очень индивидуально, и только врач может определить частоту контроля уровня липопротеидов низкой плотности.

К сожалению, мы не ощущаем изменений в уровне нашего холестерина. Нет четких угрожающих симптомов, указывающих на то, что надо немедленно обращаться к врачу и сдавать липидограмму. Но есть «тревожные звоночки»: ксантома, ксантелазма. Это такие маленькие желтые образования, например, над глазами бывает такое, над сухожилиями кисти они образуются, может быть на роговице такая липидная дуга. Но высокий холестерин также диагностируется и без этих признаков. Поэтому консультация врача необходима.

Расскажите подробнее об атеросклерозе.

Чтобы развился атеросклероз, должно произойти повреждение внутренней стеночки сосудов. К этой поврежденной стенке начинают проникать липиды и образуется бляшка. Бляшка растет, растет, перекрывает просвет сосуда — и ухудшается приток крови к какому-то органу. В основном страдают сосуды сердца, тогда сердцу не хватает кислорода. А это ишемическая болезнь, стенокардия, инфаркт, сердечная недостаточность. Если это происходит в сосудах головного мозга, то наблюдается нарушение памяти, концентрации, шум в ушах, головокружение, инсульты... Атеросклероз может быть в сосудах нижних конечностей, тогда на поздних стадиях характерен такой симптом: человек идет, идет, потом не может идти — у него заболели ноги, он останавливается, восстанавливается кровоток и он идет дальше. Но для развития атеросклероза имеет значение не только холестерин, но и повреждения внутреннего слоя сосудов глюкозой, курением, трансжирами.

Как связан сахарный диабет с повышением холестерина?

Напрямую связан, поскольку именно глюкоза вызывает микроповреждения внутренней стеночки сосудов — и туда лучше проникает холестерин. Для людей с сахарным диабетом и давление должно быть ниже, и уровни холестерина должны быть ниже, и уровни липопротеидов низкой плотности.

Потому что вместе — это бомба замедленного действия.

Мы говорили о продуктах, которые приводят к повышению холестерина. А что нужно есть, чтобы нейтрализовать или уменьшить плохое влияние холестерина?

Полезные продукты, содержащие клетчатку, лецитин, метионин. Это аминокислоты, они есть в белках, могут быть в яйце. Хотя раньше говорили, что яйца, наоборот, нельзя, но сейчас пересматривается эта информация. И яйца уже рекомендуют употреблять. Правда, лучше перепелиные.

А льняное масло? Его полезные свойства преувеличены или оно действительно очень полезно?

Льняное масло действительно полезно как источник полиненасыщенных жирных кислот, в частности для желчевыводящих путей. Но у этого масла есть и свои противопоказания. Например, если у пациента желчекаменная болезнь или проблемы с желудком, то его употреблять не рекомендуется.

Также надо учитывать, что масло — это жир, а избыточный вес является фактором риска атеросклероза, поэтому не забываем и о подсчете калорий.

Есть ли какие немедикаментозные препараты, БАДы для самолечения, помогающие снизить холестерин? Или все же нельзя ничего себе прописывать без врача?

БАДы — это не лекарства. БАДы — биологически активные добавки к пище. Мы их принимаем тогда, когда нашей пище чего-то не хватает. Если мы, например, не употребляем мяса, то нам надо где-то брать источник витамина В12. Если у нас чего-то нет, например, мы не едим морскую рыбу вообще, в нашей стране нет культуры поедания такой рыбы, то полезно употреблять рыбий жир, омега-3. Но ни в коем случае это не лекарство. Это добавка, вещество, которое делает наше питание полноценным. Если вы употребляете достаточно рыбы, можете не принимать БАДы.

Как вообще лечится повышение холестерина?

В зависимости от того, какой уровень холестерина, сколько лет, какой фактор риска инфарктов, инсультов. Обычно, когда есть повышение уровня холестерина, прежде всего контролируют давление и рекомендуют сделать допплерографию сосудов шеи. Сосуды шеи близко находятся и их легко можно исследовать, и легко можно увидеть, есть ли изменение жесткости этого сосуда, есть ли начальные проявления атеросклероза. И если там есть бляшки — они обычно чаще всего там образуются, — их тоже будет видно. И в зависимости от того, есть ли повышенное давление, есть ли бляшки в сосудах шеи, какой уровень холестерина, назначается лечение. Если есть бляшки, если высокий уровень развития сердечно-сосудистых событий, то тогда обязательно назначают статины. Статины — это сейчас основная группа лекарств, снижающих холестерин. И, безусловно, диета.

Эти лекарства надо принимать всю жизнь или хватит одного-двух курсов?

Да, в основном их принимают всю жизнь, особенно после инфарктов, инсультов. Это прямое показание к применению статинов постоянно.

Если у человека нет такой наследственности или больших проблем со здоровьем, как уберечься на будущее?

Я, наверное, скажу банальные вещи, но это спорт, достаточная физическая активность, здоровое питание. Увеличить долю растительной пищи, увеличить долю белков, уменьшить легкоусвояемые углеводы, то есть хлеб из белой муки, булочки, торты, кондитерские изделия, майонезы, колбасы, сосиски, трансжиры. А также не курить, ведь курение очень негативно влияет на внутренние стенки сосудов.

Кстати, алкоголь не запрещен при повышении уровня холестерина. Наоборот, считается, что красное сухое вино — хороший антиоксидант, его можно выпивать бокал в день, это не проблема. По рекомендациям общества кардиологов, даже разрешается три раза в неделю по 20 граммов алкоголя в пересчете на чистый спирт. То есть не злоупотреблять. Если нет проблем с печенью, если человек здоров, можно алкоголь употреблять, но, конечно, умеренно.