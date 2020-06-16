Ученые разглядели в атмосфере Марса северное сияние

Главное: В атмосфере Марса происходит высвобождение атомов кислорода из углекислого газа, что приводит к северному сиянию. К такому выводу пришли бельгийские ученые, изучив данные, накопленные космическим аппаратом TGO.

Детали: Космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), запущенный в рамках российско-европейской программы ExoMars, позволил бельгийским астрономам рассмотреть в атмосфере Марса зеленое свечение (северное сеяние).

Как передает «НТВ» со ссылкой на журнал Nature Astronomy, это первый случай, когда подобное явление, которое происходит при высвобождении атомов кислорода из углекислого газа, замечено где-либо, кроме Земли.

Сообщается, что ученые еще 40 лет назад предположили, что северное сияние может быть и на Марсе, но до сих пор это была только версия, которую не удавалось доказать.

Изучив данные сканирования атмосферы Красной планеты, проведенного TGO в 2019 году на высоте 20-400 км, специалисты сделали вывод о том, что свечение, обусловленное выбросами кислорода, в самом деле присутствовало. Самым сильным оно было на высоте 80 км от поверхности Марса.

В тему: 25 февраля 2020 года мы писали, что ученые обнаружили на Марсе кое-что удивительное.

А 16 ноября 2019 года сообщалось, что «буйство» кислорода на Марсе серьезно озадачило ученых NASA.