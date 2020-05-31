Юрий Ткачёв

Я бы не уделял слишком большого внимания беспорядкам в США... В США нет посольства США. А без поддержки посольства США майданы успеха не имеют.
Я бы не уделял слишком большого внимания беспорядкам в США... В США нет посольства США. А без поддержки посольства США майданы успеха не имеют.
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