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Остап Дроздов

Остап Дроздов

В Украине все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий

Источник: «DROZDOV. Позиция»

Тэги: Украина, общество, Россия, украинский язык

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