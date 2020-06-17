Мощные потоки воды снесли мост, ведущий к границе с Польшей

Главное: В результате непогоды на Закарпатье обрушился мост, ведущий к границе с Польшей.

Детали: В результате разрушительной грозы на Закарпатье 16 июня рухнул мост в с. Лубня. Как сообщает глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров на своей странице в Facebook, паводок снес мост на автодороге, ведущей к пункту пропуска Лубня-Волосатое на границе с Польшей.

Кроме того, по словам чиновника, в Ужгороде во время грозы затопило четыре улицы. А под железнодорожным мостовым переездом на ул. Анкудинова образовалось «озеро», почти полностью поглотившее автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавших в результате стихии нет.

В тему: За последние сутки из-за непогоды в Украине пострадали жители пяти областей. Произошло обесточивание в восьмидесяти населенных пунктах.