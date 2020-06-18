Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда

Главное: Протестантские сектанты превращают место смерти Джорджа Флойда в США в «место поклонения», а самого Флойда — в «святого».

Детали: Из наркомана и преступника, которого задушил полицейский, Джордж Флойд «превращается» в чуть ли не «святого». На месте, где он был убит, проходят стихийные сектантские «богослужения», «чудеса» и даже «крещения».

Как сообщает сайт «Inlight.news», местные протестантские пасторы активно используют истерию вокруг имени Флойда. В частности, издание пишет, что на месте трагедии «активно служит» пастор Чарльз Каруку из Международной пропагандистской церкви (штат Миннесота).

Представитель еще одной секты Global Revival Harvest Джошуа Линдквист в припадке экзальтации заявил:

«Что-то происходит. Прямо на этом месте люди спасаются, крестятся и переживают бога».



В тему: Напомним, что Джордж Флойд, смерть которого вызвала массовые протесты в США, был накроманом и болел коронавирусом