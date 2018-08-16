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Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Ежегодно в Украине фиксируют 130 тысяч новых онкобольных, так что многие не понаслышке знают термин «канцерофобия» и пытаются уберечься от болезни. Как предотвратить заболевание? На что обратить внимание? Ирина Кричинская, ведущий терапевт клиники Into-Sana, расскажет для «Фраза» о профилактике и ранней диагностике рака.

— Откуда появляется рак? Это наследственность или следствие стрессов, экологии?

— Рак возникает потому, что начинают бесконтрольно размножаться те клетки, которых в здоровом организме быть не должно. Это клетки с мутацией, когда по каким-то причинам обычная генетическая структура клетки была нарушена. Почему развивается злокачественное новообразование — существует множество причин. Среди медиков нет единого мнения, что рак бывает только по какой-то одной причине. В некоторых случаях и для некоторых людей имеют значение наследственные факторы. Но также среди так называемых онкогенов, канцерогенов на первом месте, безусловно, стоит курение. Это абсолютно доказанный факт, что приводит, например, к девяти случаям развития рака легких из десяти. То есть 90% больных с раком легких — это курильщики.

Также имеет значение и экологическая ситуация, и продукты, которые мы едим. То есть это — многофакторное заболевание, и нет такой другой причины, когда мы можем сказать: да, рак у вас развился, потому что вы делали что-то не так.

— Как делятся виды рака по половому признаку, по возрасту?

— Сейчас в Украине почти миллион человек больны раком. Онкология занимает третью позицию в списке причин смертности среди украинцев. Если посмотреть на статистические данные, то среди разных возрастных групп преобладают различные формы рака. Среди молодежи — это болезни кроветворных органов, у мужчин — это рак яичка, у женщин — рак шейки матки. Если это люди пожилого возраста, то у мужчин лидируют рак легких, рак желудка и колоректальный рак (рак толстого кишечника), а женщины чаще болеют раком молочной железы, хотя встречаются и злокачественные заболевания пищеварительных органов.

Кроме того, к сожалению, также существует детская статистика заболеваемости раком. Здесь болезни совсем другие. Это в основном болезни нервной системы и системы крови. Однако в этой статистике мы должны понимать, что рак — это преимущественно болезнь пожилых людей. И отдельные немногочисленные случаи заболевания раком в молодом возрасте — это скорее исключение, чем правило.

— С какого возраста нужно начинать обследование при наличии наследственности в семье?

— Наследственность доказана для определенных видов рака. На первом месте — рак молочной железы и рак яичников у женщин. У некоторых людей происходит мутация гена BRCA-1 и BRCA-2, и у 10 из 100 пациентов с раком молочной железы и раком яичников эта мутация. Поэтому если в семье есть случай рака молочной железы или рака яичников среди близких родственников, то всем лицам женского пола в этой семье необходимо провести генетический анализ на BRCA-1 и BRCA-2.

Также наследственные формы рака толстого кишечника — там тоже есть определенный перечень генетических исследований. Но большинство видов рака не требует генетического анализа — это тот рак, который развивается индивидуально.

— Что входит в список мер ранней диагностики? Какие профилактические анализы?

— В случае профилактических обследований медицина оперирует двумя понятиями. Первое — это онкоскрининг, или профилактическое скрининговое обследование. Второе — это ранняя диагностика рака. Если мы говорим о профилактическом скрининговом обследовании, то имеем в виду обследование здоровых людей, не имеющих никаких симптомов. Мы пытаемся найти тот рак, который можем пролечить на ранних стадиях, у которого еще нет никаких симптомов, но мы можем его активно выявлять. Для женщин, например, такое обследование — цитологическое исследование шейки матки у гинеколога, которое по меньшей мере раз в три года должна проходить каждая женщина, начиная с 21-летнего возраста. Что касается других обследований, они очень индивидуальны. Не существует универсального рецепта для всех. Надо найти своего врача, поговорить с ним, он подберет индивидуально составленную программу по скрининговому обследованию. Если пациент, например, курильщик со стажем, это может быть низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки — ежегодно для ранней диагностики рака легких. Это может быть также простат-специфический антиген как ранний маркер злокачественных образований предстательной железы. Но в целом нельзя говорить о таких обследованиях, после которых мы будем уверены, что рака нет вообще нигде. Есть обследование на определенные виды рака, и это называется онкоскрининг для каждого из видов злокачественных новообразований.

Если же говорить о ранней диагностике, имеется в виду выявление тех пациентов, у которых уже начальные симптомы. Должен быть врач, который обратит внимание на какие-то микроизменения в состоянии здоровья пациента. Возможно, что-то будет в анализе крови, врачу не понравится, например, ускорение СОЭ или анемия, или тромбоцитоз. Возможно, у пациента будут какие-то жалобы, которые пройдут после кратковременного лечения, и это натолкнет грамотного врача-терапевта или врача семейной медицины на то, что, возможно, нужны какие-то инвазивные процедуры, чтобы исключить или подтвердить злокачественные новообразования на ранней стадии.

— Какие симптомы можно увидеть в домашних условиях? Как понять, что надо идти к диагносту, потому что это может быть рак?

— Рак очень изменчив и имеет очень много симптомов, некоторые из них кажутся вполне нормальными. Пациент худеет на пять килограммов за год и не считает это чем-то тревожным, а следствием того, что он как-то неправильно питался, или не так часто, как это необходимо. Или у пациента развивается какая-то небольшая анемия, которую пациент не считает чем-то опасным. Также пациенты со злокачественными новообразованиями часто просто жалуются на повышенную утомляемость. Часто эти пациенты немного подкашливают. Это не какие-то такие симптомы, с которыми люди идут к врачу. Поэтому все, что беспокоит длительное время — несколько недель, несколько месяцев — должно быть высказано на осмотре у врача, и врач решает, что дальше. Также тревожным симптомом может быть длительное необъяснимое повышение температуры тела,. Но для каждой локализации рака симптомы очень специфичны. Поэтому все, что продолжается долго, требует обследования.

— Многим психологически трудно пойти и услышать этот диагноз, даже если человек сам начинает думать, что, видимо, у него рак. Если диагностировать это на ранних стадиях, какой прогноз для этих пациентов?

— В медицине придерживаются мнения, что рак, диагностированный на нулевой стадии (есть даже так называемая нулевая стадия) и на первой стадии, практически полностью излечим. Но что такое нулевая и первая стадия? Это тоненькая пленочка, не толще одного миллиметра, которую можно найти, продиагностировать только случайно или во время скринингового прицельного обследования. Очень редко это удается, и этот рак практически 100% излечим. Эти пациенты преимущественно выявляются случайно или если пациент пришел специально для скрининга.

В целом прогноз для онкологических заболеваний ежегодно улучшается. Ежегодно мы видим новые препараты и новые подходы к лечению этих пациентов, создаются специальные вакцины против рака, создается прицельная таргетная индивидуальная терапия, иммунологическая терапия, которая учит собственные Т-лимфоциты (клетки крови) распознавать раковые клетки как чужеродные. Поэтому прогнозы ежегодно улучшаются, но, бесспорно, чем раньше мы найдем онкологическое заболевание, тем лучше прогноз.

— Что эффективнее в диагностике рака молочной железы — УЗИ или маммография?

— Рак молочной железы очень распространён в Украине, мы долго находились под влиянием стереотипа, что каждая женщина должна регулярно обследовать молочные железы своими руками. Как показали эпидемиологические обследования, это совершенно неэффективно в выявлении рака и снижении смертности от рака молочной железы, поэтому эта практика постепенно уходит в прошлое. Каждая женщина должна знать, как выглядит ее молочная железа и какие ощущения возникают в молочных железах во время движений, изменения положения тела, то есть мы учим женщин следить за состоянием молочной железы. Ежегодно женщина должна посещать врача-гинеколога, который самостоятельно проводит клиническое обследование молочной железы. Женщины, достигшие 40-летнего возраста, должны ежегодно проводить маммографическое скрининговое обследование. Ультразвуковое обследование не относится к скрининговым исследованиям, плохо диагностирует рак и не должно рекомендоваться для диагностики рака молочной железы. Также существует такое обследование, как магнитно-резонансная томография — наверное, самое точное исследование молочной железы, рекомендуемое части пациентов.

— Существует ли какая общая профилактика рака?

— Профилактика рака начинается с детского возраста. Есть такие виды рака, у которых доказана инфекционная природа заболевания. Это, например, рак шейки матки. Поэтому сегодня всех девочек-подростков мы агитируем вакцинироваться от папилломавируса человека.

Преимущественно это двукратная вакцинация, которая защищает от онкогенных штаммов папилломавируса. Что касается инфекционных причин рака, также доказана роль вирусов гепатита В и С. Как известно, на сегодня уже есть вакцинация от вируса гепатита В, что защищает от гепатита и рака как следствия этого заболевания. Если мы говорим о раке желудка, то должны помнить, что в развитии такого злокачественного новообразования, как мальтома желудка, имеет значение бактерия-возбудитель Helicobacter pylori, то есть пациенты, у которых есть эта бактерия, должны получить противохеликобактерную терапию.

Когда мы говорим о профилактике рака, нельзя дать какой-то универсальный совет. Наверное, самый универсальный совет — не начинайте курить, а если курите, постарайтесь бросить прямо сейчас. Потому что не только рак легких, но и рак ещё около десяти локализаций тесно связан с влиянием табачного дыма, в котором насчитывается примерно две тысячи компонентов, у некоторых из них, наверное, еще даже нет химического названия, и мы не знаем точно, как они действуют.

Также, если мы говорим, например, о питании, не надо быть зацикленным на каком-то виде питания. Известно, например, что вегетарианцы чаще болеют раком желудка, чем люди, которые едят мясо, а люди, которые, наоборот, не едят овощей и фруктов, чаще болеют раком кишечника, колоректальным раком. Также доказана роль нитритов, которые содержатся в колбасах и колбасных изделиях, в развитии злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Но что бы вы ни ели и как бы ни проводили профилактику рака, важно также ежегодно проходить минимальное профилактическое обследование. Я сейчас говорю не об онкоскрининге, а только о каких-то общеклинических обследованиях — общем анализе крови, общем анализе мочи, возможно, ультразвуковом исследовании органов брюшной полости, рентгенографии грудной клетки. Это те простые вещи, которые позволяют быть уверенным, что все хорошо. С 50-летнего возраста рекомендуется также проведение скрининговой колоноскопии. То есть все, кто достиг 50 лет, должны внести в свой календарь дел на ближайшее время колоноскопию. По результатам колоноскопии пациентам советуют с той или иной частотой продолжать это обследование каждые три, пять или десять лет.

— Несколько лет назад Анджелина Джоли сделала генетический анализ, который показал, что у нее много шансов заболеть раком молочной железы, поэтому она сделала операцию и лишилась этого органа. Как вы к этому относитесь? Такая профилактика эффективна?

— Пациенты с генетической мутацией BRCA-1, как Анджелина Джоли, имеют шанс заболеть раком молочной железы 80-100%, то есть очень высокий.

Не каждая женщина готова поступить радикально, но, безусловно, заболеть раком, не имея молочных желез, в этом случае невозможно. Поэтому эта сильная женщина решила поступить именно так, мы не можем осуждать ее за это, это ее здоровье, и она уверена сегодня, что не заболеет. Но те женщины, у которых такая мутация, чаще всего выбирают путь частого профилактического обследования, чтобы убедиться, что все хорошо, и жить дальше с молочными железами. Но такой путь профилактики также существует.

— В интернете еще есть такая информация: если не хочешь заболеть раком молочной железы и яичников, надо принимать тамоксифен.

— Я надеюсь, что никто не пользуется этой информацией из интернета. Тамоксифен принадлежит к серьезным препаратам с антиэстрогенным действием. Надеюсь, что никто не гуглит для того, чтобы принимать потом этот препарат для профилактики. Его должен назначать врач и, безусловно, в определенных случаях этот препарат назначается.

— Еще говорят, что микроволновки могут провоцировать рак...

— Микроволновые печи являются источником электромагнитного излучения. У нас все, что связано со словом «излучение», ассоциируется почему-то с понятием «ионизирующая радиация». Электромагнитные волны на сегодня не являются доказанным канцерогеном. Ни микроволновые печи, ни мобильные телефоны не являются доказанным источником рака.

— Если пациенту уже диагностировали рак, как не запаниковать и куда обращаться за психологической помощью?

— Невозможно не паниковать. В медицине есть большое количество трагических диагнозов и это не только злокачественные новообразования. Но поскольку эти заболевания у всех на слуху, паникуют все. Часть пациентов находит поддержку у своего врача, у членов своей семьи. И в принципе этого достаточно, чтобы пациент шел дальше и был нацелен на борьбу. Часть этих пациентов не нуждается в психологической поддержке. Части помогает церковь. Но есть люди, которые, безусловно, нуждаются в психологической помощи. Хочу отметить, что, когда я училась в медицинском институте, ни на одной кафедре, в том числе и на кафедре психологии, на кафедре онкологии, нас не научили, как надо работать с такими пациентами. Нас не научили, как надо сказать диагноз правильно. Все это было наработано с опытом. И сегодня мы должны говорить о диагнозе взрослому психически уравновешенному человеку. Человек, безусловно, должен знать свой диагноз, чтобы дальше как-то изменить свою жизнь.

Поэтому это очень индивидуально, есть люди, которые нуждаются в психологической поддержке. На сегодня существуют клинические психологи, которые работают и в государственных, и частных медицинских учреждениях. Это те люди, которые умеют оказывать психологическую помощь таким пациентам.

Тэги: общество, здоровье, рак, онкология

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