Андрей Богдан

iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей

«Слуга народа» Тищенко «зажал» платить за проезд в маршрутке, проехав всего одну остановку

В Киеве накрыли мошенников, которые продавали «защиту» от коронавируса

Американский священник во время крещения «расстреливает» детей из водяного пистолета

Новозеландский премьер «попала в землетрясение» в прямом эфире

Стало известно, какие объекты заработают в Киеве с 1 июня

Вандалы-сатанисты на Житомирщине «распяли» куклу со свастикой

Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших – ребенок

Медсестра инфекционки в прозрачном костюме и эротичном бикини взорвала соцсети