Олег Демчук: Сильные независимые общины — смерть для олигархических групп и их лобби в ВРУ

Как проходит реформа местного самоуправления? Почему Украина не использует всю донорскую помощь? Что, тем не менее, удается и что происходит с профессионализмом? Об этом и многом другом — в беседе с руководителем Агентства устойчивого развития «АСТАР», одним из наиболее известных продюсеров проектов местного и регионального развития в Украине Олегом Демчуком.

Олег, иногда создается впечатление, что энтузиасты регионального (устойчивого?) развития и чиновники, связанные с реформой местного самоуправления, говорят о разных вещах. Или оно обманчиво?

Действительно, это так. Несмотря на то, что данная реформа является достаточно заметным явлением в нашем обществе, вопросы устойчивого развития где-то на задворках. Было бы лучше для вновь образованных общин, чтобы в концепцию их развития базовые принципы устойчивости закладывались изначально. Если же мы говорим об устойчивом региональном развитии, то тут все еще сложнее. На самом деле системный подход в этом деле отсутствует. Им профессионально и глубоко не занимаются ни в ОГА, ни в Киеве. Это хорошо видно, когда речь заходит о вопросах социальной, культурной, экономической сфер. Поэтому неправительственные организации в меру своих ресурсных возможностей и решают эти вопросы.

Что является главным в воплощенной (или воплощаемой) реформе местного самоуправления? Есть ли основания считать ее уже сегодня успешной? И действительно ли мы копируем польский опыт, или же генерируем собственный?

Для оценочных суждений касательно реформы мы можем принять во внимание несколько моментов. Во-первых, временные рамки достаточно показательны. Мы действительно движемся быстрыми темпами, несмотря на массовое сопротивление (местных руководителей на уровне райгосадминистраций и районных советов, народных депутатов, которые имеют свои «прикормленные округа», части работников здравоохранения и образования с некачественными услугами). Во-вторых, качество менеджмента очень низкое. На местах нет критической массы для формирования потенциальных управленцев. А это очень важный момент, потому что он напоминает автобус (здесь мы не говорим о комфорте), за рулем которого — водитель без должного знания правил движения. Из-за плохих украинских дорог он часто оказывается на обочине, в болоте, в кустах ... Другие люди, глядя на это, боятся садиться в автобус под названием ОТГ. Что касается опыта, то он (в подавляющем большинстве случаев) является индивидуальным в силу многочисленных причин.

Часто приходится слышать от функционеров ведомств ЕС о нехватке отечественных специалистов с проектным мышлением или управленцев среднего и низшего звена. Насколько это справедливо?

Частично об этом говорилось чуть выше. Чтобы уточнить, хочу отметить, что у нас не хватает профессионального персонала во всех эшелонах власти в силу разных причин: от политизации должности до низкой зарплаты. А на уровне сельских территорий это еще ощутимее. Даже не важно, как мы их назовем (управленцы, проектные менеджеры, визионеры, чиновники). Их просто нет. Чтобы быть объективным, отмечу: исключения бывают. Приходилось общаться с теми, кто имеет понимание и постоянно готов учиться эффективному управлению территориями.

Как происходит сегодня приход инвестора (разного, в том числе и институционального) из развитой страны в регион? Действительно ли отменена система регистрации в МЭРТ, прочие «крючки» централизации, поскольку «говорят по-разному и разное»?

С институтами и инструментами, которые должны заниматься привлечением инвестиций, ситуация пока плачевная. Напоминает анекдотическое высказывание: верхи не хотят, а низы не могут. Для качественной подготовки документации нужны специалисты, для работы с инвестором необходимо понимание потенциала территории и ее СМАРТ-специализации в ближайшем будущем. Кстати, мы такие конференции планируем проводить ежегодно в мае.

Так называемые «крючки», бесспорно, есть. Ни одна старая система добровольно не сдаёт свои позиции и держится за рычаги влияния на решения, за источник своего дохода.

Каковы, по вашему мнению, преимущества и недостатки действующего закона о местных выборах? Следует ли его совершенствовать?

Понятно, что все процессы в стране очень сильно взаимосвязаны. Закон о местных выборах будут принимать те, кто думает о выборах в ВРУ. Здесь перефразирую: когда мы говорим ОТГ, то подразумеваем ВРУ, и наоборот.

Следы политических раскладов видно даже без микроскопа. Сильные, финансово независимые, стратегически мыслящие общины — это смерть для финансово-олигархических групп и их лобби в стенах ВРУ.

Они не станут за подачки и популизм голосовать, потому что будут обладать здоровым прагматизмом и понимать свои горизонты. Поэтому в законе есть ниточки контроля и минные поля, с которыми надо работать в будущем.

Какие вы можете привести примеры успешных местных или региональных проектов и / или успешных ОТГ либо целых регионов как таковых уже сегодня? Чем объясняются успехи или неудачи?

Конечно, в книге «Успешные территории Украины» не так много страниц, как бы нам хотелось. Но примеры есть в каждой части Украины: на Франковщине, на Буковине, на Херсонщине... Кто-то достиг успеха в ягодоводстве, кто-то нарастил мышцы в швейном деле, кто-то — в туризме. Пазлов для истории должно быть несколько — это лидер, команда, доноры ... и немного везения.

Если рассуждать концептуально, способна ли Украина на развитие «от корней», снизу, горизонтально или сегодня это скорее утопия?

Однозначно способна. Но корням требуется питательная почва, а самому дереву — меньше паразитов (особенно на верхушке). Солнца и влаги пока хватает.

И last but not least: почему Украина не первый год оказывается неспособной использовать значительную долю средств институционального финансирования и может ли это измениться?

Да, средства для развития появились, и их будет еще больше. С одной стороны, не хватает хороших проектов на местах, а с другой — их стремятся контролировать центральные органы власти. Это приводит к замедлению их использования. Схемы хищения не так быстро придумываются, а еще над головой стоят международные наблюдатели, которые время от времени тянут за ухо непослушного ученика.