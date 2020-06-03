Келлиэнн Конуэй

Абсолютно верно, что существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране (США). Я думаю, что в этом нет сомнений.
Источник: брифинг
Абсолютно верно, что существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране (США). Я думаю, что в этом нет сомнений.
Источник: брифинг
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