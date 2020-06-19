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По украинским провинциям прошла волна инцидентов с гранатами. Не обошлось без жертв

По украинским провинциям прошла волна инцидентов с гранатами. Не обошлось без жертв

Главное: За последние сутки взрывы от гранат прогремели в Миргороде Полтавской области и Борисполе Одесской области. Пострадали 4 человека, один погиб. В то же время городской голова Конотопа заявил, что обнаружил в багажнике своего автомобиля связку из 5 гранат.

Детали: От взрыва гранаты во дворе одного из домов частного сектора Миргорода телесные повреждения получили 67-летний владелец и его 37-летний сын. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, по подозрению в уголовном правонарушении задержан 71-летний житель одного из соседних домов, который также обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу с рваными ранами спины.

С места происшествия полиция изъяла фрагменты гранаты, а также другие вещественные доказательства. По адресу проживания фигуранта провели неотложный обыск, во время которого обнаружили металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет и две минометные мины неустановленного типа без боевых зарядов. Изъятые предметы направлены на судебную баллистическую экспертизу.

Предварительно установлено, что между соседями существовал давний конфликт по поводу земельного участка.

Полиция устанавливает источник происхождения боеприпасов.

Двор дома в Борисполе

Туба от ручного гранатомета

Боеприпасы с места преступления в Борисполе

Вместе с тем, как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, на днях в Борисполе двое приятелей-заробитчан, находясь в нетрезвом состоянии нашли гранату и стали ей играть. Внезапно граната взорвалась в воздухе.

В результате 32-летний уроженец Закарпатской области погиб на месте происшествия. Его 36-летний с друг с Черниговщины с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.

Полиция выясняет происхождение боеприпаса.

Наконец, как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, поздно вечером 18 июня к правоохранителям обратился городской голова Конотопа с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты. По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотаной изолентой. При этом все они были без запалов.

Сам Артем Семинихин рассказал о случившемся на своей странице в Facebook, записав видео с места происшествия.

 

В тему: 29 октября 2017 года в селе Хотов Киевской области в частном дворе взорвалась граната. Пострадал 30-летний местный житель и его 60-летняя мать.

4 ноября того же года неизвестные бросили взрывчатку в холл стриптиз-клуба Harem men’s club в Киеве. В результате взрыва никто не пострадал.

В ночь на 7 марта 2018 года в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» неизвестные бросили две гранаты в автомобиль «Тойота Камри», в результате чего он сгорел до тла.

6 августа 2019 года в центральной больнице Раздельнянского района Одесской области злоумышленник подорвал ручную противопехотную оборонительную гранату. От взрыва погибли два человека ‒ сам подрывник и женщина.

22 октября того же года в центре Киева взорвалась граната, жертвами которой стали два человека, еще один пострадал.

Тэги: Борисполь, взрыв, граната, криминал, Конотоп, Национальная полиция Украины, Миргород, новости Украины

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