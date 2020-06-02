Грег Попович

Если бы у Трампа был мозг, он бы сказал что-то, что объединит людей. Но ему плевать на это даже в такое время. Он больной и думает только о себе. Он таким был всегда. Нам нужен президент, который скажет, что жизнь чернокожих имеет значение. Просто скажи это. Но он этого не сделает. Он лучше будет писать своим подписчикам в Twitter.

Он разрушителен. Я в шоке от того, что Трамп не может сказать, что жизнь афроамериканца важна. Он прячется в подвале Белого Дома. Он убежал, как школьник. Он не может улучшить ситуацию, поскольку он больной идиот

Источник: sport.ua