Еще одна женщина загадочно выпрыгнула из окна с ребенком в преддверии солнечного затмения

Главное: В самом сердце Киева из окна 4 этажа выпрыгнула женщина с ребенком. Мотивы ее поступка неизвестны, так же как и двух других женщин, выпрыгнувших из окон в этом месяце.

Детали: Правоохранители устанавливают обстоятельства падения матери с ребенком из окна дома в Печерском районе Киева. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Ивана Мазепы в центре Киева женщина с ребенком выпала из окна 4-го этажа.

Прибывшая на место «скорая помощь» госпитализировала 40-летнюю женщину и 3-летнего мальчика. Известно, что на данный момент они живы.

Оперативники общаются с родственниками, которые присутствовали в квартире в момент происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook, на момент госпитализации женщина была без сознания, а ребенок кричал от боли.

Здесь также опубликованы фотографии с места происшествия.

В тему: 1 июня 2020 года из окна высотного дома в Харькове выпала женщина с младенцем. Тогда же из окна киевской больницы выпала санитарка. Спасти никого не удалось.

Напомним: 21 июня 2020 года состоится редкое кольцеобразное солнечное затмение. Считается, что оно, как и другие космические явления, может иметь влияние на людей.