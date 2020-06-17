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Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети

Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети

Главное: Харьковчанку Елену Зайцеву, отбывающую наказание за ДТП, в результате которого погибли 6 людей, сфотографировали якобы загорающей в Днепропетровском исправительном центре. Руководство учреждения подтвердило, что фото сделаны у них и начало поиски «виновных».

Детали: Девушку, похожую на Елену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, сфотографировали загорающей в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Как написала на своей странице в Facebook Александра Заграничная, опубликовавшая фотки, таким образом руководство исправительного центра «ублажает мажорок» в то время, как простые заключенные работают.

Скриншот сообщения Александры Заграничной в соцсетях

Девушка, похожая на Елену Зайцеву, загорающая в пенитенциарном учреждении на Днепропетровщине

Девушка, похожая на Елену Зайцеву, загорающая в пенитенциарном учреждении на Днепропетровщине

Девушка, похожая на Елену Зайцеву, загорающая в пенитенциарном учреждении на Днепропетровщине

Женщины, работающие в пенитенциарном учреждении на Днепропетровщине

Впоследствии Заграничная также сообщила, что после публикации фотографий администрация пенитенциарного учреждения начала искать тех, кто их сделал.6

Скриншот сообщения Александры Заграничной в Facebook

Отметим, что в связи с тем, что фотографии сделаны издалека, стопроцентно установить зафиксированных на них людей довольно проблематично.

Между тем, как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на начальницу исправительного центра Инну Мицюк, «фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет». «Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро», — рассказала Мицюк, добавив, что эта категория осужденных не имеет права свободно передвигаться по территории учреждения, но у них есть «свой маленький прогулочный дворик».

Она также объяснила, что по закону те, кто осуждены к ограничению свободы обязаны работать, чтобы обеспечивать свое содержание в учреждении. А те, кто отбывают наказание в виде лишения свободы этого делать не обязаны. «Однако пять женщин изъявили желание трудиться, среди них и Зайцева», — заключила Мицюк.

В тему: 18 октября 2017 года приблизительно в 20.45 на пересечении ул. Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, виновница резонансного ДТП участвовала в гонках по улицам города.

Вскоре в Сети появились видео трагедии.

26 февраля 2019 года в Киевском районном суде города Харькова состоялось оглашение приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые совершили смертельное ДТП в 2017 году. Оба подсудимых были признаны виновными по ч.3 ст.286 УК Украины и получили по 10 лет лишения свободы.

Тэги: ДТП, наказание, загар, соцсети, Елена Зайцева, новости Украины

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