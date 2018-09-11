Офтальмолог Наталия Панфилец: Глаукома, к сожалению, неизлечима

Глаукому считают недугом людей преклонного возраста, хотя она может быть даже у детей. При этом 90% пациентов не знают о том, что уже болеют. Можно ли диагностировать глаукому самостоятельно, кто находится в группе риска и как зелёные очки помогут отсрочить начало болезни — рассказывает Наталия Панфилец, врач-офтальмолог первой категории клиники Into-Sana.

Что такое глаукома и как понять, что эта болезнь уже есть?

Глаукома — это группа заболеваний, которые ведут к необратимой потере зрения, к слепоте, и характеризуются отмиранием нервных клеток волокон диска зрительного нерва, а также сетчатки из-за чаще всего повышенного внутриглазного давления, хотя глаукома может быть и нормотензивной, то есть с нормальным внутриглазным давлением, а также гипотензивной. Но самое важное то, что отмирают нервы диска зрительного нерва и отсутствует путь передачи нервных импульсов в кору головного мозга, поэтому человек медленно слепнет, даже не замечая этого. 90% пациентов с глаукомой даже не подозревают, что она у них есть.

Сам термин «глаукома» был известен ещё 400 лет до нашей эры во времена Гиппократа, он переводится как «зелёная вода». То есть глаз выглядит так, будто заполнен зелёной водой, из-за отёка роговицы и расширенного зрачка. Современные представления о глаукоме формируются с начала IX века нашей эры, и исследования этой группы заболеваний продолжаются поныне. Прогнозировано к 2020 году 70 миллионов жителей Земли заболеют глаукомой.

Можно ли диагностировать эту болезнь самостоятельно?

Глаукома развивается совершенно бессимптомно. Но могут быть «тревожные звоночки» — утреннее затуманивание зрения, частая смена очков, ощущение воды в глазу, быстрая утомляемость при зрительных нагрузках, рези в глазах. Такие самые минимальные симптомы уже должны настораживать, особенно если люди находятся в группе риска. Группа риска по глаукоме — если у людей есть аномалии рефракции, то есть или близорукость, или дальнозоркость высоких степеней. Также это касается людей, которые находятся на кортикостероидной терапии, людей после рефракционной хирургии, в частности после лазерной коррекции зрения, и пациентов с эндокринными заболеваниями. Например, для сахарного диабета характерна неоваскулярная глаукома. При заболеваниях щитовидки, например, при офтальмопатии Грейвса, также может быть глаукома. В офтальмологическом кабинете во время приёма при измерении внутриглазного давления, если разница между двумя глазами составляет пять миллиметров ртутного столба, это и пациента, и доктора должно подтолкнуть к мысли о более тщательном обследовании — не только с измерением внутриглазного давления, но и с гониоскопией, то есть обследованием угла передней камеры, оптической когерентной томографией (шар ганглионарных волокон диска зрительного нерва при глаукоме будет тоньше), тонографией, во время которой определяется отток и продукция внутриглазной жидкости. То есть необходим ряд дополнительных обследований. Также, если разница между утренним внутриглазным давлением и вечерним — пять миллиметров ртутного столба, это также должно насторожить как пациента, так и офтальмолога. Бывает также нормотензивная глаукома, не только когда внутриглазное давление повышено. Нормотензивной глаукомой чаще всего болеют люди, у которых артериальное давление 90/60. Есть такая группа риска, и этим людям следует обязательно обратить на это внимание и проконсультироваться с офтальмологом.

Также после 40 лет нужно проходить хотя бы раз в год профилактическое обследование у офтальмолога. Хотя чаще всего глаукома появляется после 60 лет.

Если те, кто сделал лазерную коррекцию зрения, состоят в группе риска, можно ли как-то обезопасить себя после такой процедуры?

Это всего лишь группа риска, и процент глаукомы после лазерных коррекций незначительный, но он есть, и мы должны об этом говорить и об этом думать.

Можно ли сделать диагностику глаукомы в обычных магазинах оптики?

Во многих оптиках есть транспальпебральный тонометр, поэтому можно для скрининга провести транспальпебральную тонометрию, и если разница между двумя глазами — больше пяти миллиметров ртутного столба, или если глазное давление — 24-27 миллиметров, обязательно следует обратиться к офтальмологу.

Бывает ли глаукома у детей, подростков, молодых людей?

Конечно, бывает. Глаукома может быть врождённой — это наследственная и внутриутробная. Наследственной глаукомой занимаются в медико-генетическом консультировании. А внутриутробная — это та, которая возникла при действии тератогенных факторов, в частности инфекции — корь, краснуха, токсоплазмоз. Также это интоксикации, например, алкогольная, влияет и курение. Врождённую глаукому может заподозрить на приёме врач, если диаметр роговицы новорождённого — более девяти миллиметров. Также родители могут сами заподозрить, когда ребёнок рождается с очень большими глазами, это так называемый буфтальм. Такого новорождённого лучше показать офтальмологу.

Врождённая глаукома может развиваться по трём типам. Собственно, это буфтальм или гидрофтальм. Второе — это с разными аномалиями развития, например, аниридия — когда отсутствует радужная оболочка. Также глаукома, которая возникает при нейрофиброматозах, или так называемых факоматозах — это полисистемные, полиорганные поражения. Такая глаукома может появляться до и после пяти лет. Существует также ювенильная глаукома, которая возникает после десяти и до тридцати лет. Она также может развиваться по трём типам. Первый тип — это как в преклонном возрасте, второй тип — с аномалиями развития переднего отрезка глазка, и третий тип — как при близорукости. Глаукома также может быть при различных синдромах. Например, есть такой синдром Франк-Каменецкого, для которого, кроме глаукомы, характерна ещё и гетерохромия, или двуцветность радужки, то есть один глаз будет, например, зелёным, а второй — голубым. Есть ещё синдром Стерджа Вебера-Краббе, для которого характерна пламенная гемангиома кожи лица — такое красное пятно в виде языков пламени — и тоже глаукома.

В случае наследственной глаукомы — как можно предупредить её развитие? Существует ли профилактика?

Единственная профилактика — это прийти на приём к офтальмологу, где определяется угол передней камеры, проводится гониоскопия, измеряется диаметр роговицы, проводится обследование глазного дна. Людям с наследственностью офтальмологи рекомендуют обязательно хотя бы раз в год измерять внутриглазное давление.

Длительная работа за компьютером влияет на развитие глаукомы?

Опосредствованно, если присутствует отягощенная наследственность, конечно, влияет. Поэтому нужен минимальный режим: час работаете, потом 15 минут перерыва. Этого режима зрительных нагрузок следует придерживаться обязательно, потому что глаукома — достаточно опасное заболевание, и можно ослепнуть в течение часов, например, если это острый приступ глаукомы. Если не оказана адекватная помощь в первые 24 часа, глаз теряет зрение до светоощущения и полной слепоты. Острый приступ глаукомы — это особенно опасное ургентное состояние в клинике глазных болезней, которое требует немедленной адекватной терапии. Оно проявляется болью в глазном яблоке, интенсивной, невыносимой, вплоть до потери сознания. Зрение снижается до светоощущения, боль иррадирует в соответствующую область головы, может иррадировать в сердце или эпигастральную область, то есть абдоминальный вариант. Эти боли, которые иррадируют в живот или сердце, сильнее тех, которые беспокоят в глазу. У пациента рвота, озноб, повышенная температура тела, артериальное давление, неконтролируемое мочеиспускание, замедление сердечного ритма, брадикардия, поэтому его госпитализируют соответственно в инфекционное отделение, инфарктное, кардиологическое, хирургическое, делают аппендэктомию, а значит теряется время для оказания офтальмологической медицинской помощи. Пусковыми факторами, тригерными факторами, которые могут спровоцировать острый приступ глаукомы, является сильное эмоциональное возбуждение, стрессовая ситуация, длительная работа в недостаточно освещённом помещении, например, с гаджетами, с наклоном головы вниз, а также чрезмерное употребление жидкости. Конечно, это если есть наследственная склонность. Поэтому очень важно придерживаться и гигиены зрения, и режима зрительных нагрузок, и особенно, если отягощённая наследственность, раз в год посещать офтальмолога.

Глаукома лечится?

Глаукома, к сожалению, неизлечима. Зрение, которое вы потеряли от повышенного внутриглазного давления, назад вернуть невозможно. Потому что это — атрофия нервных волокон. Но стабилизировать процесс можно. Глаукома имеет четыре стадии, каждая из которых длится пять-семь лет, требует оперативного и консервативного лечения. Когда назначают консервативное лечение, эти капли капаются пожизненно. Ошибка многих пациентов, когда они приходят на приём, меряют внутриглазное давление, а на каплях оно нормальное, поэтому дальше пациент сам себе решает отменить эти капли, и зрение снова ухудшается. Отменять ни в коем случае нельзя! Также врачи не забывают о нейропротекции, всегда назначают препараты — это и витамины, и биостимуляторы, и антиоксиданты, которые улучшают кровообращение диска зрительного нерва и в общем сам диск зрительного нерва, потому что страдает нервная ткань.

Как можно продлить себе жизнь с нормальным зрением и задержать развитие глаукомы в преклонном возрасте?

Во-первых, посещать офтальмолога, чтобы стабилизировать процесс. Если вы постоянно будете капать капли, контролировать внутриглазное давление, то с большой вероятностью стабилизируете процесс отмирания клеток на глазном дне. Кроме того, была защищена диссертация о том, что зелёные очки, зелёный светофильтр чуть снижает внутриглазное давление, за счёт чего — не известно, но то, что снижает, — доказано точно.

Поэтому можно носить профилактически очки с зелёным, серо-зелёным фильтром. А за компьютером использовать очки с антирефлексным покрытием. Антирефлексное покрытие имеет остаточный рефлекс — фиолетовый, жёлтый, зелёный. Для таких пациентов, конечно, желательно выбирать зелёный.