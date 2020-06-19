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Турецкая газета назвала известную украинскую певицу женой Зеленского

Турецкая газета назвала известную украинскую певицу женой Зеленского

Главное: Турецкая газета Hurriyet допустила странную ошибку. Издание назвало женой президента Украины Владимира Зеленского певицу Веру Брежневу.

Детали: Странная оплошность была допущена турецкой газетой Hurriyet. Публикуя новость о том, что жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, журналист разместили фото, на котором Владимир Зеленский запечатлен вместе с известной певицей Верой Брежневой.

Елена Зеленская

Кадр был взят из фильма «Восемь лучших свиданий» (2016 год), в котором снимались Владимир Зеленский и Вера Брежнева.

Позже ошибку на сайте исправили, а вот газета 17 числа вышла с курьезным фото.

В тему 16 июня 2020 года сообщалось, что жену Зеленского госпитализировали.

12 июня 2020 года стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом.

Тэги: СМИ, Турция, курьезы, Владимир Зеленский, Вера Брежнева

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