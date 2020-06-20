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В Днепре при загадочных обстоятельствах погиб молодой полицейский Дарвин

В Днепре при загадочных обстоятельствах погиб молодой полицейский Дарвин

Главное: В Днепре погиб 26-летний полицейский Дарвин Потуданский. Он получил смертельное ранение во время транспортировки подозреваемого.

Детали: В пятницу, 19 июня, в Днепре погиб 26-летний оперуполномоченный Шевченковского отдела полиции Дарвин Потуданский.

Как передает пресс-служба областной полиции, правоохранитель был убит из пистолета во время транспортировки в участок подозреваемого в разбойном нападении.

Сообщается, что несмотря на смертельные ранения, оперативник все же смог заковать злоумышленника в наручники, после чего скончался.

В полиции пока не сообщают всех подробностей случившегося, в том числе и того, каким образом у задержанного в руках оказалась оружие, из которого он и расстрелял полицейского.

В Днепре застрелен 26-летний полицейский

В Днепре погиб 26-летний полицейский Дарвин Потуданский

В тему: 25 сентября 2016 года в Днепре были застрелены двое патрульных.

А 24 января 2017 года в Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка.

Тэги: убийство, общество, Днепр, подозреваемый, стрельба, полицейский, регионы, криминал, новости Украины

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