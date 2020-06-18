Юрий Романенко

Сегодня на Банковой прошло вялотекущее шоу «вялые против озабоченных». За теми и за другими стоят кукловоды, которые с помощью таких незатейливых шоу уже 29 лет набивают себе карманы, пока идет грызня по второстепенным вопросам.

Источник: Facebook