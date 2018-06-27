Артемий Троицкий о ЧМ-2018, Сенцове и Бабченко, русском и украинском роке

Российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий — один из первых популяризаторов рок-н-ролла в СССР и электронной музыки на постсоветском пространстве.

В 1970-х — начале 1980-х он организовывал подпольные концерты советских рок-групп, среди которых были «Машина времени», «Аквариум» и «Кино», а также инициировал выступления за пределами СССР таких команд, как «Браво», «Телевизор» и «Звуки Му».

В нулевых Троицкий читал лекции по музыкальной журналистике в МГУ, однако в 2014 году, после 13 лет преподавания, ему пришлось уйти из университета. По словам Артемия, его оттуда «выжили». Сейчас он преподает в Таллинне, Хельсинки и Лондоне.

Помимо музыки Троицкий активно комментируют политические события в России и мире, критикуя политику Кремля и выступая против российской интервенции в Украину.

Пользуясь случаем, мы поговорили с Артемием сразу на несколько тем: о чемпионате мире по футболу и международном имидже России, о ситуации с Олегом Сенцовым и истории с Аркадием Бабченко, а также о старой и новой русской и украинской рок-музыке.

ФУТБОЛ И ПОЛИТИКА

— Как вы оцениваете российский мундиаль с точки зрения международных и внутрироссийских реалий?

— Российские власти самым хитрым и в то же время топорным образом воспользовались чемпионатом, чтобы замаскировать всякие непопулярные нововведения. А именно повышение пенсионного возраста и увеличение налога на добавленную стоимость. Все это было сделано аккурат в день открытия чемпионата. Совпадение не случайное. Власть понадеялась, что люди в дни соревнования легче это «схавают», но реакции населения оказались довольно негативные.

Что касается чемпионата в международном контексте, в общем-то все понятно: имеется указание от президента максимально ублажить иностранных гостей, чтобы создать привлекательный образ России. Огромные силы брошены на обеспечение безопасности. Я, конечно, буду рад, если во время турнира не будет никаких особых происшествий, но почему-то мне не кажется, что образ России от этого сильно не выиграет.

— Сейчас российские каналы показывают много сюжетов, в которых иностранцы хвалят Россию за гостеприимство. Могут ли мнения туристов повлиять на имидж РФ в мире?

— Не думаю, что это может иметь существенное влияние. Я неплохо знаю Россию и могу утверждать, что Москва — это не Барселона, тем более Краснодар — это не Лондон.

Мне кажется, у тех иностранцев, которые приехали в Россию, воспоминания останутся кисло-сладкие. С одной стороны, веселье и угар, связанные с чемпионатом, но это могло быть в любой другой стране. С другой стороны, если они, помимо футбола, хоть немного увидят обычные российские просторы, как там людям живется, думаю, впечатления у них будут несколько хуже.

Так что все зависит во многом от того, зачем люди приехали и как они будут проводить время. В любом случае вряд ли чемпионат даст какой-то могучий пропагандистский эффект.

— Если вспомнить сочинскую олимпиаду и то, что произошло после нее, возникают опасения, что после мундиаля у Кремля снова сорвет крышу на международной арене. Чего ожидать от Путина на этот раз?

— Россия может что-то такое сотворить на своих границах, и тут, на мой взгляд, явная и главная мишень — это Украина. Трудно представить, что Кремль станет как-то бузить в отношении стран НАТО или начнет учить уму-разуму Беларусь или Казахстан.

Если Путин и затеет новую агрессию, то, скорее всего, именно в Украине. Это, конечно, очень опасно, ужасно, и не хочется, чтобы последовало очередное обострение. Какова вероятность такого сценария, мне судить сложно, но думаю, что все же меньше пятидесяти процентов.

— Что думаете о ситуации с Олегом Сенцовым?

— Я так понимаю, что какая-то работа в этом смысле идет. То, что мировая общественность не молчит, — это позитивный фактор. Потому что на негодования оппозиционной российской общественности, мне кажется, Путину совершеннейшим образом наплевать.

Вот недавно Стивен Кинг высказался в поддержку Сенцова. Чем больше будет таких заявлений, в первую очередь от политических тяжеловесов Запада, тем больше вероятность, что ситуация разрешится. Но пока я не вижу признаков того, что Россия вдруг возьмет и отпустит Сенцова. Тем более что во время этого несчастного чемпионата вряд ли станут отвлекать внимание его освобождением.

Мой прогноз таков: Сенцова начнут насильно кормить, и это, наверное, сделает его инвалидом на всю жизнь. Думаю, умереть ему не дадут. Насильственные методы для этого, разумеется, существуют. Судя по всему, в колонию к Сенцову пришлют опытных специалистов по принудительному кормлению.

— Вы считаете, что мнения западных лидеров влияют на Путина?

— Думаю, если что-то на него и влияет, то это официальные позиции США, Германии, Франции и Британии. Кроме этого, не знаю, что на него может повлиять. Уж точно могу сказать, что к общественному мнению внутри родной страны он прислушивается в последнюю очередь.

— Аркадий Бабченко. Информационный шум вокруг этой истории уже утих, как вы прокомментируете ее сегодня?

— Я спокойно отношусь к этой ситуации. В тех обстоятельствах, в которых оказался Бабченко, он, на мой взгляд, поступил вполне по-человечески. И те представители всяких журналистских организаций, которые считают, что Бабченко как-то серьезно нарушил профессиональную этику и так далее, просто не представляют себя в его шкуре.

Если бы им бы сказали, что они заказаны и за это уже «уплочено», а смертельная опасность грозит не только им лично, но и их семьям, думаю, вряд ли бы они руководствовались профессиональной этикой.

С другой стороны, очень важно, чтобы вся эта операция с Бабченко дала какой-то реальный результат, чтобы были предъявлены реальные доказательства и названы конкретные фамилии. Тут я особого прогресса не вижу.

Пока что арестован гражданин по фамилии Герман и назван гражданин по фамилии Пивоварник, но я бы не сказал, что на сегодняшний день ситуация выглядит абсолютно ясной и убедительной.

— Недавно в Сеть попал список украинских журналистов, которых якобы собирались уничтожить российские спецслужбы после Бабченко. Верите ли вы в реальность таких планов Кремля?

— То, что такой список могли составить, в это я могу поверить. Но крайне маловероятно, что все, кто там указан, были бы по очереди уничтожены.

Думаю, что это «благие пожелания» кремлевских силовиков и не более того. Трудно представить, чтобы в Украине день за днем стали бы убивать известных журналистов.

С одной стороны, это был бы дичайший скандал, с другой — фигуранты этого списка, как мне представляется, не несут для Кремля такой уж смертельной опасности. Может, они ему неприятны, может, они его раздражают, но реальной угрозы от них нет, чтобы ради их устранения идти на огромные имиджевые жертвы.

МУЗЫКА И ПОЛИТИКА

— Не отходя далеко от политики, перейдем к музыке. Какие группы русского рока, на ваш взгляд, сейчас наиболее актуальны в музыкально-поэтическом и социальном плане?

— Мне нелегко назвать группы, которые бы сочетали в себе какую-то музыкальную актуальность и в то же время смелую гражданскую позицию. Если говорить о социальном, у нас таких групп довольно много.

В России наблюдается возрождение панк-рока и постпанка, есть немало сильных команд, которые поют очень сердито вполне реалистичные песни о ситуации в стране. Моя любимая группа из этого разряда — «Порнофильмы». Они из небольшого города Дубна, который находится недалеко от Москвы, на берегу Волги. Ребята пишут прекрасные тексты и исполняют очень убедительный полупанк.

Есть и более известные группы, которые отличаются вполне сформулированной гражданской позицией. Скажем, «Lumen» и «Louna». Первая — панкового направления, вторая — больше в сторону метала.

Кроме того, у нас имеются и славные ветераны. Те же Макаревич, Гребенщиков, Шевчук, Шумов. Они пишут очень сильные новые песни, которые невозможно представить в нынешнем российском теле- и радиоэфире.

— Как вам новые альбомы «ДДТ» и Гребенщикова?

— Я слушал оба эти альбома. Работу «ДДТ» я бы оценил на твердую «пятерку», если не на «пять с плюсом». Прекрасный альбом, очень разнообразный, довольно качественный и хороший по настроению. На мой взгляд, это вообще едва ли не лучший альбом за всю историю группы «ДДТ». Шевчук, конечно, молодец — он не теряет творческой формы, постоянно идет вперед, находит новых интересных музыкантов и какие-то свежие творческие ходы.

На этом альбоме мне особенно понравилось то, что Юрий стал немного по-другому петь. Из его вокальной манеры исчезла некоторая шансонная развязность, которую у нас, собственно, очень любят. Поет он теперь более строго, по-взрослому, что ли. И мне этот новый голос Шевчука очень симпатичен.

— А БГ?

— Альбом Бори Гребенщикова «Время N» тоже хороший, но он, на мой взгляд, неровный. Я его начал слушать, и первые три-четыре песни у меня прошли на ура, а потом Боря как-то впал в свою обычную философскую медитативность. С одной стороны, я его прекрасно понимаю, с другой — лично мне это не так близко, хотя эти песни тоже красивые. В общем, я поставил бы альбому твердую «четверку».

— Слушаете ли вы какие-то украинские группы?

— Слушаю. К сожалению, только те, чьи диски мне присылают из Украины. Есть у меня в Украине, к счастью, знакомые музыкальные эксперты, которые держат меня более-менее в курсе того, что происходит. Из того, что я слушал за последний год, больше всего понравилась киевская группа «Vivienne Mort». Очень интересное творчество.

Традиционно мне импонирует все, что делает «ДахаБраха» и их ответвление «Dakh Daughters».

— Чем украинский рок принципиально отличается от русского?

— На русский рок огромное влияние оказала русская же авторская песня — Александр Галич, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и другие. Для русского рока эти бардовские корни исключительно важны и диктуют во многом его эстетические свойства. Прежде всего это акцент на тексте.

В Украине, как мне представляется, музыканты никогда до такой степени не зацикливались на текстовой стороне, а, напротив, более смело и интересно занимались чисто музыкой. Поэтому, если говорить о музыкальной оригинальности, в России не было таких групп, как «Воплі Відоплясова» и «Коллежский асессор».

Они остаются для меня вершиной украинского рока. Я считаю, что эти команды на самом деле изобрели новую музыку, очень необычную. Но, с точки зрения текстов, они, по-моему, особо не углублялись в политику.

Вот эта первоочередность музыкальных поисков в противоположность акценту на текстовом содержании и отличает принципиально украинский рок от русского.