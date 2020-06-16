Борислав Береза

Политики и активисты позволяют себе ксенофобские или человеконенавистнические слова, а общество им прощает. У нас принято стыдливо морщить нос и говорить «он мерзавец, но он же наш мерзавец»
Источник: Facebook
Политики и активисты позволяют себе ксенофобские или человеконенавистнические слова, а общество им прощает. У нас принято стыдливо морщить нос и говорить «он мерзавец, но он же наш мерзавец»
Источник: Facebook
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