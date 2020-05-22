Остап Дроздов

В Украине все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий
Источник: «DROZDOV. Позиция»
В Украине все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий
Источник: «DROZDOV. Позиция»
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